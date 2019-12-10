"Я никогда не считал себя политиком". Высказывания Юрия Лужкова

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял столицу с 1992 по 2010 год. Подборка его высказываний - в материале ТАСС. О Москве и задачах на посту мэра "Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии" (выступление в Лондоне 21 октября 1998 года). "Базис моего мышления политического заключается в том, что я не хочу уходить из Москвы" (журнал "Итоги", 1998, №41).

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"Всевышний хочет, чтобы я снова продолжал быть московским мэром, и посылает мне слабых соперников" (комментарий прессе 8 июня 1999 года) "Я могу сказать о себе, что 20 октября, после тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком" (газета "Аргументы и факты", 2000, №40). "Управлять городом - это не управлять политическими процессами в нем. Это решать иногда неинтересные задачи, начиная, простите, с канализации и заканчивая тончайшими вопросами социальной поддержи" (интервью газете "Ведомости" 19 августа 2013 года). "Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам" (интервью телеканалу НТВ 11 марта 1997 года). О власти и политике "Мы в России привыкли, что у нас есть "царь". Привыкли к тому, что есть руководитель, который и отвечает за все и которому делегированы все полномочия. <...> Ответственность за принятие всех главных решений, конечно, лежит на первом лице" (интервью газете "Ведомости" 19 августа 2013 года). "Страшно подумать, что может произойти в стране, где единогласно приветствуется все, что идет сверху" ("Общая газета", 17 августа 2000 года). "Демократия в моем понимании - это определение Маркса - "осознанная необходимость". То есть, осознанная необходимость жить по законам страны, а не анархия, которая у нас в определенные периоды процветала буйным цветом" (интервью "Комсомольской правде" 28 октября 2015 года). "Искренне жалею, что мы тогда объединили партии "Единство" и "Отечество", одним из основателей которого я и был. <...> Развитие двух партий - "Единства" и "Отечества" - могло бы создать в России эту дуальную систему европейского типа" (интервью газете "Ведомости" 2 февраля 2012 года).

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