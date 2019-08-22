Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". История и участники

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 августа 2019 года в Москве состоится открытие международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Фестиваль ежегодно проводится в столице в конце августа - начале сентября при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы. В мероприятии принимают участие лучшие отечественные и зарубежные военные оркестры, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.

История

Свою историю фестиваль ведет со 2 сентября 2006 года, когда в Москве на Поклонной горе впервые состоялись показательные выступления подразделений почетной охраны глав государств в сопровождении знаменитых военных оркестров. В мероприятии приняли участие Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ и рота почетного караула Республиканской гвардии Казахстана. Выступление сопровождали Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр Московского военно-музыкального училища, оркестр штаба Московского военного округа. В качестве почетных гостей на праздник прибыли представители высшего командного состава и корпусов военных атташе посольств Франции, Норвегии, Дании, Германии и др. Парад оркестров был организован Гильдией поставщиков Кремля при поддержке правительства Москвы.

Впервые в современном виде и на Красной площади фестиваль прошел 13-16 сентября 2007 года под названием "Кремлевская зоря". В Москву приехали ведущие военные и творческие коллективы из Великобритании, Ирландии, Канады, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии, Германии, Дании, Италии. Общее число участников составило более тысячи военнослужащих разных родов войск, музыкантов и других исполнителей. Россию представляли военные оркестры российской армии, а также фольклорные ансамбли. Центральное место в программе заняло выступление Президентского оркестра, роты специального караула и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Общее число зрителей составило 36 тыс. человек.

В 2009 году фестиваль получил название "Спасская башня" и начал ежегодно проводиться на Красной площади. Главной темой праздника 5-10 сентября 2009 года стал 300-летний юбилей победы русских войск над шведской армией под Полтавой (1709). В программе приняли участие военные оркестры из девяти стран. Более 6 тыс. зрителей могли ежедневно наблюдать выступления Центрального военного оркестра Минобороны России, оркестра и роты почетного караула Республиканской гвардии Франции, оркестра волынок и барабанов Королевского корпуса Великобритании, оркестра Армии обороны Израиля, оркестра Верховного командования Вооруженных сил Индии, монахов из школы монастыря Шаолинь и др.

В 2010 году "Спасская башня" вошла в состав Международной ассоциации организаторов военно-музыкальных фестивалей (International Association of Tattoo Organizers, IATO).

Некоторые фестивали были приурочены к памятным датам российской и мировой военной истории. В частности, в 2010 году - к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2011 году - к 300-летию создания Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, в 2012 году - к 200-летию победы российской армии в Отечественной войне 1812 года, в 2014 году - к столетию начала Первой мировой войны, в 2015 году - к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2013 году в программу впервые было включено выступление хора, состоящего из почти 400 человек.

"Спасская башня - 2018"

Одиннадцатый фестиваль "Спасская башня" был проведен в российской столице с 24 августа по 2 сентября 2018 года. Его основной темой был офицерский бал. В вечерних представлениях приняли участие 22 оркестра, два танцевальных коллектива и две роты почетного караула из 11 стран (России, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Монако, Мьянмы, Нидерландов, Омана, Швейцарии и Шри-Ланки). За ними с трибун наблюдали 90 тыс. человек. Впервые были вручены призы зрительских симпатий. Их обладателями стали оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Валерия Халилова и ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ, а также оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов.

"Спасская башня - 2019"

Двенадцатый фестиваль "Спасская башня" будет проходить с 23 августа по 1 сентября 2019 года. Его главной темой станет соло с оркестром. В фестивале примут участие около 30 военно-оркестровых и творческих коллективов из 12 стран. В их числе: Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Центральный оркестр Военно-морского флота РФ, оркестр Народно-освободительной армии КНР, военный оркестр Народной армии КНДР, оркестр "Армони" Вооруженных сил Турции, военный симфонический оркестр Египта и др.

Организация

Первым музыкальным руководителем фестиваля в 2007-2016 годах был начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер, заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов (погиб в авиакатастрофе близ Сочи 25 декабря 2016 года). Музыкальный руководитель фестиваля в 2019 году - начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ генерал-майор Тимофей Маякин.

Общественный совет "Спасской башни" возглавляет первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков; руководителем дирекции является Сергей Смирнов.

Сам фестиваль и все сопутствующие мероприятия проводятся полностью за счет спонсорских средств и продажи билетов.

За всю историю военно-музыкального фестиваля в нем приняли участие более 160 оркестровых коллективов из 54 стран.

Фестивалю посвящен документальный фильм "Спасская башня". 10 лет в ритме марша" (2017, режиссер-постановщик Андрей Бутенко).

Официальный сайт: spasstower.ru.