История судебного разбирательства по кредиту России для Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года Верховный суд Великобритании начал рассмотрение апелляции по делу о российском кредите в $3 млрд, выданном Украине в 2013 году. Россия через Верховный суд добивается признания окончательным предыдущего вердикта Высокого суда Лондона, обязавшего Украину выплатить всю сумму долга. ТАСС подготовил материал об истории кредита и судебного разбирательства.

Выдача кредита

17 декабря 2013 года по итогам визита в Россию президента Украины Виктора Януковича было объявлено, что Москва предоставит Киеву финансовую помощь в виде кредита размером в $15 млрд. Для этого РФ была готова выделить необходимую сумму из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для приобретения суверенных еврооблигаций Украины. Также Москва и Киев договорились о скидке на поставляемый на Украину газ.

23 декабря 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия приобрела 22 декабря первый пакет украинских еврооблигаций под 5% годовых на сумму $3 млрд сроком обращения до 1 января 2016 года. По условиям кредита были предусмотрены промежуточные выплаты по купонам - раз в полгода.

Остальные $12 млрд Украине не были предоставлены из-за государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

Непризнание долга новыми властями Украины

Новые власти Украины неоднократно заявляли о том, что не признают данный долг. Так, в июне 2015 года президент Украины Петр Порошенко назвал российский кредит "взяткой" Виктору Януковичу. В ответ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в публикации в социальной сети Facebook отметил: "Если 3 млрд суверенного займа, полученного Украиной у России, по мнению Порошенко, - взятка, то миллиарды, о которых договариваются руководители Украины с МВФ (Международным валютным фондом - прим. ТАСС) - это организация масштабного воровства".

В 2015 году Украина столкнулась с трудностями при обслуживании внешнего долга и смогла договориться о его реструктуризации с большинством кредиторов, за исключением России. Между тем невыплата по российскому кредиту угрожала Украине суверенным дефолтом, что, в свою очередь, не позволило этой стране брать новые займы у МВФ. Впрочем, в начале декабря 2015 года МВФ пересмотрел свои условия выдачи кредитов, разрешив займы странам, находящимся в условиях дефолта.

Несмотря на заявления киевских властей, промежуточные процентные выплаты по российскому кредиту исполнялись вовремя. Первая ($73,3 млн) была перечислена 19 июня 2014 года, вторая ($75,5 млн) - 26 декабря 2014 года, третья ($75 млн) - 22 июня 2015 года.

16 ноября 2015 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предложила Украине рассрочку по платежам на 2016-2018 годы с выплатами по $1 млрд в год. На данное предложение Украина в течение месяца не ответила. 18 декабря Верховная рада Украины ввела временный мораторий на выплату российского кредита. За день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик. 20 декабря Украина просрочила выплату России по долгу. Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства, чтобы взыскать всю сумму долга. 17 февраля 2016 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что иск против Украины подан в Высокий суд Лондона.

12 апреля 2016 года Верховная рада Украины сделала временный мораторий на выплату долга России бессрочным, соответствующий закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко 29 апреля.

Рассмотрение иска

В ходе разбирательства в Высоком суде Лондона Украина требовала детального рассмотрения дела, настаивая на том, что кредит был предоставлен в декабре 2013 года на условиях, которые стали "необычными, чрезвычайными и обременительными для Украины". Киев также утверждал, что это дело политизировано, называя его "частью более широкой стратегии неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, которая уже привела и продолжает приводить к опустошающим последствиям для страны, ее народа и экономики".

Россия, интересы которой в суде представляет британская компания Debenture Trust Corporation, указывает на то, что долг, без сомнения, является суверенным и подлежит выплате. Доводы Украины она называет "глубоко ошибочными", направленными на то, чтобы заставить суд обсуждать вопросы, которые не находятся в его юрисдикции.

29 марта 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил иск России, признав, что Украина обязана выплатить задолженность в $3 млрд, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты (проценты рассчитываются с 21 декабря 2015 года). Кроме того, суд обязал Украину возместить России часть судебных расходов на £2,8 млн. В Министерстве финансов РФ сообщили, что считают решение суда окончательным, поскольку у Украины отсутствуют аргументы в пользу непризнания обоснованности иска РФ. Однако 23 июня Минфин Украины подал апелляцию на это решение.

20 сентября 2017 года Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек по иску РФ по долгу и выплатила £1,16 млн (Минфин РФ подтвердил поступление платежа 21 сентября).

14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге, отправив его на новое рассмотрение в Высокий суд Лондона. 26 октября Россия подала апелляцию на решение Апелляционного суда в Верховный суд Великобритании, добиваясь отмены повторного рассмотрения дела в суде низшей инстанции.