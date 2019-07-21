Статус и полномочия Верховной рады Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2019 года на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду IX созыва. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о статусе и полномочиях украинского парламента.

Верховная рада

Украина - парламентско-президентская республика. Однопалатный парламент - Верховная рада - является, согласно конституции, "единственным законодательным органом" страны. Его численность - 450 народных депутатов. Они избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права сроком на пять лет по мажоритарно-пропорциональной системе (половина - по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам). Однако после госпереворота 2014 года и прихода к власти оппозиции фактическое число депутатов сократилось: выборы не проводятся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в Крыму, который по результатам референдума вошел в состав России.

В соответствии с основным законом, по результатам парламентских выборов в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Рады должна быть сформирована коалиция большинства, то есть коалиция депутатских фракций численностью не менее 226 человек. Она вносит предложения президенту по кандидатуре премьер-министра Украины, а также по составу кабинета министров (за исключением глав МИД и Минобороны, предложения по кандидатурам которых находятся в компетенции главы государства).

Полномочия парламента

Верховная рада по представлению президента назначает премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел Украины, а по представлению премьер-министра - других членов правительства и глав некоторых ведомств. Депутаты решают вопрос об отставке премьер-министра и членов правительства, по представлению президента назначают и освобождают от должности председателей Службы безопасности, Нацбанка, членов Центральной избирательной комиссии. Верховная рада дает согласие на назначение и освобождение от должности президентом Украины генерального прокурора страны.

В ведении парламента находятся также назначение выборов президента Украины и органов местного самоуправления, смещение главы государства с поста в порядке особой процедуры (импичмента). Парламент Украины по представлению президента объявляет о состоянии войны и заключении мира, одобряет его решения об использовании вооруженных сил страны в случае вооруженной агрессии против Украины, утверждает указы главы государства о введении военного или чрезвычайного положения, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации.

К полномочиям Верховной рады относятся внесение изменений в конституцию, назначение референдума по вопросам изменения территории страны, утверждение государственного бюджета Украины и контроль за его выполнением, определение основ внутренней и внешней политики страны, установление государственных символов.

Прекращение полномочий Рады

Президент Украины может досрочно прекратить полномочия Рады в трех случаях:

если в течение 30 дней депутаты не смогли сформировать коалицию большинства;

если в течении 60 дней после отставки правительства парламент не сформировал новый состав кабинета министров;

если Рада не проводит пленарные заседания в течение 30 дней одной сессии.

Конституция Украины запрещает распускать парламент, сформированный на внеочередных выборах, в течении одного года со дня его избрания. Также глава государства не может досрочно распустить Раду в последние шесть месяцев срока ее полномочий или в последние полгода собственных полномочий.