Судебные процессы в отношении российских хакеров в США

ТАСС-ДОСЬЕ. На 23 января 2020 года в США, в федеральном суде города Александрия в штате Вирджиния, запланированы слушания по делу россиянина Алексея Буркова, в отношении которого выдвинуты обвинения в киберпреступлениях.

О деле Буркова и других процессах в отношении российских хакеров в США за последние десять лет - в материале ТАСС.

Дело Алексея Буркова

Алексей Бурков был задержан 13 декабря 2015 года в Израиле по запросу США, где его обвиняют в "электронном мошенничестве, сговоре с целью совершения мошеннических действий, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег". 11 ноября 2019 года он был экстрадирован в США. Согласно версии обвинения, в 2009-2013 годах Бурков управлял сайтом Cardplanet, где продавались украденные номера банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Утверждается, что в результате деятельности Буркова были скомпрометированы данные 150 тыс. карт и по ним совершили мошеннические покупки на $20 млн. Помимо этого, как считает обвинение, россиянин организовал форум, который "служил клубом, где киберпреступники могли рекламировать украденное ими имущество, такое как личные данные, а также вредоносное программное обеспечение и преступные услуги - отмывание денег и хакерство".

В ходе судебных слушаний, которые начались 12 ноября 2019 года, Бурков заявил о своей невиновности. Судебное разбирательство с участием жюри присяжных было назначено на 21 апреля 2020 года. 16 января 2020 года адвокат россиянина Грэгори Стэмбо сообщил, что "Бурков намерен заявить о признании вины по некоторым пунктам обвинения 23 января".

Дела в отношении других российских хакеров (с 2010)

В 2010 году в США был задержан Никита Кузьмин, обвинявшийся в распространении вируса Gozi, который поразил более 1 млн компьютеров и нанес ущерб на сумму не менее $50 млн. Россиянин признал вину и согласился сотрудничать со следствием. 2 мая 2016 года суд приговорил его к 37 месяцам заключения и обязал выплатить $6,9 млн.

27 марта 2011 года в Цюрихе (Швейцария) был арестован и 16 января 2012 года экстрадирован в США Владимир Здоровенин. Его обвинили во взломе счетов американских банков, хищении персональных данных их клиентов и причинении ущерба в несколько сот тысяч долларов. Здоровенин частично признал вину. 5 января 2013 года он был приговорен к трем годам тюрьмы.

В марте 2012 года в США был задержан Александр Костюков. Его обвиняли в организации преступной группы, занимавшейся кражей информации о банковских картах. По данным следствия, хакеры украли примерно $50 млн. 10 декабря 2015 года суд приговорил Костюкова к девяти годам лишения свободы и выплате штрафа в $50 млн.

В июне 2012 года в Нидерландах были арестованы Дмитрий Смилянец и Владимир Дринкман. Смилянец был экстрадирован в США в 2013 году, Дринкман - в январе 2015 года. Они обвинялись в организации взлома компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. Общий ущерб оценивался примерно в $312 млн. Оба признали свою вину. 14 февраля 2018 года суд приговорил Дринкмана к 12 годам тюрьмы, Смилянца - к четырем годам и трем месяцам.

В мае 2013 года в Коста-Рике был задержан Максим Чухарев. В апреле 2014 года его экстрадировали в США. Чухарев отвечал за обслуживание технической инфраструктуры компании Liberty Reserve (анонимная электронная платежная система), замешанной в отмывании денег. Он признал свою вину и в январе 2015 года был приговорен к трем годам лишения свободы.

В июне 2013 года в Доминиканской Республике был арестован и затем экстрадирован в США Александр Панин. Его обвинили в создании компьютерного вируса SpyEye, с помощью которого было похищено более $70 млн. Панин заключил соглашение со следствием, признав вину в обмен на снятие части обвинений. 20 сентября 2015 года суд приговорил его к девяти с половиной годам тюрьмы.

17 августа 2013 года в Барселоне (Испания) был задержан Дмитрий Белороссов. 15 мая 2014 года он был экстрадирован в США. По данным следствия, в 2011-2013 годах сеть хакеров, куда входил Белороссов, похитила данные свыше 160 млн кредитных карт и нанесла десяткам крупнейших финансовых учреждений ущерб, превышающий $500 млн. 29 сентября 2015 года его приговорили к четырем с половиной годам заключения.

3 июля 2014 года в Испании был арестован Вадим Поляков, в 2015 году его экстрадировали в США. По версии прокуратуры, он руководил хакерами, которые взломали сайт StubHub по продаже билетов на спортивные и музыкальные мероприятия в Северной Америке и заполучили в результате мошеннической схемы примерно $1,6 млн. Поляков признал вину. 6 июля 2016 года его приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в $90 тыс.

5 июля 2014 года в Мале (Мальдивская Республика) американские спецслужбы похитили Романа Селезнева и в тот же день доставили его на остров Гуам (владение США в Тихом океане). В августе 2014 года он был перевезен в тюрьму в Сиэтле (штат Вашингтон). Его обвиняли во взломах баз данных около 200 американских компаний. Селезнев признал вину. 21 апреля 2017 года он был приговорен к 27 годам заключения и выплате $170 млн. В июле 2017 года против него были выдвинуты еще два обвинения в кибермошенничестве - в Неваде и Джорджии. В итоге он был приговорен еще к 14 годам тюремного заключения.

В октябре 2014 года в Норвегии был арестован Марк Вартанян, в декабре 2016 года его экстрадировали в США. Россиянин обвинялся в распространении вредоносной программы Citadel с целью хищения банковской информации и денежных средств. Вирус нанес ущерб на сумму более $500 млн. Вартанян признал вину. 19 июля 2017 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В августе 2015 года в Финляндии был задержан и в январе 2016 года передан в США Максим Сенах. По версии следствия, с помощью установки на десятки тысяч компьютерных серверов вредоносной программы Ebury хакер получил незаконный доход в миллионы долларов. В марте 2017 года Сенах признал вину в киберпреступлениях. 3 августа 2017 года суд приговорил его к 46 месяцам тюремного заключения.

В январе 2017 года в Испании был арестован и в январе 2018 года экстрадирован в США Станислав Лисов. Американские власти обвинили его в разработке вируса NeverQuest, который дает доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных и личной информации. В феврале 2019 года программист признал вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки. 21 ноября 2019 года суд приговорил его к четырем годам тюремного заключения, а также выплате $480 тыс.

26 апреля 2017 года в Латвии был арестован и 28 июня того же года передан американской стороне Юрий Мартышев. Против него выдвинуты обвинения в хищении с помощью онлайн-сервиса Scan4you около 40 млн номеров кредитных и дебетовых карт. Общий ущерб оценивается в $20,5 млрд. Мартышев признал себя виновным по двум пунктам. 19 апреля 2019 года он был приговорен к шести с половиной годам тюрьмы.