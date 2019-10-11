Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2019 года премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду присуждена Нобелевская премия мира за "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей". Он стал первым представителем своей страны, отмеченным этой наградой.

Происхождение, образование

Абий Ахмед (полное имя - Абий Ахмед Али) родился 15 августа 1976 года в г. Агаро, расположенном в штате Оромия на западе Эфиопии. Его отец - мусульманин, мать - христианка. Семья принадлежит к крупнейшему в стране этносу оромо (34% населения Эфиопии).

В 2001 году Абий Ахмед окончил информационно-технологический колледж в столице Аддис-Абебе, в 2011 году получил магистерский диплом Школы бизнеса Гринвичского университета (Великобритания) по совместной программе с Институтом лидерства в Эфиопии. В 2013 году окончил магистратуру в области бизнеса и делового администрирования по совместной программе колледжа в Аддис-Абебе и частного университета г. Ашленд (шт. Огайо, США). В 2017 году защитил диссертацию по проблемам мира и безопасности в Университете Аддис-Абебы.

На военной службе

Еще подростком Абий Ахмед присоединился к "Демократической организации народа оромо" (ДОНО), которая в составе повстанческого блока "Революционно-демократический фронт эфиопского народа" (РДФЭН) вела борьбу против режима подполковника Менгисту Хайле Мариама. Принимал участие в боевых действиях. После падения Менгисту в 1991 году, когда правительство возглавили представители РДФЭН, остался на военной службе в реформированных вооруженных силах. Входил в состав Миссии ООН по оказанию помощи Руанде (1995). В ходе пограничной эфиопо-эритрейской войны (1998-2000) служил в разведке. Вышел в отставку в звании подполковника.

Работа в сфере информационных технологий

В 2007 году Абий Ахмед основал Эфиопское агентство безопасности информационных сетей (INSA), директором которого являлся до 2010 года. Участвовал в работе ряда государственных органов, отвечающих за обеспечение информационной безопасности и коммуникаций. В 2011 г. возглавил созданный тогда же Федеральный информационный центр науки и технологий - государственное учреждение, занимающееся поддержкой научных исследований.

Политическая карьера

В 2010-2012 г. Абий Ахмед входил в состав центрального комитета "Демократической организации народа оромо" и исполнительного комитета "Революционно-демократического фронта эфиопского народа" (коалиция РДФЭН находится у власти с 1991 года, ДОНО - одна из четырех политических партий, входящих в ее состав).

В 2010 и 2015 годах избирался в нижнюю палату парламента (Совет народных представителей). Как член парламента участвовал в урегулировании межконфессиональных столкновений в регионе Джимма в своем родном штате Оромия. В качестве механизма разрешения противоречий между мусульманской и христианской общинами учредил Религиозный форум за мир.

В 2016 году занимал пост министра науки и технологий. В том же году был назначен заместителем президента штата Оромия и главой управления городского развития и жилищного строительства в администрации штата. Считается одним из авторов запущенной в марте 2017 года программы реформ "Экономическая революция штата Оромия".

22 февраля 2018 года Абий Ахмед был избран председателем ДОНО. После отставки премьер-министра Хайлемариама Десаленя Абий Ахмед был избран 27 марта 2018 года председателем РДФЭН. Он стал первым представителем народа оромо на этом посту. 2 апреля 2018 года парламент, в котором большинство принадлежит РДФЭН, утвердил его премьер-министром страны. 5 октября 2018 года Абий Ахмед был переизбран председателем РДФЭН на очередном съезде коалиции.

На посту премьер-министра Абий Ахмед инициировал реформы по либерализации экономики и политического режима. Во внешней политике его правительство объявило приоритетом урегулирование приграничного конфликта с Эритреей, в 1993 году провозгласившей независимость от Эфиопии (в 1998-2000 годах страны находились в состоянии открытого конфликта, 12 декабря 2000 года в Алжире были подписаны мирные соглашения, однако территориальный спор оставался неурегулированным). 5 июня 2018 года Абий Ахмед заявил о готовности полностью признать положения соглашений 2000 года, и 16 сентября 2018 года страны подписали договор о мире. Тем самым была поставлена точка в двадцатилетнем конфликте. Эфиопия отказалась от территориальных претензий к Эритрее на спорные районы, страны восстановили дипломатические отношения и открыли посольства.

Личные сведения

Абий Ахмед женат, воспитывает трех дочерей.

Владеет тремя основными национальными языками Эфиопии - амхарским, оромо и тигринья, а также английским.

Увлекается фитнесом, пропагандирует спортивный образ жизни.

23 июня 2018 года на Абия Ахмеда было совершено покушение во время митинга в Аддис-Абебе. В результате взрыва брошенной в его сторону гранаты было ранено более 130 человек, двое погибли. Сам премьер не пострадал.