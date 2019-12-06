{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Никогда не обижайте россиян". Высказывания Лукашенко о российско-белорусских отношениях

7 декабря президент Белоруссии посетит Сочи с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 декабря 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Сочи с рабочим визитом.

ТАСС подготовил подборку его высказываний об отношениях России и Белоруссии.

О Владимире Путине

"Мы очень дружны с Путиным, хотя и ссоримся очень часто - настолько близкие у нас отношения. В последнее время ситуация [в отношениях России и Белоруссии] развивается неважно, но дело в том, что [в России] есть самые разные силы, в том числе в руководстве страны. Очень плохо, что отдельные мнения и решения расходятся с решениями самого Путина, и я ему, своему другу, не один раз об этом говорил," - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

"В силу близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто <…> Поэтому средства массовой информации, услышав эту открытость (утечки разные бывают), кричат о том, что не просто шероховатости - заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления," - интервью телеканалу "Беларусь-1", 25 августа 2018 года.

"Сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения, антибелорусского," - на встрече с Национальным собранием, 5 декабря 2019 года, Минск.

Об отношениях России и Белоруссии

"Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем... Может, это кому-то в Беларуси не нравится, но с первых дней своего президентства я делаю подобные заявления. Вы знаете, мы народы от одного корня <...> У нас настолько тесные связи с Российской Федерацией, и наша зависимость в экономике, прежде всего от Российской Федерации, величайшая", - интервью телеканалу "Беларусь-1", 25 августа 2018 года.

"С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково. С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья <...> Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам", - комментарий журналистам после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, 17 ноября 2019 года, Минск.

"Мы от России хотим единственного - чтобы Россия исполняла договоренности и соглашения, которых мы с ней достигли, подписали <...> Если уж подписал - исполняй. Не исполняешь - к тебе нет доверия. Поэтому мы хотим единственное: исполняйте то, о чем мы договорились", - интервью телеканалу "Беларусь-1", 25 августа 2018 года.

О независимости

"Россия часто хваталась и за газовую, и за нефтяную трубу, и сейчас происходит то же самое. После всех этих конфликтов передо мной не раз извинялись, но зачем дергать за живое. Свобода и независимость не оцениваются никакими цифрами. Если, с одной стороны, у нас будет стоять вопрос независимости и свободы, а с другой - нефть, то это неравноценный выбор. Мы все равно найдем выход <...> Независимость дороже любой нефти", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет, я уже об этом говорил <...> Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России", - на встрече с представителями российских СМИ, 14 декабря 2018 года, Минск.

"Я называю эти вопросы [об объединении двух государств] очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе <...> Мы с президентом России однозначно, единогласно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении <...> Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - совещание с членами правительства в Минске о социально-экономическом развитии страны в 2019 году, 10 января 2019 года.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - на встрече с Национальным собранием, 5 декабря 2019 года, Минск.

Об интеграции и Союзном государстве

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - во время посещения ОАО "Гомсельмаш", 10 августа 2018 года, Гомельская область.

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы <...> Мы и завтра можем объединиться вдвоем [с Владимиром Путиным], у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?" - во время пресс-конференции по итогам рабочего визита в РФ, 15 февраля 2019 года, Сочи.

"Нам каждый год подсовывают новые условия. Как результат, мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините <...> нужен кому такой союз?" - комментарий журналистам после голосования в Палату представителей, 17 ноября 2019 года, Минск.

О единой валюте

"Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях", - на встрече, посвященной 100-летию белорусской дипслужбы, 18 января 2019 года, Минск.

О поставках нефти

"У нас есть межгосударственные договоры, и мы ни одного из них не нарушили. Россия же пинает их в хвост и гриву. Мы договаривались, что Россия поставит нам 24 млн тонн нефти, а теперь нам собираются поставлять уже 18, потом 14, а теперь уже речь идет и о 12 млн тонн", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

О налоговом маневре РФ

"Мне лично было жестко обещано: мы [Россия] никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Белоруссии, и мы компенсируем потери от налогового маневра", - на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, 24 декабря 2018 года, Минск.

"Не надо считать, что это катастрофа (если стороны не договорятся о компенсации потерь - прим. ТАСС). Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор <...> Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты", - на совещании с членами правительства, 10 января 2019 года, Минск.

О границах

"Нас постоянно упрекают: "Мы чуть ли не содержим Беларусь. Она рухнет, если мы ее не будем дотировать, содержать". Надо посчитать, чего нам стоит защита совместной границы <...> Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы - гиря на ногах <...> Если российское руководство готово в этом направлении действовать, тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, тогда нам надо быть готовыми, как мы и работаем сейчас, действовать, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь, в одиночку",  - на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, 14 ноября 2019 года, Минск.

Об ограничениях поставок белорусской продукции в РФ

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Белоруссии. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим", - во время посещения агрокомбината, 30 марта 2018 года, Минская область.

"Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки... Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других", - на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, 13 декабря 2018 года, Минск.

"Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнеры) все больше и больше вводит санкций против Беларуси <...> Добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки <...> Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку -- мы подставляем правую", - на совещании с экономическим блоком правительства, 11 апреля 2019 года.

О демпинге

"Завезли [в Россию] из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко - появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко. Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком", - на встрече с вице-премьером страны Михаилом Русым, 1 марта 2018 года, Минск.

О ввозе через Белоруссию санкционной продукции

"Мы пообещали, что мы товары из Европы пропускать не будем <...> Конечно, возможны случаи, когда кто-то просто переклеивает наклейку и продает, например, венгерскую продукцию под видом египетской. Но все это происходит уже на таможне - с российскими таможенниками договариваются и везут. В России за взятку можно все, там ничего не контролируется", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

О языках

"Может, я и плохой... президент, но русский язык - это наш <...> Я бы не стал в противовес ставить русский и белорусский язык. Это наше", - на встрече с белорусскими и зарубежными СМИ, 1 марта 2019 года, Минск.

"У нас два государственных языка - русский и белорусский. Русский - не украинский. Если мы потеряем русский язык, то потеряем разум, если белорусский - сердце", - в послании народу и Национальному собранию, 19 апреля 2019 года, Минск.

О белорусах и россиянах

"Никогда не обижайте россиян. Это наши люди. Президенты уходят и приходят, а народы остаются. Рано или поздно мы все равно обо всем договоримся", - пресс-конференция "Большой разговор с президентом", 3 февраля 2017 года, Минск.

"Мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества", - на встрече, посвященной 100-летию белорусской дипслужбы, 18 января 2019 года, Минск.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
За что США вводили санкции в отношении России с 2014 года
5 декабря стало известно о введении санкций против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС