От МКАД до "Москва-Сити". Чем запомнился Юрий Лужков на посту мэра Москвы

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2019 года умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу 18 лет - с 1992 по 2010 годы. ТАСС рассказывает о ключевых инициативах Юрия Лужкова на посту столичного градоначальника.

Реконструкция и снос памятников архитектуры

При Юрии Лужкове архитектурный облик Москвы претерпел значительные изменения. В 1990-х годах были восстановлены храм Христа Спасителя, Казанский собор и Иверские ворота на Красной площади, проведена реставрация Большого театра и Гостиного Двора, Манежной площади. На Космодамианской набережной был построен московский Дом музыки. Между Бережковской набережной и Киевским вокзалом появилась площадь Европы, в центре которой была установлена скульптура "Похищение Европы", автором которой являлся бельгиец Оливье Стребель. Также была реконструирована часть Китайгородской стены, Петровский путевой дворец, парки Кусково и Кузьминки, Царицыно и так далее.

Градостроительная деятельность, начавшаяся при Юрии Лужкове, нередко подвергалась критике со стороны общественных организаций, в частности "Архнадзора". В вину московскому мэру ставили снос ряда исторических строений и их замену так называемым новоделом. Среди утраченных архитектурных памятников - здания "Военторга" и гостиницы "Москва", большая часть "Теплых рядов" (ансамбль торговых зданий между улицей Ильинкой, Богоявленским и Ветошным переулками), облик улиц Остоженка и Пречистенка, интерьер "Детского мира" и другое. В 2008 году по инициативе Юрия Лужкова была снесена гостиница "Россия", расположенная в центре столицы рядом с Кремлем. На ее месте уже в 2017 году открыт парк Зарядье.

По мнению специалистов, при Лужкове в столице сформировался новый архитектурный стиль, который сам мэр называл "российской эклектикой". Среди типичных объектов - театр Et Cetera на Тургеневской площади, торговый центр "Наутилус" на Лубянской площади, Центр оперного пения Галины Вишневской на Остоженке, так называемый дом-яйцо на улице Машкова и др.

Строительство новых зданий и сооружений

В 1990-х годах в столице впервые началось строительство небоскребов, таких как Московский международный деловой центр (ММДЦ) "Москва-Сити". Он представляет собой комплекс высотных административных зданий и апартаментов для проживания площадью около 100 га. В состав ММДЦ входят Экспоцентр, деловые комплексы "Город столиц" (символизирует два города федерального значения - Москву и Санкт-Петербург) и "Федерация", башни "2000" и "Меркурий Сити", многофункциональный высотный жилой комплекс One Tower и др. Последний, строительство которого планируется закончить в 2024 году, станет одним из самых высоких в Москве и Европе. Его высота составит 403,9 м (для сравнения - Останкинская башня в Москве достигает 540 м, "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге - 462 м).

В 1995 году столичное правительство приняло решение о создании архитектурного заповедника "Рогожская слобода" и передаче зданий и сооружений ансамбля в безвоздмездное и бессрочное пользование Русской православной старообрядческой церкви.

9 мая 1995 года к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне был заложен мемориальный комплекс "Парк Победы на Поклонной горе".

В 1997 году на искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала "в ознаменование 300-летия российского флота" был установлен памятник российскому императору Петру I работы Зураба Церетели, ставший одним из самых высоких в России - его общая высота составляет 98 м. Памятник, установленный в одном из самых живописных мест Москвы, вызвал недовольство многих жителей столицы, обвинивших мэра в "гигантомании". В 2001 году на Болотной площади на территории сквера 800-летия была установлена скульптурная композиция "Дети - жертвы пороков взрослых" Михаила Шемякина. В 2002 году мэр предложил вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому, но эта инициатива поддержки у москвичей не получила.

При Лужкове в столице появились также первый в стране Музей современного искусства, Московский дом фотографии Ольги Свибловой, такие центры современной культуры, как "Винзавод", "Гараж", комплекс "Красный октябрь" и др. Новые здания получили театры под руководством Сергея Проханова, Армена Джигарханяна и др.

Снос хрущевок

В конце 1990-х годах при Лужкове была начата программа по сносу ветхого жилья, построенного в 1950-1960-х годах - так называемых хрущевских пятиэтажек. Всего предполагалось ликвидировать 1,7 тыс. таких домов общей площадью около 6 млн кв. м. К концу 2010 года было снесено более 1,2 домов (или почти 73% от плана).

Транспорт и дороги

Одними из знаковых проектов Юрия Лужкова стало развитие автомобильных дорог в черте города. В 1997 году была реконструирована и расширена с четырех до десяти полос Московская кольцевая автодорога (МКАД). В 2003 году было замкнуто Третье транспортное кольцо, одним из участков которого стал Лефортовский автотоннель - самый протяженный в Москве (3,2 км). Также при Юрии Лужкове был разработан проект четвертого автомобильного транспортного кольца (после его отставки новые московские власти решили его переделать, в настоящее время вместо него строятся хорды).

В 1997-2001 годах через Москву-реку были открыты три новых пешеходных моста: Багратиона (в районе Москва-Сити), Богдана Хмельницкого (рядом с Киевским вокзалом) и Пушкинский (близ ЦПКиО им. Горького).

