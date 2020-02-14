Мюнхенская конференция по безопасности. История, мероприятия, награды

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 февраля 2020 года откроется ежегодная, 56-я, Мюнхенская конференция по безопасности - одно из основных международных мероприятий в этой области. Ее цель - развитие сотрудничества между странами в обеспечении мира, поиск путей невоенного урегулирования конфликтов. ТАСС подготовил материал об этом форуме.

История

Первая конференция в Мюнхене (столица Баварии, Германия) состоялась в 1963 году по инициативе Эвальда фон Кляйста (1922-2013), известного немецкого военного историка и публициста, участника сопротивления нацистскому режиму в Германии. Он руководил организацией форума вплоть до 1998 года. До 1990-х годов встречи проводились в рамках немецкого военно-научного общества "Веркунде" (Wehrkunde, "военное дело"). Обсуждались в основном вопросы взаимоотношений между Западной Европой и США, а также взаимодействие стран НАТО, представители которых и были участниками конференций.

После окончания холодной войны к заседаниям подключились делегации европейских стран, не входящих в НАТО, в том числе и России. В настоящее время на конференцию приезжают также представители КНР, Индии, Филиппин, Японии, Сингапура и других стран. Это дипломаты, главы государств и правительств, руководители крупных международных организаций, видные общественные деятели, политики и экономисты.

В 1992 году форум получил название "Конференция по проблемам политики безопасности", в 2008 году был переименован в "Конференцию по безопасности" (Munich Security Conference). С 1999 года ее материалы находятся в открытом доступе (раньше были закрыты), с 2001 года - публикуются на официальном сайте конференции. Ежегодно к ее началу выпускается доклад по вопросам безопасности (Munich Security Report). Обычно на конференции не подписывается никаких документов.

За всю историю мероприятие отменялось лишь два раза: в 1991 году в связи с войной в Персидском заливе и в 1997 году, когда 75-летний Эвальд фон Кляйст решил отказаться от организации форума (в 1998 году он возглавил форум в последний раз).

Место проведения

До 1975 года встречи проходили в отеле Regina. После его закрытия конференция "переехала" в старинный отель Bayerischer Hof. В 1992-2000 годах местом проведения форума был отель Hilton Park, с 2000 года - вновь Bayerischer Hof. Как правило, она проходит в первой половине февраля.

Руководство

После Эвальда фон Кляйста в 1999 году руководство принял Хорст Тельчик, известный германский политик, в прошлом главный советник канцлера ФРГ Гельмута Коля. С 2008 года форум возглавляет Вольфганг Ишингер, бывший политический директор МИД ФРГ и посол ФРГ в США и Великобритании. Консультативным органом конференции является совет наблюдателей, который комплектуется по предложению главы конференции. В настоящее время в него входит председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф.

Мероприятия под эгидой Мюнхенской конференции

Под эгидой Мюнхенской конференции проводится ряд специализированных мероприятий, как во время самого форума, так и в качестве самостоятельных конференций. Так, в 2009 году в практику были введены ежегодные выездные заседания, которые проходят в разных странах в более узком составе (в октябре 2010 года - в Москве). Последнее состоялось в октябре 2019 года в Каире (Египет) и Дохе (Катар), обсуждались в том числе вопросы региональной безопасности, ситуация в Сирии и Йемене.

С 2009 года на полях конференции в Мюнхене проводится круглый стол молодых лидеров - политиков, парламентариев, журналистов, предпринимателей, представляющих разные страны (всего 25 человек, неоднократно участвовали россияне). Они отбираются совместно Вольфгангом Ишингером и германским Фондом Кёрбера (поддерживает проекты в сфере искусства, науки, политики). В сентябре 2019 года встреча молодых лидеров прошла в Нью-Йорке.

С 2013 года реализуется программа "молодые посланники", в рамках которой возможность принять участие в конференции предоставляется трем студентам из разных стран, написавшим лучшее эссе на заданную тему (в 2020 году - политика по снижению риска использования космического пространства в военных целях).

С 2015 года в баварском замке Эльмау проводится Мюнхенский стратегический форум (участники - несколько десятков политиков и военных, главным образом из США и Западной Европы).

Кроме того, организуются конференции, посвященные вопросам кибер- и энергетической безопасности, обороны, здравоохранения.

Награды

В 2005-2008 годах в Мюнхене проходила церемония награждения "Медалью мира" (первым в 2005 году ее получил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан). С 2009 года вручается награда за усилия по достижению мира и преодолению конфликтов, учрежденная в честь Эвальда фон Кляйста. В числе ее обладателей бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт и бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. С 2019 года также присуждается премия памяти американского сенатора Джона Маккейна (1936-2018) "за академические достижения в области развития трансантлантических отношений".

В 2016 и в 2017 годах Мюнхенская конференция заняла первое место среди международных форумов в ежегодном рейтинге "Лучший мозговой центр" (Best Think Tank), который с 2007 года составляет Пенсильванский университет (США).

56-я конференция

56-я конференция продлится до 16 февраля. В работе форума примут участие порядка 500 человек, в том числе 35 глав государств и правительств и более 100 министров иностранных дел и обороны. Делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Главная тема мероприятия - современная роль Запада в решении глобальных проблем, связанных с последствиями климатических изменений, протекционизма в торговле, ускорения технологического прогресса и др.