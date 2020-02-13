Как США вводили против России санкции на основании законов о нераспространении

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2020 года Госдепартамент США сообщил о внесении в санкционный список трех российских компаний. Под действие санкций подпали "Кумертауское авиационное производственное предприятие", военно-промышленные корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения" и "Конструкторское бюро приборостроения". По версии Вашингтона, они нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии не уточняется. Санкции вступили в силу 3 февраля.

ТАСС подготовил материал о законодательстве США в области нераспространения и его применении в отношении российских компаний и организаций с 2010 года.

Механизм введения санкций

Законы о нераспространении предусматривают прекращение делового сотрудничества правительства США и частных американских компаний с организациями и компаниями третьих стран, поставляющими в Иран, КНДР и Сирию оборудование и технологии, которые могут быть использованы в создании ОМУ, крылатых или баллистических ракет и подпадают под ограничение международных режимов контроля (Режим контроля за распространением ракетных технологий, режимы Австралийской группы, Конвенции по химическому оружию, Группы ядерных поставщиков, Вассенаарских договоренностей). Запрет распространяется на контрактные соглашения, торговлю товарами военного назначения, а также на выдачу лицензий на их экспорт.

Процесс наложения санкций представляет собой сложную систему законов, поправок Конгресса и исполнительных указов президента. Исполнение санкций возложено на Госдепартамент, министерства финансов и торговли. Как правило, ограничения вводятся после публикации санкционного списка правительственным журналом Federal Register на один-два года (санкции по исполнительным указам не имеют конкретного срока действия).

Под ограничительные меры в связи с нераспространением попало порядка 1 тыс. зарубежных компаний, в том числе российских. Попытки экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства Россия отвергает.

Санкции в отношении российских компаний с 2010 года

В декабре 2014 года в санкционный список было внесено три российских предприятия оборонной отрасли: Конструкторское бюро приборостроения в Туле, корпорация "НПО машиностроения" в городе Реутов Московской области и самолетостроительная корпорация "МиГ в Москве (кроме того, в список включено юридическое лицо Geroi Rossii; в российском реестре юрлиц такое не значится). Санкции против них были продлены в сентябре 2015 года.

В сентябре 2015 года под санкции подпали новосибирский производитель приборов ночного видения и электронно-оптических преобразователей "Катод" и концерн "Рособоронэкспорт" (24 ноября 2015 года из-под действия санкций были выведены контракты "Рособоронэкспорта" на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане). Их подозревают в нарушении закона о нераспространении в отношении Ирана и Сирии.

1 июля 2016 года в список были включены Конструкторское бюро "Кунцево" в Москве, 150-й авиационный ремонтный завод в Калининграде (в составе холдинга "Вертолеты России"), Конструкторское бюро машиностроения в Коломне. Срок действия мер в отношении "Рособоронэкспорта", Конструкторского бюро приборостроения в Туле и корпорации "НПО машиностроения" в городе Реутов был продлен. Все они, по мнению Госдепартамента США, нарушили американский закон о нераспространении в отношении Ирана и Сирии.

21 марта 2017 года санкции были распространены на восемь российских компаний (объявлено 24 марта). Впервые в черный список попали объединение "Авиаэкспорт", Государственное научно-производственное предприятие "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина. В отношении "Рособоронэкспорта", Конструкторского бюро машиностроения в Коломне и 150-го авиационного ремонтного завода в Калининграде санкции были продлены.

1 июня 2017 года США ввели санкции против трех российских компаний в связи с ядерной программой КНДР. Под ограничения попали "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), ее "дочка" - "ННК-Приморнефтепродукт", а также зарегистрированная в Москве Ardis-Bearings LLC.

8 мая 2018 года правительство США решило ввести ограничения в отношении ряда российских структур, инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении ОМУ. В черный список, в частности, вошли Учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн "БАРЛ", Главное управление Генерального штаба и акционерное общество "Рособоронэкспорт".

21 мая 2019 года в санкционный список были внесены Тульское конструкторское бюро приборостроения, ММЗ "Авангард" и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.