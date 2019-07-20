Экспедиция МКС-60/61. Программа и экипаж

ТАСС-ДОСЬЕ. На 20 июля 2019 года (19:28 мск) запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13". На Международную космическую станцию отправится экипаж экспедиции МКС-60/61: российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства, представитель Италии Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган. Для россиянина это будет третий полет, для итальянца - второй, для американца - первый. Стыковка корабля со станцией должна состояться через шесть часов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о программе экспедиции и экипаже.

Программа экспедиции

После стыковки "Союза МС-13" с МКС новый экипаж присоединится к находящимся с марта 2019 года на станции членам экспедиции МКС-59/60 - Алексею Овчинину (Россия), Нику Хейгу (США) и Кристине Кук (США). Вместе с ними Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган будут работать по программе 60-й экспедиции до конца сентября 2019 года, пока экипаж МКС-59/60 не возвратится на Землю. В сентябре к Скворцову, Пармитано и Моргану присоединятся два члена экспедиции МКС-61/62 и участник 19-й экспедиции посещения станции, первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов.

Только в рамках российской программы научно-прикладных исследований запланировано выполнение 52 различных экспериментов. Среди них "Плазменный кристалл" (исследование плазменно-пылевых кристаллов и жидкостей в условиях микрогравитации), "БТН-Нейтрон" (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов), "Ураган" (экспериментальная отработка наземно-космической системы прогнозирования и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф), "Дубрава" (мониторинг лесных экосистем), "Матрешка-Р" (исследование динамики радиационной обстановки на трассе полета и в отсеках МКС) и др.

Участники экспедиции будут поддерживать работоспособность станции, вести с борта МКС фото- и видеосъемку хроники полета, обеспечивать стыковки и расстыковки кораблей пилотируемых и грузовых кораблей.

Продолжительность полета МКС-60/61 составит 201 сутки. По просьбе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) старт экспедиции был перенесен с 6 июля на конец месяца и ее работа продлена - экипаж возвратится на Землю не 18 декабря 2019 года, как первоначально планировалось, а 6 февраля 2020 года. Также с Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом продолжит работать на станции член предыдущей экспедиции Кристина Кук. Продление полета связано с задержками испытаний новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon и CST-100 Starliner.

Экипаж

Александр Скворцов (Россия) - командир корабля "Союз МС-13", бортинженер экспедиции МКС-60/61. Родился 6 мая 1966 года в городе Щелково Московской области. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (1987), Военную академию ПВО им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова (1997), Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "юриспруденция" (2010). Служил летчиком, старшим летчиком, командиром авиационного звена в частях истребительной авиации ПВО. Освоил самолеты Л-39, МиГ-23, Су-27 (общий налет - около 1 тыс. часов), выполнил более 500 прыжков с парашютом. Военный летчик I класса (1992), инструктор парашютно-десантной подготовки. Полковник (с 2012 года в запасе). В 1997 году зачислен в отряд Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Космонавт-испытатель III класса (2011). В настоящее время занимает должность инструктора-космонавта-испытателя - начальника группы кандидатов в космонавты ЦПК. Совершил два космических полета общей продолжительностью 345 суток 6 часов 24 минуты и два выхода в открытый космос (суммарное время - 12 часов 34 минуты). 2 апреля - 25 сентября 2010 года был командиром корабля "Союз ТМА-18", бортинженером экспедиции МКС-23 и командиром МКС-24, с 26 марта по 11 сентября 2014 года - командиром "Союза ТМА-12М" и бортинженером МКС-39/40. Герой РФ (2011). Женат, есть дочь.

Лука Пармитано (Италия) - бортинженер "Союза МС-13" и МКС-60, командир МКС-61. Родился 27 сентября 1976 годаа в городе Патерно (Италия). В 1999 году получил степень бакалавра в области политологии в Университете Федерико II в Неаполе, в 2009 году - степень магистра в области проектирования испытательной техники для экспериментальных полетов в Высшем институте аэронавтики и исследования космического пространства в Тулузе (Франция). Окончил Итальянскую военно-воздушную академию в городе Поцуолли (2000). В 2001 году прошел базовый курс подготовки на авиабазе Шеппард ВВС США в штате Техас в рамках совместных учений летчиков реактивных самолетов Евросоюза и НАТО, в 2002 году - курс подготовки в контингенте американских ВВС в Европе (Германия). Полковник ВВС Италии. Имеет квалификацию офицера радиоэлектронной борьбы (2003). Служил летчиком-испытателем, командиром авиазвена и специализированной аэромобильной группы. Освоил более 40 типов самолетов, налетал около 2 тыс. часов. С 2009 года состоит в отряде астронавтов Европейского космического агентства. Совершил один космический полет продолжительностью 166 суток 6 часов 17 минут и два выхода в открытый космос (общее время - 7 часов 39 минут). С 28 мая по 11 ноября 2013 года был бортинженером корабля "Союз ТМА-09М" и экспедиции МКС-36/37. Женат, две дочери.

Эндрю Морган (США) - бортинженер "Союза МС-13" и МКС-60/61. Родился 5 февраля 1976 года в городе Моргантауне (штат Западная Вирджиния, США). В 1998 году получил степень бакалавра наук в области инженерных методов и средств охраны окружающей среды в Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), в 2002 году - степень доктора медицины в Военно-медицинском университете в городе Бетесда (штат Мэриленд). В 2005 году окончил курс клинической ординатуры по медицине неотложной помощи в Университете Мадигана при Вашингтонской клинической ординатуре в городе Такома, в 2013 году - курс аспирантуры по оказанию первичной медицинской помощи в области спортивной медицины в Государственном университете штата Вирджиния в городе Фэрфэкс. Полковник армии США, врач неотложной помощи. Входил в состав медицинской бригады Объединенного командовании специальных операций, был батальонным врачом в группе войск специального назначения "Орлы пустыни". Работал в Управлении оперативно-стратегических и специальных операций в Вашингтоне (округ Колумбия), принимал участие в боевых действиях в Ираке, Афганистане и Африке. С 2013 года - в отряде астронавтов NASA. Опыта космических полетов не имеет. Женат, четверо детей.