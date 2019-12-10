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Умер Юрий Лужков

"Я никогда не считал себя политиком". Высказывания Юрия Лужкова

Бывший мэр Москвы умер 10 декабря в возрасте 83 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял столицу с 1992 по 2010 год.

Подборка его высказываний - в материале ТАСС.

О Москве и задачах на посту мэра

"Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически, в условиях полной демократии" (выступление в Лондоне 21 октября 1998 года).

"Базис моего мышления политического заключается в том, что я не хочу уходить из Москвы" (журнал "Итоги", 1998, №41).

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Биография Юрия Лужкова

"Всевышний хочет, чтобы я снова продолжал быть московским мэром, и посылает мне слабых соперников" (комментарий прессе 8 июня 1999 года)

"Я могу сказать о себе, что 20 октября, после тех тяжелых выборов, проснулся порядочным человеком" (газета "Аргументы и факты", 2000, №40).

"Управлять городом - это не управлять политическими процессами в нем. Это решать иногда неинтересные задачи, начиная, простите, с канализации и заканчивая тончайшими вопросами социальной поддержи" (интервью газете "Ведомости" 19 августа 2013 года).

"Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам" (интервью телеканалу НТВ 11 марта 1997 года).

О власти и политике

"Мы в России привыкли, что у нас есть "царь". Привыкли к тому, что есть руководитель, который и отвечает за все и которому делегированы все полномочия. <...> Ответственность за принятие всех главных решений, конечно, лежит на первом лице" (интервью газете "Ведомости" 19 августа 2013 года).

"Страшно подумать, что может произойти в стране, где единогласно приветствуется все, что идет сверху" ("Общая газета", 17 августа 2000 года).

"Демократия в моем понимании - это определение Маркса - "осознанная необходимость". То есть, осознанная необходимость жить по законам страны, а не анархия, которая у нас в определенные периоды процветала буйным цветом" (интервью "Комсомольской правде" 28 октября 2015 года).

"Искренне жалею, что мы тогда объединили партии "Единство" и "Отечество", одним из основателей которого я и был. <...> Развитие двух партий - "Единства" и "Отечества" - могло бы создать в России эту дуальную систему европейского типа" (интервью газете "Ведомости" 2 февраля 2012 года).

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"Лужков превратил Москву в мегаполис мирового уровня"

"Быть назначенным руководителем, с одной стороны, легче: он кому-то понравился, где-то удачно выступил или лизнул, - и вот уже губернатор" (газета "Московский комсомолец", 16-23 марта 2000 года).

"У нас правительство либералов, которое в большей степени интересует формирование денежных потоков, а не создание условий для производства реального продукта, в то время как мы должны заниматься восстановлением и развитием реального сектора экономики - его величества производства" (интервью газете "Ведомости" 19 августа 2013 года).

"Казалось бы, все нормально, а счастья нет - появляются новые "чубайсы" (интернет-издание "Настоящие "Итоги", 12 мая 2001 года).

О себе

"Я - барачный ребенок. Родился в ужасных условиях. С шестнадцати лет пошел работать дворником. <...> Жрать нечего было. У меня мышление человеческое, а не желание быть главным. <...> У меня всегда все очень счастливо получалось. Я, не желая карьеры, получал хорошие предложения только потому, что я вкалывал" (интервью "Комсомольской правде" 21 сентября 2011 года).

"Я хорошо помню войну, темную и страшную Москву, нашу жизнь в бараке. Так вот, главное ощущение того времени - постоянное чувство голода. Нам всем тогда жрать было нечего. И еще холод. Мы сидели на уроках в телогрейках, у нас замерзали чернила, и мы должны были отогревать их руками. И вот это - навсегда. Память о войне у меня навсегда" (интервью РБК 21 декабря 2018 года).

"Я никогда не считал себя политиком! Если бы я был политиком, то я был бы кусочком приятного сахара. Да еще с каким-нибудь ароматом. А я всегда был тяжелым и несносным для высшего руководства, для министров" (интервью "Комсомольской правде" 21 сентября 2011 года).

"Для человека в любом возрасте, и особенно когда тебе за 80, самое главное - не лечь на диван и не уставиться в телевизор. Это губительно для каждого и в физическом, и в интеллектуальном, и в моральном плане. После перехода в такой режим человек очень быстро уходит из жизни" (интервью РБК 21 декабря 2018 года).

"Чем хороша Лена [Батурина], кроме того, что она моя жена? Она человек широкий. Она не просто зарабатывает деньги, для нее бизнес - это процесс красивой игры, игры на созидание" (интервью изданию The New Times 4 октября 2010 года).

"Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела" (выступление на телеканале РТР 19 октября 1997 года).

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