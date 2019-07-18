Хронология случаев массовых убийств в Японии

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2019 года в Киото в результате пожара в здании анимационной студии погибли, по предварительным данным, не менее 23 человек. Еще 36 человек были госпитализированы. Пожар произошел из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии горючую жидкость.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев массовых убийств в Японии, в результате которых погибли пять и более человек. С 1980 года зафиксировано десять таких происшествий (без учета ЧП 18 июля 2019 года). В хронологию входят теракты, а также умышленные действия, приведшие к авиакатастрофам.

19 августа 1980 года в Токио, на территории автовокзала при железнодорожной станции Синдзюку, 38-летний мужчина бросил в автобус ведро с бензином и зажженную газету. В результате пожара погибли шесть человек (в их числе восьмилетний мальчик), еще 14 пассажиров автобуса получили ожоги. Преступник, чье имя не разглашалось, был признан душевнобольным и приговорен к пожизненному заключению. В 1997 году он покончил с собой.

9 февраля 1982 года пассажирский самолет McDonnell Douglas DC-8-61 (регистрационный номер JA8061) авиакомпании Japan Airlines, следовавший регулярным рейсом 350 из города Фукуока в Токио, потерпел крушение при подлете к аэропорту Ханэда в Токийском заливе. Самолет столкнулся с водой в 510 м от начала взлетно-посадочной полосы, получил сильные повреждения, но остался на плаву. На борту находились 166 пассажиров и восемь членов экипажа, в катастрофе погибли 24 человека. Причиной падения лайнера стали действия капитана воздушного судна Сэйдзи Катагири, который активировал в полете реверс 2-го и 3-го двигателей и резко направил самолет вниз. Катагири выжил, покинул терпящий бедствие лайнер одним из первых и впоследствии был признан невиновным в крушении по причине невменяемости. Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у него параноидальную шизофрению.

28 июня 1994 года в городе Мацумото (префектура Нагано) члены экстремистской религиозной секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ) распылили нервно-паралитическое вещество зарин, в результате чего погибли восемь человек и еще порядка 200 человек пострадали (из них 58 получили тяжелые отравления). Следствие установило, что атака была проведена с целью сорвать оглашение вердикта в деле о финансовых махинациях "Аум Синрикё" - зарин был распылен поблизости от домов судебных работников. Организаторы и исполнители этой атаки установлены и осуждены в ходе расследования более громкого преступления секты - зариновой атаки в токийском метро.

20 марта 1995 года в Токио члены экстремистской религиозной секты "Аум Синрикё" распылили в пяти поездах метрополитена нервно-паралитическое вещество зарин, в результате 13 человек погибли, 50 серьезно пострадали, около 1 тыс. получили временное расстройство зрения. Этот террористический акт стал крупнейшим по числу жертв в современной истории Японии. Главным организатором атаки суд признал духовного лидера секты Сёко Асахару. В мае 1995 года он был арестован с остальными организаторами и участниками атаки. В общей сложности по делу "Аум Синрикё" вынесено 13 смертных приговоров. Семеро руководителей секты, включая Сёко Асахару, казнены в 2018 году.

29 сентября 1999 года на вокзале города Симоносэки (префектура Ямагути) 35-летний Ясуаки Увабэ врезался на арендованном автомобиле в толпу пешеходов, после чего стал наносить людям ранения ножами. В результате пять человек погибли, еще десять пострадали. Увабэ был арестован на месте преступления, полицейским он рассказал, что причиной для атаки послужило его "разочарование в обществе". Позднее он был приговорен окружным судом Ямагути к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 29 марта 2012 года.

8 июня 2001 года в Осаке 37-летний бывший уборщик Мамору Такума, вооруженный кухонным ножом, напал на учеников и преподавателей престижной начальной школы Икэда. В результате атаки погибли восемь детей в возрасте 7-8 лет, ранения получили еще 15 человек - 13 детей и двое учителей. Экспертиза установила, что преступник страдал рядом расстройств личности, однако суд приговорил его к смертной казни. Приговор приведен в исполнение 14 сентября 2004 года.

8 июня 2008 года на оживленной улице Тюо-дори в квартале Акихабара (район Тиёда, Токио) 25-летний Томохиро Като врезался на грузовике в толпу пешеходов, а затем атаковал прохожих с ножом. В результате погибли семь человек и еще десять получили ранения. Преступник был задержан на месте, он мотивировал свой поступок тем, что "устал от жизни". По результатам психологической экспертизы Като был признан вменяемым, 24 марта 2011 года Токийский окружной суд приговорил его к смертной казни. Защита подсудимого обжаловала это решение, дело было передано в Верховный суд Японии, который 2 февраля 2015 года отклонил апелляцию, оставив приговор в силе. По состоянию на июль 2019 года приговор в исполнение не приведен.

10 августа 2008 года в Осаке 46-летний безработный Кацухиро Огава устроил поджог в кинотеатре для взрослых, расположенном на первом этаже многоквартирного дома. В результате от огня и отравления угарным газом погибли 16 человек. Поджигатель утверждал в суде, что первоначально хотел таким образом совершить самоубийство, но после начала пожара испугался и убежал из горящего здания. 26 июля 2011 года верховный суд Осаки приговорил его к смертной казни. Приговор в исполнение пока не приведен.

26 июля 2016 года в городе Сагамихара (префектура Канагава) вооруженный ножами 26-летний Сатоси Уэмацу напал на постояльцев пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями. В результате атаки погибли 19 человек и еще 26 человек пострадали. Уэмацу, который в течение трех лет работал в пансионате, знал, что среди ночного персонала учреждения одни женщины, которые не смогли бы ему помешать. С помощью пластиковых стяжек он обездвижил дежурных, отобрал у них ключи от помещений жилого корпуса и в течение 50 минут нападал на спящих постояльцев, после чего сдался полиции. Ранее о своем желании "избавиться" от людей с ограниченными возможностями Уэмацу открыто говорил с сослуживцами. Эксперты-психиатры обнаружили у него расстройство личности, но установили, что Сатоси Уэмацу может быть привлечен к уголовной ответственности. По состоянию на июль 2019 года он ожидает суда.

6 октября 2017 года в городе Хитати (префектура Ибараки) в результате пожара в жилом доме погибли шесть человек - женщина и пятеро детей в возрасте 3-11 лет. Отец погибших детей Хиробуми Комацу сдался полиции и признался в совершении поджога.