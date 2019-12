Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

ТАСС, 10 декабря. Солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Об этом во вторник сообщила газета Expressen со ссылкой на менеджера группы.

"С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни", - цитирует издание менеджера коллектива Мари Димберг.

Смерть певицы также прокомментировал мультиинструменталист Пер Гессле, основавший Roxette вместе с Фредрикссон и ставший автором многих композиций группы. "Время летит так быстро. Кажется, совсем недавно мы с Мари сидели в моей маленькой квартире в Хальмстаде и делились своими мечтами. Что за чудесную мечту нам довелось разделить! Спасибо Мари, спасибо за все, - приводит слова Гессле агентство TT. - Ты раскрасила мои черно-белые песни самыми яркими цветами".

В 2002 году у Фредрикссон обнаружили опухоль мозга, певицу успешно прооперировали. После курса лечения она вернулась к работе, но в сентябре 2015 года призналась, что у нее есть проблемы с памятью, а иногда ей сложно ходить. В 2016 году Roxette отменили турне в честь 30-летия группы.

Roxette создали Фредрикссон и Пер Гессле в 1986 году. Одной из самых известных композиций группы стала песня It Must Have Been Love (Christmas For The Broken-Hearted), вышедшая в ноябре 1987 года. В измененном варианте она вошла в саундтрек к голливудскому фильму "Красотка" (Pretty Woman, 1990). Позднее появилось еще множество популярных композиций, в том числе The Look, Listen To Your Heart, Joyride, How Do You Do!, Spending My Time.