Какие контрсанкции вводила Россия в отношении Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2019 года стало известно, что правительство России расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу с Украины. Кроме того, внесены изменения в список украинских граждан, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Теперь в него входят 570 человек. Соответствующие постановления от 16 декабря опубликованы на официальном портале правовой информации.

О том, какие меры принимала Россия с 2014 года в ответ на украинские санкции - в материале ТАСС.

Антироссийские санкции

В марте 2014 года, в связи с ситуаций на Украине, ЕС и ряд других стран, включая США, начали вводить санкции в отношении России. Украина впервые присоединилась к ним в апреле 2014 года. 16 сентября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Изначально ограничительные меры коснулись 388 физических и 105 юридических лиц из РФ и других стран, позднее этот список неоднократно расширялся.

Ответные меры России

Ответом России на западные санкции стало создание аналогичных списков лиц, которым въезд в РФ был объявлен нежелательным, а также введение специальных экономических мер. 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", которыми было введено эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

13 августа 2015 года правительство РФ расширило список стран, в отношении которых вводилось так называемое продуктовое эмбарго, в их число вошла Украина. Однако в отношении Киева вступление в силу ограничений было отложено до начала действия экономической части соглашения об ассоциации этой страны с Евросоюзом, предусматривающей создание зоны свободной торговли (ЗСТ). 17 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил, что ЗСТ между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие Договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины (соответствующий указ президента РФ подписан 16 декабря 2015 года). Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ 21 декабря 2015 года. Под запрет попал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции и др. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу 10 января 2016 года (18 декабря 2018 года продлено до 2020 года).

Впоследствии Киев периодически вводил санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров. В частности, запрет на ввоз российской продукции продлен до 31 декабря 2020 года.

Законодательство РФ о контрсанкциях

4 июня 2018 года был подписан федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Согласно документу, контрсанкции могут вводиться правительством РФ по решению президента в отношении недружественных стран и организаций, находящихся под их юрисдикцией, подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними, а также в отношении должностных лиц и граждан этих стран. Компаниям недружественных стран запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации российского госимущества. Меры противодействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Согласно документу, правительство РФ должно было подготовить экономические контрсанкции в отношении Украины, а также определить перечни украинских физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться. Решение было принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов". Правительству РФ было поручено определить контрсанкции и перечни физических и юридических лиц, в отношении которых они применяются.

Контрмеры в отношении Украины в 2018-2019 годах

1 ноября 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление "О мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В санкционный список попали 322 физических лица и 68 компаний. Ограничения, наложенные на них, предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В правительстве тогда отмечали, что введение контрмер "направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, российский кабинет министров оставлял за собой право и на расширение ответных мер.

25 декабря Дмитрий Медведев подписал изменения в постановление от 1 ноября 2018 года, которыми список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции, был расширен. По словам главы правительства, эти меры предприняты "для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России". В результате общее число подпавших под российские контрсанкции составило 567 граждан Украины и 75 предприятий. В частности, в список вошли мэр Одессы Геннадий Труханов, первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, концерн "Укроборонпром", военное предприятие "Укрспецэкспорт", ПАО "Центрэнерго" и Государственный экспортно-импортный банк Украины. Впоследствии из списка были исключены четыре гражданина Украины, и общее число подпавших под российские контрсанкции составило 563 человека.

29 декабря 2018 года Дмитрий Медведев подписал постановление о введении запрета на ввоз в РФ ряда товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через Украину. Решение принято в качестве ответной меры на санкционные ограничения со стороны Киева. В перечень вошли промышленные товары (турбины, электродвигатели, тракторы, прицепы, котлы и пр.), а также сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие (пшеница, подсолнечное масло, консервированные овощи, вина и др.; известняк, щебень и др.). В апреле 2019 года был установлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и ввоз на территорию России отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.