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ВЭФ-2019

Первые лица иностранных государств, посещавшие ВЭФ

С 2016 года в форуме приняли участие шесть первых лиц из четырех стран
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время IV Восточного экономического форума Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время IV Восточного экономического форума
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 4-6 сентября 2019 года проходит V Восточный экономический форум (ВЭФ). Планируется, что в нем примут участие президенты России Владимир Путин и Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министры Индии Нарендра Моди, Малайзии Махатхир Мохамад и Японии Синдзо Абэ. Мы подготовили материал о первых лицах иностранных государств, ранее посещавших этот форум.

Высокопоставленные представители иностранных государств посещают ВЭФ с 2016 года. Всего за это время в форуме приняли участие шесть первых лиц из четырех иностранных государств.

Ни одного ВЭФ с 2016 года не пропустил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Представители Республики Корея посещали мероприятие ежегодно: в 2016-2017 годы это были президенты Пак Кын Хе и Мун Чжэ Ин, в 2018 году - премьер-министр Ли Нак Ён.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга участвует в форуме с 2017 года. Председатель КНР Си Цзиньпин был на форуме только один раз - в 2018 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияИндияМалайзияРеспублика КореяСи ЦзиньпинПак Кын ХеАбэ, СиндзоМоди, НарендраМун Чжэ ИнБаттулга, ХалтмаагийнМахатхир МохамадВЭФ-2019
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