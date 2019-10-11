История Нобелевской премии мира

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2019 года в Осло (Норвегия) объявлен лауреат Нобелевской премии мира, самой авторитетной международной награды в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Мы подготовили материал об этой награде.

Присуждение премии

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив".

По желанию Нобеля эта премия присуждается в Осло Норвежским нобелевским комитетом. Он состоит из пяти человек, которые выбираются парламентом страны из числа заслуженных общественных и политических деятелей (не обязательно норвежских), отошедших от дел. Объявление лауреата проходит в помещении Норвежского нобелевского института (основан в 1904 г.), главной задачей которого является помощь Комитету в выборе лауреата премии.

Премию мира могут получать как отдельные лица, так и организации. Правом предлагать кандидатуры обладают нынешние и бывшие члены Комитета; члены национальных парламентов и правительств; члены правления организаций - лауреатов Нобелевской премии мира; ректоры престижных университетов и авторитетные профессоры, читающие курсы правоведения, истории, философии, теологии и социальных наук; директора исследовательских институтов по проблемам мира и международных отношений; обладатели Нобелевской премии мира. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 1 февраля следующего года.

Лауреаты

Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 106 человека (в том числе 17 женщин) и 24 организации.

В числе лауреатов немало широко известных политиков и общественных деятелей: президент США Теодор Рузвельт (1906), норвежский исследователь Арктики и общественный деятель Фритьоф Нансен (1922), борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг (1964), канцлер ФРГ Вилли Брандт (1971), госсекретарь США Генри Киссинджер (1973), мать Тереза (1979), лидер польского профсоюза "Солидарность" Лех Валенса (1983), президент США Барак Обама (2009). Дважды наградой были отмечены советские граждане: академик Андрей Сахаров в 1975 году "за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства" и президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году "в знак признания его роли в мирном процессе".

Нобелевской премии мира в разные годы были удостоены религиозные деятели. В их числе лютеранский архиепископ Ларс Натан Сёдерблум из Швеции (1930), руководитель Всемирной ассоциации христианских студентов Джон Мотт (1946), немецкий протестантский теолог Альберт Швейцер (1952), монах-доминиканец Джордж Пир из Бельгии (1958), англиканский архиепископ Десмонд Туту из ЮАР (1984), далай-лама XIV Тензин Гьяцо (1989), католический епископ Карлуш Бэлу из Индонезии (1996).

Три раза премия присуждалась лицам, находящимся в заключении: в 1935 году - немецкому антифашисту Карлу фон Осецкому (арестован нацистами в 1933 году), в 1991 году - политическому деятелю Мьянмы Аун Сан Су Чжи (в 1989-1995 годы находилась под домашним арестом), в 2010 году - китайскому правозащитнику Лю Сяобо (в 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за "подстрекательство к подрыву государственной власти" в КНР).

Единственный раз премия мира была присуждена посмертно - в 1961 году наградой был отмечен генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд (Швеция), погибший в сентябре 1961 года в авиакатастрофе. В обосновании указывалось, что при его руководстве "ООН превратилась в эффективную и конструктивную международную организацию, способную вдохнуть жизнь в принципы и цели, провозглашенные в Уставе ООН". В 1974 году Нобелевский фонд запретил посмертное награждение.

Единственным лауреатом, отказавшимся от премии мира, является вьетнамский политический деятель (представитель Северного Вьетнама) Ле Дык Тхо. Он был удостоен награды в 1973 году совместно с Генри Киссинджером за усилия по заключению соглашения о восстановлении мира во Вьетнаме, однако не принял ее, поскольку в стране продолжались военные действия.

Среди награжденных премией организаций - Международный комитет Красного Креста (1917, 1944, 1963), Управление верховного комиссара по делам беженцев (1954, 1981), Детский фонд ООН (1965), организация "Международная амнистия" (1977), движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (1985), Международные силы ООН по поддержанию мира (1988), "Врачи без границ" (1999), ООН и ее генеральный секретарь Кофи Аннан (2001), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его генеральный директор Мухаммед аль-Барадеи (2005), Европейский союз (2012), Организация по запрещению химического оружия (2013).

В 2018 году лауреатами стали конголезский врач Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад "за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов".

Статистика

В 1901-2018 годы премия мира присуждалась 99 раз (19 раз Норвежский нобелевский комитет не находил достойного кандидата: в 1914-1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939-1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967, 1972 годах). За всю историю 30 премий были поделены между двумя лауреатами. Дважды ее обладателями становились сразу три человека: в 1994 году премию разделили председатель Организации освобождения Палестины Ясир Арафат и израильские премьер-министр и глава МИД Ицхак Рабин и Шимон Перес, а в 2011 г. наградой были удостоены три женщины: президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и правозащитницы из Либерии и Йемена Лейма Роберта Гбове и Таваккул Карман.

Средний возраст награжденных - 62 года, самым пожилым остается 87-летний англичанин Джозеф Ротблат (1995), а самой молодой - 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи (2014).

По данным сайта Нобелевских премий, наибольшее количество лауреатов (65) получили премию за деятельность по поддержанию мира; 34 - за ведение мирных переговоров; 29 - за борьбу за права человека; 25 - за гуманитарную деятельность; 19 - за деятельность в области контроля за оружием и разоружения (одна награда может быть присуждена за усилия по нескольким направлениям).

Кандидаты на премию мира

За истекшее столетие (1901-2001 годы) на премию были номинированы 4167 человек:

- 1694 кандидата были из стран Западной Европы, из них 44 получили награду;

- 964 претендента были из Северной Америки, из них премией были отмечены 19;

- из 677 номинантов из государств Азии премию получили 12;

- 345 кандидатов являлись гражданами стран Латинской Америки, из них лауреатами стали лишь пятеро;

- из стран Восточной Европы на премию были выдвинуты 323 человека, из которых награждены были лишь трое;

- из 164 представителей Африканского континента только шестеро стали обладателями премии.

Из 690 организаций, выдвинутых на соискание премии, ее получили лишь 20.

В числе самых известных людей, которые номинировались, но не получили на премию мира, Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Иосиф Сталин, Бенито Муссолини. Среди претендентов были также премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (получил Нобелевскую премию по литературе в 1953 г.), президенты США Франклин Рузвельт, Гарри Трумэн и Дуайт Эйзенхауэр, канцлер ФРГ Конрад Адэнауэр. На премию мира выдвигались и деятели искусств - Лев Толстой, Эрих Мария Ремарк, Николай Рерих, а также монархи - Николай II, король бельгийцев Альберт I, король Греции Павел I. В 1939 г. член шведского парламента предложил кандидатуру Адольфа Гитлера, однако она была отклонена Нобелевским комитетом.