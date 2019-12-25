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Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-8 в России с 2018 года

За указанный период зафиксировано 15 таких авиапроисшествий
В салоне вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС
Описание
В салоне вертолета Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа"
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2019 года вертолет Ми-8 авиакомпании "Красавиа" произвел вынужденную посадку в районе села Байкит (Эвенкийский район Красноярского края). По словам собеседника ТАСС в экстренных службах, на борту летательного аппарата были 26 пассажиров и три члена экипажа, в результате аварийной посадки вертолет опрокинулся, есть пострадавшие.

ТАСС подготовил хронологию аварий и катастроф с вертолетами этого типа на территории России. С начала 2018 года зафиксировано 15 таких авиапроисшествий (с учетом ЧП 25 декабря 2019 года), в том числе шесть катастроф, жертвами которых стали в общей сложности 36 человек.

12 февраля 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22330) российской авиакомпании "Ельцовка", выполнявший санитарный рейс в Александровском районе Томской области, столкнулся с землей в 100 км от аэродрома Стрежевой. В результате ЧП погибли два человека - второй пилот и бортмеханик. Еще четыре человека - командир воздушного судна, страдающая психическим расстройством больная, а также сопровождавшие ее полицейский и фельдшер получили ранения. 14 августа 2018 года в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре СК России сообщили журналистам, что причиной катастрофы стала неисправность системы управления вертолетом.

24 февраля 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22793) российской авиакомпании "Красавиа" совершил жесткую посадку и опрокинулся на посадочной площадке "Мыс Арктический" (архипелаг Северная Земля, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края). На борту воздушного судна находились три члена экипажа и два пассажира. В результате авиапроисшествия оба пассажира пострадали, один из них был госпитализирован. Расследовавшая аварию комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) посчитала наиболее вероятной причиной ЧП потерю экипажем пространственной ориентировки при попадании в снежный вихрь.

7 марта 2018 года высоко в горах в Итум-Калинском районе Чечни потерпел крушение вертолет Ми-8 Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. В результате крушения, по данным источника ТАСС во властных структурах республики, погибли шесть человек. Рассматривались несколько версий ЧП, в том числе ошибка пилотирования при посадке.

11 апреля 2018 года в Хабаровске в районе улиц Антенная - Хирургическая вертолет Ми-8ПС-9 (регистрационный номер RA-24640) авиакомпании "Восток" в ходе тренировочного полета при заходе на посадку столкнулся с вышкой широковещательной радиостанции на высоте 150 м, упал и сгорел. Находившиеся на борту шесть человек погибли. Эксперты МАК назвали причиной крушения непринятие экипажем своевременного решения о полете по приборам при ухудшении метеоусловий и наборе безопасной высоты полета.

1 июня 2018 года в районе села Павлодаровка (Омская область) вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-25350) авиакомпании "Полярные авиалинии", следовавший после ремонта из Омска в Якутск, совершил вынужденную посадку после попадания птицы в воздухозаборник левого двигателя. Находившиеся на борту три члена экипажа и два авиатехника не пострадали. Воздушное судно получило существенные повреждения - были разрушены лопасти рулевого винта, концевая балка, оторвана хвостовая опора, деформированы левый топливный бак, нижняя часть фюзеляжа и другие.

4 августа 2018 года в 180 км севернее Игарки (Туруханский районе Красноярского края) потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ (регистрационный номер RA-25640) авиакомпании "Ютэйр - Вертолетные услуги", совершавший рейс Ванкор - Пурпе. При взлете машина с вахтовиками-нефтяниками зацепила лопастями несущего винта груз, который на внешней подвеске перевозил другой вертолет, взлетевший ранее. В результате воздушное судно с пассажирами столкнулось с землей, погибли находившиеся на борту 18 человек: 15 пассажиров и трое членов экипажа. Во втором вертолете никто не пострадал, он благополучно приземлился на площадке Ванкор.

22 августа 2018 года вертолет Ми-8 Минобороны РФ, выполнявший плановый полет, совершил жесткую посадку на аэродроме Упрун в Челябинской области. По сообщению военного ведомства, экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт, жизни и здоровью военнослужащих ничего не угрожало. Оперативно прибывшие пожарные расчеты потушили загоревшуюся машину. По докладу с места, причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность.

2 сентября 2018 года на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области, в 290 км юго-восточнее Усть-Кута, разбился вертолет Ми-8МТ (регистрационный номер RA-25502) российской авиакомпании "Ангара", выполнявший аэрофотосъемку. Находившиеся на борту трое летчиков погибли. Катастрофа произошла из-за потерей пилотами пространственной ориентации в горной местности в плохих метеоусловиях. Расследовавшая ЧП комиссия МАК назвала в качестве наиболее вероятных причин катастрофы потерю пространственной ориентировки и ошибки пилотирования, допущенные командиром воздушного судна.

8 ноября 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер - RA-25600) российской авиакомпани "Баркол", следовавший по маршруту Духовщины (Смоленская область) - Андреаполь (Тверская область), потерпел крушение в лесистой местности близ деревни Бобыльщина в Жарковском районе Тверской области. На борту находились два пилота, бортмеханик и сотрудник компании "Транснефть". В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения.

16 декабря 2018 года вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-22649) ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка" совершил жесткую посадку на площадке "Кедровый" в Парабельском районе Томской области. На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. В результате авиапроисшествия четыре человека получили травмы, вертолет был поврежден.

15 июля 2019 года на Камчатке вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-24461) авиапредприятия "Ельцовка", выполнявший технический рейс из посеслка Майское, совершил жесткую посадку на площадке Долина гейзеров, опрокинувшись набок. На борту находились четыре пассажира и три члена экипажа, никто из них не пострадал.

13 августа 2019 года на Камчатке вертолет Ми-8Т (регистрационный номер RA-24115) российской авиакомпании "Вертикаль-Т", выполнявший рейс по маршруту поселок Козыревск - Долина гейзеров, совершил жесткую посадку в районе Кроноцкого заповедника. В результате травмы получили пять человек из числа находившихся на борту воздушного судна.

5 сентября 2019 года на аэродроме Сокол (Саратовская область) потерпел аварию вертолет Ми-8 Минобороны РФ. По данным источника ТАСС, на борту был экипаж в составе трех человек, который успел эвакуироваться, жертв и пострадавших нет. Вертолет после удара о землю полностью сгорел на рулежной дорожке.

24 ноября 2019 года на Ямале вертолет Ми-8МТВ-1 (регистрационный номер RA-24119) российской авиакомпании "Ямал", следовавший рейсом из Новопортовского месторождения в Новый Уренгой, совершил грубую посадку близ села Новый Порт, получив повреждения хвостовой балки и шасси. На борту находились 22 вахтовика и три члена экипажа, жертв и пострадавших не было.

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Россия
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Вертолеты семейства Ми-8. История и характеристики
25 декабря вертолет Ми-8 произвел вынужденную посадку в районе села Байкит, шесть человек пострадали
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