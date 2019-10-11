Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нобелевская премия - 2019

Что известно о лауреате Нобелевской премии мира

Премия была присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей"
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
Описание
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед
© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2019 года премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду присуждена Нобелевская премия мира за "за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей". Он стал первым представителем своей страны, отмеченным этой наградой.

Происхождение, образование

Абий Ахмед (полное имя - Абий Ахмед Али) родился 15 августа 1976 года в г. Агаро, расположенном в штате Оромия на западе Эфиопии. Его отец - мусульманин, мать - христианка. Семья принадлежит к крупнейшему в стране этносу оромо (34% населения Эфиопии).

В 2001 году Абий Ахмед окончил информационно-технологический колледж в столице Аддис-Абебе, в 2011 году получил магистерский диплом Школы бизнеса Гринвичского университета (Великобритания) по совместной программе с Институтом лидерства в Эфиопии. В 2013 году окончил магистратуру в области бизнеса и делового администрирования по совместной программе колледжа в Аддис-Абебе и частного университета г. Ашленд (шт. Огайо, США). В 2017 году защитил диссертацию по проблемам мира и безопасности в Университете Аддис-Абебы.

На военной службе

Еще подростком Абий Ахмед присоединился к "Демократической организации народа оромо" (ДОНО), которая в составе повстанческого блока "Революционно-демократический фронт эфиопского народа" (РДФЭН) вела борьбу против режима подполковника Менгисту Хайле Мариама. Принимал участие в боевых действиях. После падения Менгисту в 1991 году, когда правительство возглавили представители РДФЭН, остался на военной службе в реформированных вооруженных силах. Входил в состав Миссии ООН по оказанию помощи Руанде (1995). В ходе пограничной эфиопо-эритрейской войны (1998-2000) служил в разведке. Вышел в отставку в звании подполковника.

Работа в сфере информационных технологий

В 2007 году Абий Ахмед основал Эфиопское агентство безопасности информационных сетей (INSA), директором которого являлся до 2010 года. Участвовал в работе ряда государственных органов, отвечающих за обеспечение информационной безопасности и коммуникаций. В 2011 г. возглавил созданный тогда же Федеральный информационный центр науки и технологий - государственное учреждение, занимающееся поддержкой научных исследований.

Политическая карьера

В 2010-2012 г. Абий Ахмед входил в состав центрального комитета "Демократической организации народа оромо" и исполнительного комитета "Революционно-демократического фронта эфиопского народа" (коалиция РДФЭН находится у власти с 1991 года, ДОНО - одна из четырех политических партий, входящих в ее состав).

В 2010 и 2015 годах избирался в нижнюю палату парламента (Совет народных представителей). Как член парламента участвовал в урегулировании межконфессиональных столкновений в регионе Джимма в своем родном штате Оромия. В качестве механизма разрешения противоречий между мусульманской и христианской общинами учредил Религиозный форум за мир.

В 2016 году занимал пост министра науки и технологий. В том же году был назначен заместителем президента штата Оромия и главой управления городского развития и жилищного строительства в администрации штата. Считается одним из авторов запущенной в марте 2017 года программы реформ "Экономическая революция штата Оромия".

22 февраля 2018 года Абий Ахмед был избран председателем ДОНО. После отставки премьер-министра Хайлемариама Десаленя Абий Ахмед был избран 27 марта 2018 года председателем РДФЭН. Он стал первым представителем народа оромо на этом посту. 2 апреля 2018 года парламент, в котором большинство принадлежит РДФЭН, утвердил его премьер-министром страны. 5 октября 2018 года Абий Ахмед был переизбран председателем РДФЭН на очередном съезде коалиции.

На посту премьер-министра Абий Ахмед инициировал реформы по либерализации экономики и политического режима. Во внешней политике его правительство объявило приоритетом урегулирование приграничного конфликта с Эритреей, в 1993 году провозгласившей независимость от Эфиопии (в 1998-2000 годах страны находились в состоянии открытого конфликта, 12 декабря 2000 года в Алжире были подписаны мирные соглашения, однако территориальный спор оставался неурегулированным). 5 июня 2018 года Абий Ахмед заявил о готовности полностью признать положения соглашений 2000 года, и 16 сентября 2018 года страны подписали договор о мире. Тем самым была поставлена точка в двадцатилетнем конфликте. Эфиопия отказалась от территориальных претензий к Эритрее на спорные районы, страны восстановили дипломатические отношения и открыли посольства.

Личные сведения

Абий Ахмед женат, воспитывает трех дочерей.

Владеет тремя основными национальными языками Эфиопии - амхарским, оромо и тигринья, а также английским.

Увлекается фитнесом, пропагандирует спортивный образ жизни.

23 июня 2018 года на Абия Ахмеда было совершено покушение во время митинга в Аддис-Абебе. В результате взрыва брошенной в его сторону гранаты было ранено более 130 человек, двое погибли. Сам премьер не пострадал.

Теги
Нобелевская премия - 2019
Реклама на ТАСС
Умер Алексей Леонов
Биография космонавта Алексея Леонова
Он умер 11 октября в возрасте 85 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС