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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

История посланий президента России Федеральному собранию

15 января Владимир Путин в 16-й раз обратится с посланием Федеральному собранию
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года президент России Владимир Путин в 16-й раз обратится с посланием Федеральному собранию РФ. ТАСС подготовил материал об истории посланий главы государства.

Послание президента

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено пунктом "е" статьи 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года. Согласно закону "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28 июня 2014 года, послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.

В России практику подобных обращений к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации ввел президент Борис Ельцин: в 1991-1999 годах он выступал перед парламентом шесть раз (впервые - 24 февраля 1994 года). Президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 15 раз (впервые - 8 июля 2000 года), Дмитрий Медведев - четыре раза (впервые - 5 ноября 2008 года).

Содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.

До октября 2014 года глава государства выступал перед парламентариями с отдельным Бюджетным посланием, в котором формулировал главные направления финансовой политики страны. В дальнейшем тема основных принципов политики в финансовой сфере была включена в послание Федеральному собранию.

Версии, названия и тематика посланий

В 1994-1999 годах устное выступление главы государства традиционно было короче печатной версии послания. Впоследствии они стали практически идентичны. Все послания Бориса Ельцина имели названия ("Об укреплении Российского государства", 1994; "О действенности государственной власти в России", 1995; "Россия, за которую мы в ответе", 1996; "Порядок во власти - порядок в стране", 1997 и т. д.). Эту традицию продолжил и Владимир Путин в своих обращениях к депутатам и сенаторам в 2000-2002 годах ("Какую Россию мы строим", "Не будет ни революций, ни контрреволюций", "России надо быть сильной и конкурентоспособной"). С 2003 года у посланий нет специальных названий.

Выступления Бориса Ельцина перед Федеральным собранием в 1994-1999 годах были посвящены, в основном, нескольким конкретным темам, соответствующим названию. С 2000 года текст документа охватывает более широкий круг вопросов, включая все направления развития страны в экономической и социальной сферах, области безопасности, внутренней и внешней политики и др.

Поручения по реализации посланий

Несмотря на то, что послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения главы государства правительству.

Впервые указ о первоочередных мерах по реализации послания был подписан 3 апреля 1997 года Борисом Ельциным. Документ включал 33 поручения правительству РФ, пять - администрации президента и шесть - правоохранительным органам со сроками их исполнения. Следующий указ о реализации положений послания был подписан уже Владимиром Путиным 11 мая 2005 года. Список состоял из 15 поручений правительству с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Спустя год контрольное управление администрации президента представило доклад о выполнении этих поручений.

В 2006-2007 годах президент не подписывал специальных распоряжений о реализации положений своего послания, соответствующие акты публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров вновь дает глава государства. Отчет об их выполнении в администрацию президента представляют федеральные и региональные органы власти.

Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления президента принимают постановления, направленные на реализацию закрепленных в послании задач, и учитывают его положения при подготовке законодательных актов.

Подготовка текстов

С 2005 года глава государства перед представлением очередного послания проводит встречи с руководством парламента для обсуждения основных направлений внешней и внутренней политики. С 2006 года в таких встречах принимают участие руководители органов исполнительной власти, представители бизнеса.

Текст послания готовится в течение нескольких месяцев, его содержание держится в секрете до дня оглашения. До 2014 года в подготовке текста принимали участие сотрудники администрации президента и члены правительства, а также работники аппарата кабинета министров. С 2015 года эти функции полностью переданы в администрацию президента.

Оглашение послания

Глава государства выступает с речью в присутствии членов обеих палат парламента - Государственной думы и Совета Федерации. Это один из трех допустимых Конституцией случаев совместного заседания палат (два других - при заслушивании посланий Конституционного суда РФ и выступлений руководителей иностранных государств).

На церемонию приглашают также членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного совета, Общественной палаты и глав основных конфессий, руководителей регионов, других высокопоставленных лиц, а также представителей СМИ. Традиционно число приглашенных составляет свыше 1 тыс. человек.

Речь президента транслируется в прямом теле- и радиоэфире.

Даты выступления главы государства перед парламентариями неоднократно менялись. В 1994-1999 годах Борис Ельцин оглашал свои послания в феврале и марте. Владимир Путин впервые выступил перед депутатами и сенаторами в июле 2000 года. Позднее, в 2001-2007 годах, он зачитывал послание Федеральному собранию в апреле и мае. В годы президентства Дмитрия Медведева мероприятие проходило в ноябре и декабре. В 2012-2016 годах, после переизбрания Владимира Путина на высший пост, традиционным месяцем выступления главы государства перед Федеральным собранием стал декабрь. Однако в конце 2017 года очередное послание президента было перенесено на следующий год и состоялось 1 марта 2018 года. В 2019 году глава государства выступил перед членами парламента 20 февраля.

С 1994 года церемония оглашения послания проходила в Мраморном зале 14-го корпуса Московского Кремля (ныне здание демонтировано). С 2008 года президент РФ выступал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца - парадной резиденции главы государства. В 2018 году мероприятие прошло за пределами Кремля - в Центральном выставочном зале "Манеж". Это решение было связано с расширением числа приглашенных и необходимостью установки видеоаппаратуры. Послание президента впервые стало мультимедийным: на видеоэкранах демонстрировалась инфографика. В 2019 году Владимир Путин обращался к депутатам и сенаторам в московском Гостином дворе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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15 января Владимир Путин в 16-й раз обратится с посланием Федеральному собранию
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