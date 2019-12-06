"Никогда не обижайте россиян". Высказывания Лукашенко о российско-белорусских отношениях

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 декабря 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Сочи с рабочим визитом.

ТАСС подготовил подборку его высказываний об отношениях России и Белоруссии.

О Владимире Путине

"Мы очень дружны с Путиным, хотя и ссоримся очень часто - настолько близкие у нас отношения. В последнее время ситуация [в отношениях России и Белоруссии] развивается неважно, но дело в том, что [в России] есть самые разные силы, в том числе в руководстве страны. Очень плохо, что отдельные мнения и решения расходятся с решениями самого Путина, и я ему, своему другу, не один раз об этом говорил," - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

"В силу близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто <…> Поэтому средства массовой информации, услышав эту открытость (утечки разные бывают), кричат о том, что не просто шероховатости - заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления," - интервью телеканалу "Беларусь-1", 25 августа 2018 года.

"Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского," - на встрече с Национальным собранием, 5 декабря 2019 года, Минск.

Об отношениях России и Белоруссии

"Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем... Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления. Вы знаете, мы народы от одного корня <...> У нас настолько тесные связи с Российской Федерацией, и наша зависимость в экономике, прежде всего от Российской Федерации, величайшая", - интервью телеканалу "Беларусь-1", 25 августа 2018 года.

"С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково. С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья <...> Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам", - комментарий журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, 17 ноября 2019 года, Минск.

"Мы от России хотим единственного - чтобы Россия исполняла договоренности и соглашения, которых мы с ней достигли, подписали <...> Если уж подписал - исполняй. Не исполняешь - к тебе нет доверия. Поэтому мы хотим единственное: исполняйте то, о чем мы договорились", - интервью телеканалу "Беларусь-1", 25 августа 2018 года.

О независимости

"Россия часто хваталась и за газовую, и за нефтяную трубу, и сейчас происходит то же самое. После всех этих конфликтов передо мной не раз извинялись, но зачем дергать за живое. Свобода и независимость не оцениваются никакими цифрами. Если, с одной стороны, у нас будет стоять вопрос независимости и свободы, а с другой - нефть, то это неравноценный выбор. Мы все равно найдем выход <...> Независимость дороже любой нефти", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил <...> Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России", - на встрече с представителями российских СМИ, 14 декабря 2018 года, Минск.

"Я называю эти вопросы [об объединении двух государств] очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе <...> Мы с президентом России однозначно, единогласно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении <...> Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - совещание с членами правительства в Минске о социально-экономическом развитии страны в 2019 году, 10 января 2019 года.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - на встрече с Национальным собранием, 5 декабря 2019 года, Минск.

Об интеграции и Союзном государстве

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - во время посещения ОАО "Гомсельмаш", 10 августа 2018 года, Гомельская область.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы <...> Мы и завтра можем объединиться вдвоем [с Владимиром Путиным], у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?" - во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в РФ, 15 февраля 2019 года, Сочи.

"Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините <...> нужен кому такой союз?" - комментарий журналистам после голосования в Палату представителей, 17 ноября 2019 года, Минск.

О единой валюте

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях", - на встрече, посвященной 100-летию белорусской дипслужбы, 18 января 2019 года, Минск.

О поставках нефти

"У нас есть межгосударственные договоры, и мы ни одного из них не нарушили. Россия же пинает их в хвост и гриву. Мы договаривались, что Россия поставит нам 24 млн тонн нефти, а теперь нам собираются поставлять уже 18, потом 14, а теперь уже речь идет и о 12 млн тонн", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

О налоговом маневре РФ

"Мне лично было жестко обещано: мы [Россия] никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Белоруссии, и мы компенсируем потери от налогового маневра", - на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, 24 декабря 2018 года, Минск.

"Не надо считать, что это катастрофа (если стороны не договорятся о компенсации потерь - прим. ТАСС). Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор <...> Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты", - на совещании с членами правительства, 10 января 2019 года, Минск.

О границах

"Нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы <...> Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах <...> Если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку", - на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, 14 ноября 2019 года, Минск.

Об ограничениях поставок белорусской продукции в РФ

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Белоруссии. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - во время посещения агрокомбината, 30 марта 2018 года, Минская область.

"Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки... Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других", - на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, 13 декабря 2018 года, Минск.

"Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси <...> Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки <...> Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку -- мы подставляем правую", - на совещании с экономическим блоком правительства, 11 апреля 2019 года.

О демпинге

"Завезли [в Россию] из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко - появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко. Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", - на встрече с вице-премьером страны Михаилом Русым, 1 марта 2018 года, Минск.

О ввозе через Белоруссию санкционной продукции

"Мы пообещали, что мы товары из Европы пропускать не будем <...> Конечно, возможны случаи, когда кто-то просто переклеивает наклейку и продает, например, венгерскую продукцию под видом египетской. Но все это происходит уже на таможне - с российскими таможенниками договариваются и везут. В России за взятку можно все, там ничего не контролируется", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

О языках

"Может, я и плохой... президент, но русский язык - это наш <...> Я бы не стал в противовес ставить русский и белорусский язык. Это наше", - на встрече с белорусскими и зарубежными СМИ, 1 марта 2019 года, Минск.

"У нас два государственных языка - русский и белорусский. Русский - не украинский. Если мы потеряем русский язык, то потеряем разум, если белорусский - сердце", - в послании народу и Национальному собранию, 19 апреля 2019 года, Минск.

О белорусах и россиянах

"Никогда не обижайте россиян. Это наши люди. Президенты уходят и приходят, а народы остаются. Рано или поздно мы все равно обо всем договоримся", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

"Мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества", - на встрече, посвященной 100-летию белорусской дипслужбы, 18 января 2019 года, Минск.