При Юрии Лужкове были построены 33 новые станции метрополитена, в частности начала работу Люблинско-Дмитровская и Бутовская линии метро. В Москве появилась самая глубокая станция - "Парк Победы" (глубина заложения - 84 м).

В 2004 году был запущен первый в России монорельс (в Северо-Восточном административном округе Москвы), однако в настоящее время рассматривается вопрос о его закрытии и реконструкции в трамвайную линию.

В 2007 году был открыт вантовый мост через Москву-реку - "Живописный (автор проекта - архитектор Николай Шумаков).

Социальные программы

Юрий Лужков одним из первых глав субъектов РФ установил доплаты к пенсиям, введя понятие городского социального стандарта. Столичные власти независимо от размера пенсии финансируют доплаты всем неработающим пенсионерам. Так, в сентябре 2010 года городской социальный стандарт пенсионера в Москве составлял 10 275 рублей в месяц.

Он включал в себя основную пенсию и городскую надбавку в размере около 3 тыс. рублей (или порядка 30% от социального стандарта пенсионера). Кроме того, в 1990-х годах все московские пенсионеры получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Этот порядок действует до сих пор.

По инициативе Лужкова в городе была внедрена новая система расчета с инвесторами жилищного строительства, согласно которой инвестор был обязан передавать столичному правительству часть построенных площадей. На средства, полученные от их реализации, в Москве стали возводить социальное жилье для очередников. Кроме того, в 2005 году началась программа "Социальная ипотека" по улучшению жилищных условий горожан. К 2010 году было выдано более 10,6 тыс. ипотечных кредитов, программой воспользовался каждый седьмой очередник, москвичами было приобретено более 13 тыс. жилых помещений.

Проекты в Крыму, поддержка Черноморского флота

С середины 1990-х годов Юрий Лужков неоднократно заявлял о необходимости вернуть России Севастополь как базу Черноморского флота (ЧФ). С 1994 года московское правительство на постоянной основе финансировало различные социальные программы в Севастополе, в частности, строительство жилья для семей офицеров ЧФ, материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и др. Кроме того, на средства столичного правительства был отремонтирован флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва", финансировалось содержание других судов и объектов.

5 декабря 1996 года Совет Федерации РФ по инициативе Юрия Лужкова принял постановление, в котором говорилось, что "односторонние действия украинской стороны, направленные на отторжение от России части ее территории (города Севастополя), не только являются незаконными с точки зрения норм международного права, но и наносят прямой ущерб безопасности России".

В 1998 года фонд "Москва - Крым", возглавляемый Юрием Лужковым, начал разработку проекта по строительству моста через Керченский пролив, однако его реализация была заблокирована властями Украины. 1 сентября 2000 года в Севастополе состоялось торжественное открытие Черноморского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова, построенного на средства московского правительства. В 2006 году в Севастополе был построен "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы". В мае 2008 года на праздновании 225-летия Черноморского флота РФ Юрий Лужков заявил, что Севастополь никогда не передавался Украине и должен быть возвращен России обратно. В ответ на эти высказывания Служба безопасности Украины объявила его персоной нон грата и запретила въезд на территорию страны. Этот запрет был отменен в июне 2010 года.

Снос рынков и строительство торговых центров

При Юрии Лужкове в Москве начался процесс ликвидации вещевых рынков, стихийно возникших на территории стадионов, вокзальных площадей, пустырей и так далее (Тишинский, 1993; Рижский, 2004 и др). В 2001 году вся торговля со знаменитого Птичьего рынка перенесена в расположенный на МКАД рынок "Садовод". В 2009 году был снесен один из крупнейших вещевых рынков столицы - Черкизовский, который служил перевалочным центром дешевого импортного товара, в том числе и контрабандного, а также был местом проживания и работы множества нелегальных мигрантов из стран СНГ, Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Вместо вещевых рынков в столице началось строительство крупных торговых центров. В конце 1990-х годов под Манежной площадью был открыт торговый комплекс "Охотный ряд", в 2006 году на площади Киевского вокзала заработал ТЦ "Европейский", в 2009 году - "Метрополис" на Ленинградском шоссе и др.

Реорганизация промышленных зон

С середины 1990-х годов в Москве началась реализация программы по выводу промышленных предприятий из центра города, а также за пределы МКАД. 4 апреля 1995 года было принято постановление столичного правительства "О развитии и реорганизации производственных зон г. Москвы". На освобожденных территориях велась жилая застройка, возводились торговые и офисные здания. В частности, в 1999 году табачная фабрика "Дукат", располагавшаяся в Центральном административном округе, была переведена в Орехово-Борисово. На освободившейся территории был возведен офисный центр "Дукат-Плаза". 24 февраля 2004 года была принята "Целевая программа реорганизации производственных территорий г. Москвы на период 2004-2006 годов". В ходе ее реализации было преобразовано 460 га заводских территорий, построено 2,15 млн кв. м жилья, 500 тыс. кв. м объектов социально-культурного назначения, 303 тыс. кв. м офисных и торговых площадей, 751 тыс. кв. м нежилых помещений. В дальнейшем подобные программы включались в генеральный план Москвы.