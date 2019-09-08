Биография нового премьер-министра Грузии Георгия Гахарии

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2019 года парламент Грузии 98 голосами "за" выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Георгием Гахарией. На должности премьер-министра Грузии Гахария сменил Мамуку Бахтадзе, который 2 сентября заявил о своей отставке. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Георгия Гахарии.

Георгий Гахария родился 19 марта 1975 года в Тбилиси Грузинской ССР (ныне - Грузия).

В 1994 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили, в 2000 году - факультет политологии Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. В 2002-2004 годах учился в Высшей бизнес-школе МГУ, получил степень магистра управления бизнесом (MBA).

С мая 2004 года по ноябрь 2008 года был генеральным директором "СФК Групп" (SFK Group) в Москве.

С сентября 2006 года по май 2009 года читал лекции по прикладной биотехнологии в МГУ им. Ломоносова.

В ноябре 2008 года - феврале 2013 года - директор по развитию бизнеса и взаимодействию с органами госвласти в Европе, России и СНГ группы сервиса авиакомпании "Люфтганза" (Lufthansa Service Holding AG, Франкфурт-на- Майне, Германия).

С марта по июль 2013 года занимал пост бизнес-омбудсмена Грузии.

В декабре 2014 года был назначен секретарем Экономического совета при правительстве Грузии.

С 27 ноября 2016 года по 13 ноября 2017 года занимал пост министра экономики и устойчивого развития Грузии в правительстве Георгия Квирикашвили.

13 ноября 2017 года был назначен вице-премьер-министром - министром внутренних дел Грузии в правительстве Георгия Квирикашвили. Сохранил пост после того, как в июне 2018 года кабинет министров возглавил Мамука Бахтадзе. Со 2 сентября 2019 года исполняет обязанности вице-премьера - главы МВД в связи с отставкой правительства.

С 30 апреля 2019 года - секретарь Совета национальной безопасности Грузии.

С июня 2019 года оппозиция требует отставки Гахарии с поста главы МВД. Его обвиняют в разгоне полицейскими антироссийского митинга 20-21 июня у здания парламента, в ходе которого пострадали свыше 200 человек, более 300 было задержано. Несмотря на то, что министр неоднократно заявлял о готовности сложить полномочия, отставки не последовало.

3 сентября 2019 года правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинула Георгия Гахарию на пост премьер-министра страны.

Имеет грузинское гражданство, предоставленное ему 18 сентября 2012 года указом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. С 2000 года имел также гражданство РФ, вышел из него, по данным журнала "Либерал" (Грузия), в ноябре 2016 года.

Владеет английским и русским языками.

Женат, есть дочь.