Итоги работы Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании

Первоочередной задачей Мэй, которая, как и Кэмерон, была сторонницей сохранения членства страны в ЕС, стала подготовка переговоров с ЕС о Brexit, с этой целью было учреждено специальное министерство. Мэй обещала "договориться о наиболее выгодных для государства условиях" и выступала против попыток затормозить этот процесс или провести новый референдум.

За время правления Терезы Мэй значительных изменений в основных экономических показателях не произошло. По данным Всемирного банка, рост ВВП в 2018 году снизился до 1,4% с 1,8% в 2016 году, а инфляция - до 1,9% с 2,1%. ВВП на душу населения оставался на уровне $42 тыс. Уровень безработицы снизился с 4,8% до 4%.

Оппозиция неоднократно упрекала Терезу Мэй в том, что она не имеет общенародной поддержки, так как возглавила кабинет не в результате победы на выборах. С целью укрепления своего политического положения Мэй инициировала досрочные выборы в Палату общин, в которой по итогам предыдущих выборов 7 мая 2015 года консерваторы имели абсолютное большинство мест - 331 из 650. В результате голосования 8 июня 2017 года партия получила лишь 318 мандатов, британская пресса назвала итоги "провальными" для Терезы Мэй, однако ей удалось сохранить пост премьера.

Тереза Мэй пришла к власти в июле 2016 года после отставки Дэвида Кэмерона с постов премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии. Кэмерон принял такое решение из-за итогов инициированного им референдума (состоялся 23 июня 2016 года) по вопросу Brexi. Он выступал за сохранение членства страны в ЕС, однако 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Тереза Мэй 11 июля была избрана лидером консерваторов, а 13 июля вступила в должность премьер-министра.

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июля 2019 года новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный накануне лидером правящей Консервативной партии. Тереза Мэй, занимавшая эти посты с 2016 года, была вынуждена заявить об отставке из-за отсутствия поддержки однопартийцами ее политики в отношении выхода страны из Евросоюза (Brexit). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о ее деятельности во главе правительства.

Соглашение по Brexit, одобренное Евросоюзом 25 ноября 2018 года, вызвало недовольство как у консерваторов, так и у оппозиционной Лейбористской партии. Основные претензии были связаны с тем, что решение главного вопроса - о будущей границе между Северной Ирландией и Ирландией - отложено до 2020 года. 15 января 2019 года Палата общин британского парламента проголосовала против соглашения (против высказались 432 депутата, это крупнейшее поражение премьер-министра в истории Великобритании).

После того как британские депутаты трижды отвергли соглашение по Brexit, Евросоюз перенес дату выхода королевства из организации с 29 марта, как было запланировано первоначально, на 31 октября 2019 года.

В общей сложности из-за несогласия с действиями Мэй по осуществлению Brexit посты в правительстве покинули свыше 20 министров и их заместителей.

Согласно опросам социологической службы National Centre for Social Research, проведенным в конце марта 2019 года, 85% сторонников сохранения членства страны в ЕС считали, что правительство Мэй проводит неудачную политику в отношении Brexit, такую же оценку дали 80% евроскептиков.

Вотум недоверия

На фоне недовольства ведением Мэй переговоров по Brexit ряд консерваторов инициировал голосование в парламентской фракции по вотуму недоверия премьеру. Оно состоялось 12 декабря 2018 года. Чтобы сохранить пост, Мэй требовалась поддержка 158 депутатов, однако за нее отдали свои голоса 200 человек. После голосования Мэй заявила, что на парламентские выборы в 2022 году для партии будет "лучше пойти с другим лидером".

15 января 2019 года, после провала в парламенте соглашения по Brexit, оппозиционная Лейбористская партия инициировала вотум недоверия правительству Мэй (16 января), однако большинство депутатов проголосовало за доверие (325; 306 выразили недоверие).

Вооруженные силы, безопасность

Во время правления Терезы Мэй министерство обороны приняло план закупок вооружений до 31 марта 2028 года, предусматривающий выделение на эти цели свыше £186 млрд (порядка €200 млрд). Это на £26 млрд больше, чем предполагал десятилетний план правительства Кэмерона (на 2010-2016 годы). В частности, запланировано строительство новой серии четырех стратегических подводных ракетоносцев, восьми противолодочных фрегатов и разработка программы строительства легких фрегатов.

В июле 2016 года начался процесс снятия запрета на привлечение женщин на службу в подразделения, которые участвуют в выполнении боевых задач. 25 октября 2018 года министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что теперь женщины могут служить в любых формированиях ВС страны, в том числе специального назначения.

