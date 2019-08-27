Какие решения принимал ЕСПЧ в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 августа 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по делу "Магнитский и другие против России". Суд признал РФ виновной в нарушении ряда пунктов Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности в том, что РФ не обеспечила право Сергея Магнитского на жизнь и не провела справедливого расследования обстоятельств его смерти. Кроме того, ЕСПЧ обязал выплатить представителям Магнитского €34 тыс. в качестве компенсации. При этом суд отклонил жалобу на необоснованное заключение Сергея Магнитского под стражу. Министерство юстиции РФ в течение трех месяцев изучит постановления ЕСПЧ и примет решение о их обжаловании.

Дело Магнитского

24 ноября 2008 года в Москве был задержан аудитор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября Магнитский был арестован и помещен в СИЗО Бутырской тюрьмы. В октябре 2009 года Следственный комитет (СК) МВД РФ предъявил Магнитскому и главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру обвинение в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (более 522 млн рублей). По данным следствия, они создали криминальную схему оптимизации налогов нескольких компаний, зарегистрированных в Калмыкии. 16 ноября 2009 года, после 11 месяцев содержания под стражей, Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" (руководство СИЗО сообщило, что причиной смерти стала сердечная недостаточность).

В июне 2009 года, незадолго до смерти, Магнитский подал жалобу в ЕСПЧ на условия содержания под стражей и ненадлежащее оказание медицинской помощи (РФ признала юрисдикцию ЕСПЧ в 1998 году, ратифицировав Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод). В ноябре того же года и в августе 2012 года с отдельными жалобами в ЕСПЧ с обратились вдова Магнитского Наталья Жарикова и его мать Наталья Магнитская. Всего в трех жалобах говорится о нарушении таких статей конвенции, как право на жизнь, запрещение пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство. Кроме того, мать жаловалась на применение к Магнитскому физической силы, проблемы с оказанием медицинской помощи, неэффективное проведение расследования его смерти и др.

В 2012 году США приняли "акт Магнитского" - закон, вводящий санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в России. Позднее аналогичные законы появились в Канаде, странах Балтии и Великобритании.

ЕСПЧ-Россия: статистика

Несмотря на то, что постановления ЕСПЧ обязательны для исполнения, в России в соответствии с законом, подписанным президентом РФ в декабре 2015 года, это может произойти лишь в случае, если решения европейского суда не противоречат конституции. Так, в апреле 2016 года Конституционный суд РФ (КС) впервые воспользовался правом отказать в исполнении решения ЕСПЧ. КС посчитал, что ЕСПЧ нарушил суверенитет страны, потребовав, чтобы Россия предоставила избирательные права заключенным.

В период с 1998-2018 годов ЕСПЧ зарегистрировал более 149 тыс. жалоб в отношении России (общая статистика исков против всех стран в ЕСПЧ с 1959 года - 841,3 тыс.). По этому показателю Россия находится на первом месте, за ней следуют Турция (96,7 тыс.) и Украина (85,5 тыс.). Более 90% из общего количества жалоб в отношении России, поступивших за эти годы, были признаны неприемлемыми и исключены из списка подлежащих рассмотрению.

Всего за этот период ЕСПЧ вынес 2501 постановление в отношении исков, поданных против РФ (одно постановление может касаться сразу нескольких жалоб; общее количество вынесенных постановлений - 21651). В 2365 случаях суд нашел хотя бы одно нарушение Конвенции по правам человека. Это третий результат после Турции (3532 решения) и Италии (2396 решений). По числу неисполненных решений Россия на первом месте - 1585 (у Турции 1237, у Украины 923).

В 2018 году ЕСПЧ рассмотрел 8164 заявления в отношении России, из которых 7258 были признаны неприемлемыми или исключены из рассмотрения. По 906 жалобам было вынесено 248 судебных решений (в 2017 году - 305), в 238 из которых выявлено по крайней мере одно нарушение Европейской конвенции о правах человека (в 2017 году - 293).

По данным Минюста РФ, в 2018 году Россия выплатила 780 млн рублей (€13,1 млн) компенсаций по решениям ЕСПЧ, что на 124 млн меньше, чем в 2017 году (€14,6 млн).

На 1 июля 2019 года в ЕСПЧ находятся 16433 жалобы против России, в отношении 12994 из них запущены судебные процедуры.