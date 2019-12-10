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Биография вокалистки Roxette Мари Фредрикссон

Она умерла 9 декабря в возрасте 61 года
Мари Фредрикссон Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Мари Фредрикссон
© Алексей Филиппов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 декабря 2019 года в возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон.

Происхождение, начало творческой деятельности

Мари Фредрикссон (полное имя - Гун-Мари Фредрикссон) родилась 30 мая 1958 года на юге Швеции в местечке Эсшё. В детстве она пела на семейных и школьных торжествах.

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В 1977 году, окончив музыкальную школу коммуны Свалёв (губерния Сконе на юге Швеции), переехала в город Хальмстад, где работала в местном театре.

В 1978 году она основала группу Strul, была в ней вокалисткой и играла на фортепиано. В 1979 году Мари Фредрикссон познакомилась с Пером Гессле, который на тот момент играл на гитаре в популярном шведском коллективе Gyllene Tider. Он же впоследствии уговорил ее начать сольную карьеру.

Сольные выступления и группа Roxette

В 1984 году Мари Фредрикссон выпустила дебютный альбом Het vind ("Горячий ветер"), который несколько недель входил в топ-20 Sverigetopplistan - главного хит-парада Швеции. С этой пластинкой в 1985 году певица отправилась в турне по Швеции. В 1986 году был издан второй сольный альбом - Den sjunde vagen ("Седьмая волна"), достигший в том же году шестого места в шведском чарте и проданный в количестве более 90 тыс. экземпляров. Тогда же она впервые была отмечена наградой Rockbjornen как "лучшая певица Швеции". В дальнейшем получала этот приз еще трижды (1987, 1988, 1989). Третья пластинка Фредрикссон Efter Stormen ("После шторма"), выпущенная в 1987 году, была продана более чем 100-тысячным тиражом. В дальнейшем она записала еще восемь сольных альбомов, многие из которых занимали первые места в шведских чартах. Так, сборник с ее песнями Antligen - Marie Fredrikssons Basta 1984-2000 (2000) находился на вершине шведских чартов в течении 58 недель.

В 1986 году Фредрикссон и Гессле создали дуэт Roxette. Одной из самых известных композиций группы стала песня It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted), вышедшая в ноябре 1987 году. В измененном варианте она вошла в саундтрек к голливудскому фильму "Красотка" (Pretty Woman, 1990). Позднее появилось еще множество популярных композиций, в том числе The Look, Listen To Your Heart, Joyride, How Do You Do!, Spending My Time. Roxette часто приезжали в Москву. В 1995 году группа выступила на стадионе "Олимпийский", их последнее шоу в российской столице состоялось в ноябре 2018 года. Всего группа выпустила около 30 студийных альбомов, сборников песен и концертных записей. Roxette также является обладателем шведской премии Grammis (аналог американской премии Grammy) как "лучшая лучшая поп-группа" (1991).

Заболевание

В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, певицу успешно прооперировали. После курса лечения она вернулась на сцену. В 2015 году состояние ее здоровья ухудшилось. В 2016 году Roxette пришлось отменить турне в честь 30-летия группы.

Признание

Мари Фредрикссон была двукратной обладательницей премии Grammis в номинациях "лучшая поп-певица года" (1988) и "лучший исполнитель года" (1992).

Личные сведения

С 1994 года она была замужем за шведским продюсером и композитором Микаэлем Боиошем. В семье родились дочь Инес Жозефин и сын Оскар Микаэль.

Увлекалась рисованием. В Стокгольме неоднократно проходили выставки с ее работами. Также была выпущена книга с репродукциями Фредрикссон.

Теги
Швеция
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