В июне 2018 года, после серии терактов в Лондоне и Манчестере, совершенных исламистами в 2017 году (погибли более 30 человек), правительство обнародовало обновленную антитеррористическую стратегию (впервые принята в 2003 году). В частности, она предусматривает расширение полномочий полиции в борьбе с терроризмом; усиление пограничного контроля; принятие мер по противодействию терроризму в интернете, распространению экстремистских идей среди школьников. В рамках стратегии в апреле 2019 года вступил в силу закон, в соответствии с которым поощрение терроризма, в том числе распространение публикаций террористического содержания, караются тюремным сроком до 15 лет.

Борьба с финансовыми преступлениями

В апреле 2017 года вступил в силу закон "о криминальных финансах" (Criminal Finances Act), в соответствии с которым британские власти получили право замораживать финансовые активы граждан, причастных к серьезным правонарушениям в любой из стран мира. Также он ввел инструмент для борьбы с коррупцией - так называемые приказы о раскрытии информации об имуществе неясного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). В целом закон призван ужесточить контроль за потоками нелегальных средств и упростить процедуру применения законодательства в этой области.

С мая 2018 года действует закон "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" (Sanctions And Anti-Money Laundering), направленный, в частности, на усовершенствование правовой базы в сфере принятия санкций. Он содержит так называемую поправку Магнитского, позволяющую вводить санкции, в том числе против тех, кто нарушает права человека.

Социальная сфера

В период правления Мэй регулярно повышалась минимальная заработная плата (имеются градации для разных возрастных групп). Для работников старше 25 лет этот показатель вырос с £7,2 в час (примерно €8,1) в 2016 году до £8,2 в 2019 году (€9,3).

Необлагаемый налогом минимум заработной платы был увеличен с £11 тыс. (€12,5 тыс.) в год в 2016 году до £12,5 тыс. (€14,2 тыс.) в 2019 году.

В 2018 году был отменен налог на покупку первой недвижимости стоимостью ниже £200 тыс.

В январе 2018 года Тереза Мэй заявила о необходимости решать проблему одиноких людей в стране на правительственном уровне. В октябре того же года была представлена первая в истории королевства стратегия по борьбе с одиночеством в британском обществе. В ее рамках предусматривается открытие ряда объектов (таких, как кафе и клубы), где одинокие люди могли бы общаться. Также для них будут организовываться различные мастер-классы, занятия танцами, уроки рисования и др. На эти цели выделено £1,8 млн (€2 млн).

Экология

Правительство Терезы Мэй поставило цель добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов. По данным СМИ, в 2019 году министерство финансов провело исследование, согласно которому реализация этой задачи обойдется экономике страны в £1 трлн ($1,27 трлн). В связи с этим возникает опасность сокращения средств, направляемых в такие отрасли, как образование и здравоохранение, что сделает их "экономически неконкурентоспособными".

В январе 2018 года Тереза Мэй представила экологическую стратегию страны, рассчитанную до 2042 года. В частности, она предусматривает меры по борьбе с пластиковыми отходами. Так, в 2018 году налог в £0,05 с каждого проданного полиэтиленового пакета был распространен на все торговые точки страны, ранее им облагались магазины с численностью персонала более 250 человек. Тогда же британские власти приступили к реализации программы по озеленению индустриальных районов северной части Англии. Запланировано, что за 25 лет на территории 200 км будет высажено 50 млн деревьев.

Дело Скрипаля

Во время правления Терезы Мэй ухудшились отношения с Россией. В марте 2018 года премьер-министр возложила на Москву вину за отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были подвергнуты воздействию отравляющим веществом, разрабатываемым в России (типа "Новичок"). В Великобритании 23 российских дипломата были объявлены персонами нон грата, приняты другие санкции. РФ предприняла зеркальные меры.

Рейтинг

После вступления в должность главы правительства рейтинг Терезы Мэй был достаточно высоким. В апреле 2017 года Тереза Мэй стала самым популярным премьером страны за последние 40 лет. Согласно исследованиям британской компании Ipsos MORI, ее деятельность одобряли свыше 60% опрошенных (для сравнения - самый высокий рейтинг Маргарет Тэтчер составил 48% в 1983 году). При этом лидера лейбористов Джереми Корбина поддержали 23% респондентов.

После выборов популярность Мэй резко снизилась, 23 июня The Times опубликовала данные социологического исследования, проведенного по ее заказу компанией YouGov, согласно которым Джереми Корбин впервые опередил Терезу Мэй. 35% опрошенных заявили, что он больше подходит на роль главы правительства, за Мэй проголосовали 34%.

12 мая 2019 года были обнародованы результаты опроса, проведенного социологической службой ComRes, согласно которым Консервативная партия Терезы Мэй пользовалась поддержкой 19% британцев. Это худший результат за всю историю существования партии. При этом на первом месте оказались лейбористы (27%).