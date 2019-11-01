"Информационная безопасность". Как государство регулировало интернет в России

Официальной датой появления интернета в СССР и России принято считать 28 августа 1990 года, когда состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Институтом атомной энергии им. И. В. Курчатова (ныне - Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт") и Университетом Хельсинки (Финляндия). На тот момент это был единственный "шлюз" между всемирной сетью и созданной 1 августа 1990 года внутрисоветской компьютерной сетью "Релком".

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 ноября 2019 года вступили в силу основные положения закона "О внесении изменений в федеральный закон "О связи" и федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 1 мая 2019 года, известные как закон о надежном (безопасном) Рунете. Основная цель закона - обеспечить долгосрочную и устойчивую работу интернета в России в случае враждебных действий других стран, направленных на нарушене действия сетевых сервисов внутри страны. Мы подготовили материал о том, как в России регулировалась работа интернета.

Зачем нужен закон об устойчивом интернете. И что может измениться для пользователей

В 1990-е годы интернет в России развивался стихийно, без государственного регулирования. Интернет-провайдеры работали на основании общих лицензий на предоставление услуг связи, регистрацией доменов в зоне .ru ведала некоммерческая организация - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС). Публиковались только общие концепции и декларации о развитии информационных систем. 15 октября 1998 года комитет Госдумы по информационной политике и связи принял "Концептуальные основы формирования информационного общества в России". Документ рекомендовал создать корпус законов для формирования единого информационного пространства в России, с учетом требований безопасности, принципа открытости и равенства интересов.

В 2000 году для фиксирования соединений с интернетом в интересах розыска правонарушителей начала работать Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

9 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал первую Доктрину информационной безопасности РФ. Документ предписывал повысить безопасность информационных систем, интенсифицировать развитие отечественных аппаратных и программных средств защиты информации, обеспечить секретность сведений, составляющих гостайну и расширить международное взаимодействие в сфере защиты информации.

Законы о регулировании

Первым и фактически главными законами, регулирующим информационное пространство России стали законы "О связи" от 7 июля 2003 года и "Об информации, информационных технологиях и защите информации" от 27 июля 2006 года. Эти документы устанавливают помимо прочего правовые основы деятельности в данной области, определяют полномочия органов государственной власти, права и обязанности лиц, пользующихся интернетом.

28 июля 2012 года поправками в закон "О защите детей от запрещенной информации" был создан Единый реестр запрещенных сайтов в сети интернет - "черный список" ресурсов, доступ к которым должен в обязательном порядке блокироваться российскими провайдерами. Ведет реестр Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Основания для внесений сайтов в реестр неоднократно расширялись. Сайты с детской порнографией и нарушителей законов о сохранности персональных данных может блокировать сам Роскомнадзор. Онлайн-казино блокируются по решению Федеральной налоговой службы. Также полномочия по блокировке сайтов с различным противоправным содержимым имеют суды различного уровня, а также МВД и Росмолодежь.

2 июля 2013 года поправками в законы по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях был утвержден порядок блокировки ресурсов, нарушающих авторские права. Пиратские сайты попадают в реестр Роскомнадзора по решению Мосгорсуда.

28 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о досудебной блокировке сайтов по решению Генеральной прокуратуры. Ресурсы, которые по мнению Генпрокуратуры содержат призывы к массовым беспорядкам или осуществлению экстремистской деятельности, вносятся в реестр Роскомнадзора. Информацию о сайтах с таким противоправным содержимым могут направлять в Генпрокуратуру представители органов государственной власти различного уровня, организации и граждане.

5 мая 2014 года был принят так называемый закон о блогерах, обязывающий популярных блогеров и сайты, которые читает более 3 тыс. человек в сутки, регистрироваться как СМИ, что накладывало на них ограничения установленные для обычных средств массовой информации. Тем же законом был создан реестр организаторов распространения информации в интернете, в котором должны регистрироваться службы мгновенного обмена сообщения (мессенджеры).

13 июля 2015 года поправками в законодательство было введено "право на забвение", предписывающее интернет-поисковикам удалять из поисковой выдачи ссылки информацию, которую пользователь сочтет недостоверной или неактуальной. Поисковая система может удалить ее самостоятельно, в противном случае физическое лицо может добиться удаления ссылок через суд.

6 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал так называемый пакет Яровой - два закона, которые помимо прочего обязывали операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить на территории России все передаваемые пользователями данные, включая видео и изображения, а по запросу органов власти передавать эту информацию правоохранительным органам. Также "пакет Яровой" обязал организаторов распространения информации идентифицировать своих пользователей. Они также должны передавать в федеральные органы исполнительной власти информацию о применяемых методах кодирования сообщений, если их потребуется расшифровать (ключи шифрования).