Форум "Россия зовет!". История и задачи

ТАСС-ДОСЬЕ. 20-22 ноября 2019 года в московском Центре международной торговли состоится 11-й ежегодный инвестиционный форум "Россия зовет!" (Russia calling!).

"Россия зовет!" - международное мероприятие, организуемое ежегодно с 2009 года АО "ВТБ Капитал" (отвечает за корпоративно-инвестиционное направление в Группе ВТБ). Цель форума - привлечение инвестиций в российскую экономику, развитие диалога между российским бизнесом и иностранными инвесторами.

Форум проходит ежегодно осенью. В нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. На пленарных заседаниях всех форумов выступал Владимир Путин: в 2009-2011 годах как премьер-министр, а затем - как президент России.

Кроме основных заседаний в Москве форум проводит выездные сессии: в 2009, 2011-2013 и 2017 годах - в Лондоне, в 2013 году - в Нью-Йорке.

История

Первый форум "Россия зовет!" прошел 29 сентября - 1 октября 2009 года в московском "Президент-Отеле". В нем приняли участие более 300 человек. Кроме Владимира Путина на нем выступили министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр финансов Алексей Кудрин и др. Как отмечали в ВТБ, за три дня форума состоялось более тысячи встреч иностранных инвесторов с представителями российских компаний.

С 2010 года "Россия зовет!" в Москве проводится на площадке Центра международной торговли, в том же году число участников достигло 1 тыс. человек; с 2011 года форум принимает более 2 тыс. гостей.

"Россия зовет - 2018"

Предыдущий, 10-й форум "Россия зовет!" состоялся 28-30 ноября 2018 года. В нем приняли участие более 2,5 тыс. гостей, в том числе свыше 500 делегатов из 63 стран мира. Темой пленарного заседания было "Создавать партнерства, устранять разногласия", на нем выступил президент РФ Владимир Путин. В работе форума также приняли участие глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин, председатель правления "Алросы" Сергей Иванов, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов. В рамках форума ВТБ и Роскосмос договорились о сотрудничестве в рамках инфраструктурных проектов. Также о сотрудничестве в транспортной сфере договорились РЖД, РЭЦ и Афрэксимбанк. Отвечая на вопросы в рамках форума, Владимир Путин прокомментировал произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе, назвав его провокацией, организованной украинскими властями в преддверии выборов.

Официальный сайт - vtbcapital.ru/events/2019/moscow/about/.