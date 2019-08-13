Случаи высылки российских дипломатов с Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 августа 2019 года Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица". По сообщению Службы безопасности Украины, сотрудник генконсульства уже покинул территорию страны. Всего в СМИ сообщалось о четырех случаях высылки российских дипломатов украинскими властями.

24 июля 2009 года стало известно, что МИД Украины рекомендовал прекратить аккредитацию сотрудника посольства России, курирующего деятельность Черноморского флота, советника посольства Владимира Лысенко, а также выслать из страны генерального консула РФ в Одессе Александра Грачева. Российских дипломатов обвинили в "принадлежности к спецслужбам" и "недипломатической деятельности". В ответ Россия предложила Украине досрочно отозвать генконсула в Санкт-Петербурге Наталью Прокопович и советника посольства Игоря Березкина. Позже власти России и Украины приостановили решения о взаимной высылке генконсулов.

30 апреля 2014 года на Украине персоной нон грата был объявлен военно-морской атташе посольства России (имя не разглашалось). Российского дипломата задержала Служба безопасности Украины якобы на месте совершения им агентурной акции. Ему было предписано в кратчайшие сроки покинуть страну.

13 июля 2015 года МИД Украины объявил персоной нон грата исполняющего обязанности генконсула РФ в Одессе Валерия Шибеко в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. 17 июля МИД России заявил, что этот шаг направлен на нагнетание напряженности в двусторонних отношениях. Ответной мерой российской стороны стало выдворение 1 сентября 2015 года украинского дипломата Игоря Федикевича, работавшего в консульстве Украины в Санкт-Петербурге.

26 марта 2018 года официальный Киев решил выслать 13 сотрудников российского диппредставительства. Тем самым Украина присоединилась к ряду европейских стран, а также США, Канаде и Австралии, которые выслали свыше 100 российских дипломатов в связи с т. н. делом об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. 29 марта 2018 года Россия предписала покинуть свою территорию 13 украинским дипломатам.