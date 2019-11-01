Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Закон о надежном Рунете

"Информационная безопасность". Как государство регулировало интернет в России

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета вступил в силу 1 ноября
Описание
© Mark Wilson/Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 ноября 2019 года вступили в силу основные положения закона "О внесении изменений в федеральный закон "О связи" и федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 1 мая 2019 года, известные как закон о надежном (безопасном) Рунете. Основная цель закона - обеспечить долгосрочную и устойчивую работу интернета в России в случае враждебных действий других стран, направленных на нарушене действия сетевых сервисов внутри страны. Мы подготовили материал о том, как в России регулировалась работа интернета.

Появление интернета в России

Официальной датой появления интернета в СССР и России принято считать 28 августа 1990 года, когда состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") и Университетом Хельсинки (Финляндия). На тот момент это был единственный "шлюз" между всемирной сетью и созданной 1 августа 1990 года внутрисоветской компьютерной сетью "Релком".

На эту тему
Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

В 1990-е годы интернет в России развивался стихийно, без государственного регулирования. Интернет-провайдеры работали на основании общих лицензий на предоставление услуг связи, регистрацией доменов в зоне .ru ведала некоммерческая организация - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС). Публиковались только общие концепции и декларации о развитии информационных систем. 15 октября 1998 года комитет Госдумы по информационной политике и связи принял "Концептуальные основы формирования информационного общества в России". Документ рекомендовал создать корпус законов для формирования единого информационного пространства в России, с учетом требований безопасности, принципа открытости и равенства интересов.

В 2000 году для фиксирования соединений с интернетом в интересах розыска правонарушителей начала работать Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

9 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал первую Доктрину информационной безопасности РФ. Документ предписывал повысить безопасность информационных систем, интенсифицировать развитие отечественных аппаратных и программных средств защиты информации, обеспечить секретность сведений, составляющих гостайну и расширить международное взаимодействие в сфере защиты информации.

Законы о регулировании 

Первым и фактически главными законами, регулирующим информационное пространство России стали законы "О связи" от 7 июля 2003 года и "Об информации, информационных технологиях и защите информации" от 27 июля 2006 года. Эти документы устанавливают помимо прочего правовые основы деятельности в данной области, определяют полномочия органов государственной власти, права и обязанности лиц, пользующихся интернетом.

28 июля 2012 года поправками в закон "О защите детей от запрещенной информации" был создан Единый реестр запрещенных сайтов в сети интернет - "черный список" ресурсов, доступ к которым должен в обязательном порядке блокироваться российскими провайдерами. Ведет реестр Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Основания для внесений сайтов в реестр неоднократно расширялись. Сайты с детской порнографией и нарушителей законов о сохранности персональных данных может блокировать сам Роскомнадзор. Онлайн-казино блокируются по решению Федеральной налоговой службы. Также полномочия по блокировке сайтов с различным противоправным содержимым имеют суды различного уровня, а также МВД и Росмолодежь.

2 июля 2013 года поправками в законы по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях был утвержден порядок блокировки ресурсов, нарушающих авторские права. Пиратские сайты попадают в реестр Роскомнадзора по решению Мосгорсуда.

28 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о досудебной блокировке сайтов по решению Генеральной прокуратуры. Ресурсы, которые по мнению Генпрокуратуры содержат призывы к массовым беспорядкам или осуществлению экстремистской деятельности, вносятся в реестр Роскомнадзора. Информацию о сайтах с таким противоправным содержимым могут направлять в Генпрокуратуру представители органов государственной власти различного уровня, организации и граждане.

5 мая 2014 года был принят так называемый закон о блогерах, обязывающий популярных блогеров и сайты, которые читает более 3 тыс. человек в сутки, регистрироваться как СМИ, что накладывало на них ограничения установленные для обычных средств массовой информации. Тем же законом был создан реестр организаторов распространения информации в интернете, в котором должны регистрироваться службы мгновенного обмена сообщения (мессенджеры).

13 июля 2015 года поправками в законодательство было введено "право на забвение", предписывающее интернет-поисковикам удалять из поисковой выдачи ссылки информацию, которую пользователь сочтет недостоверной или неактуальной. Поисковая система может удалить ее самостоятельно, в противном случае физическое лицо может добиться удаления ссылок через суд.

6 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал так называемый пакет Яровой - два закона, которые помимо прочего обязывали операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить на территории России все передаваемые пользователями данные, включая видео и изображения, а по запросу органов власти передавать эту информацию правоохранительным органам. Также "пакет Яровой" обязал организаторов распространения информации идентифицировать своих пользователей. Они также должны передавать в федеральные органы исполнительной власти информацию о применяемых методах кодирования сообщений, если их потребуется расшифровать (ключи шифрования).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗакон о надежном Рунете
Реклама на ТАСС
"Величайшая охота на ведьм". Кто и как пытался отстранить Трампа от власти
Рассказываем о попытках демократов начать процедуру импичмента в отношении 45-го американского президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС