"Мы нанесем удар в голову". Высказывания лидеров США и Ирана об отношениях двух стран

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 8 января 2020 года Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке. В результате погибло 80 человек, разрушены 104 инфраструктурных объекта. Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после американского удара в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Высказывания лидеров и высших должностных лиц США и Ирана об американо-иранских отношениях - в подборке ТАСС.

Президент США Дональд Трамп

"Я не думаю, что они (Иран - прим. ТАСС-ДОСЬЕ) придерживаются духа соглашения (о ядерной программе, заключенном 14 июля 2015 года - прим. ТАСС-ДОСЬЕ)… Президент Обама в мудрости своей отдал им $150 млрд. Он дал им $1,8 млрд наличностью. Это сложно понять. Но таким было его решение. Я думаю, это было ужасное соглашение" (11 августа 2017 года, на пресс-конференции в гольф-клубе в Бедминистере, шт. Нью-Джерси).

"История показала, что чем дольше мы игнорируем угрозы, тем опаснее эта угроза становится. По этой причине, вступив в должность, я приказал полностью пересмотреть нашу стратегическую политику в отношении режима-изгоя в Иране. Этот пересмотр сейчас завершен. Сегодня я объявляю нашу стратегию, а также несколько основных шагов, нацеленных на противодействие враждебным действиям иранского режима, а также на то, чтобы удостовериться, что Иран никогда, именно никогда, не получил ядерное оружие. Наша политика основана на очевидном осознании диктаторской сущности иранского режима, его спонсорства терроризма и его непрекращающейся агрессии на Ближнем Востоке и по всему миру" (13 октября 2017 года, выступая в Белом доме).

"Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты выйдут из иранской ядерной сделки… Мы введем экономические санкции против Ирана на высочайшем уровне. Любая страна, которая поможет Исламской республике в создании ядерного оружия, также попадет под жесточайшие санкции. Мы больше не допустим угроз в наш адрес. Когда я даю обещания, я их держу" (8 мая 2019 года, в официальном заявлении в Белом Доме).

"Если Иран хочет воевать, то Ирану официально наступит конец. Никогда больше не угрожайте США!" (19 мая 2019 года на своей странице в Twitter).

"Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать уничтожение" (25 июня 2019 года на своей странице в Twitter).

"Руководство Ирана не понимает слов "прекрасно" или "сострадание"... К сожалению, они понимают только силу и мощь. Любая атака Ирана на что-либо американское будет встречена с огромной и подавляющей силой". (25 июня 2019 года на своей странице в Twitter).

"Мы ради них же самих надеемся, что они [Иран] не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, которую никто никогда не платил" (19 июля 2019 года в ходе пресс-конференции в Белом доме).

"Пусть это послужит предупреждением. Если Иран нанесет удар по американцам или американским объектам, то мы уже нацелены на 52 иранских объекта (представляющих 52 американских заложника, захваченных Ираном много лет назад). Некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры. Удары будут нанесены по этим мишеням и самому Ирану очень быстро и очень сильно. США больше не хотят угроз!" (4 января 2020 года, в социальной сети Twitter, комментируя убийство генерала Касема Сулеймани").

Верховный руководитель ИРИ Али Хаменеи

"Президент США сделал некоторые глупые и поверхностные комментарии. Возможно, в своей речи он лгал более 10 раз. Он угрожал режиму и людям, утверждая, что, вы делаете то или это... Господин Трамп, я говорю вам от лица иранского народа: вы совершили ошибку" (9 мая 2018 года, в официальном заявлении после объявлении о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе).

"Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый" (25 июня 2019 года, в эфире государственного телевидения IRI; комментируя санкции).

"Санкции в отношении высокопоставленных представителей государства являются показателем недальновидности и наглости" (25 июня 2018 года, в эфире государственного телевидения IRI 25 июня 2019 года).

"Между властями Ирана и США не будет переговоров ни на каких уровнях. Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления [на Иран]" (17 сентября 2019 года, в интервью агентству Тasnim).

Президент Ирана Хасан Роухани

"Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке" (3 января 2020 года, в заявлении иранскому агентству Fars).

"Это преступление станет пятном позора для Америки, иранский народ не вычеркнет подобного злодеяния из своей памяти" (4 января 2020 года, в интервью иранскому телеканалу Al-Alam).

"Тот, кто помнит число 52, не должен забывать о числе 290. Никогда не угрожайте иранскому народу" (7 января 2020 года, на своей странице в Twitter, напоминая об авиакатастрофе 1988 года, когда ВМС США по-ошибке сбили иранский авиалайнер, в результате чего погибли находившиеся на его борту 290 человек).

Глава МИД Ирана Джавад Зариф

"Начнется полномасштабная война" (19 сентября 2019 года в ответ на вопрос о последствиях удара по Ирану со стороны США или Саудовской Аравии в интервью американскому телеканалу CNN)

Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову" (12 мая, 2019 года в речи на телеканале Al Arabiya).