Новый президент ВФЛА Евгений Юрченко. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 февраля 2020 г. на выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) новым президентом организации был избран бизнесмен Евгений Юрченко. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Евгений Валерьевич Юрченко родился 14 мая 1968 г. в Воронеже.

В 1987-1989 гг. проходил срочную службу в пограничных войсках КГБ СССР в Афганистане, был ранен.

В 1992 г. окончил Воронежский государственный университет по специальности "радиофизика и электроника". В 1994 г. там же получил второе, экономическое образование.

В 2005 г. в Московской академии рынка труда и информационных технологий защитил кандидатскую диссертацию по теме "Управление процессом привлечения инвестиций для развития производства на основе оценки стоимости предприятий". Там же в 2009 г. защитил докторскую диссертацию по теме "Организационные условия и механизмы управления развитием предприятий на инновационной основе".

После окончания вуза занялся операциями с ценными бумагами, в 1992-1993 гг. работал начальником отдела листинга воронежской межрегиональной фондовой биржи "Черноземье". Затем работал в банке "Строитель", Промрадтехбанке, воронежском отделении банка "Менатеп". В 1998-2002 гг. был вице-президентом банка "Менатеп Санкт-Петербург".

В 2002-2005 гг. - заместитель генерального директора государственного холдинга "Связьинвест" Валерия Яшина.

В 2005-2007 гг. - заместитель генерального директора в ОАО "Комстар - Объединенные телесистемы".

В 2007-2009 гг. - управляющий тамбовским отделением Центрально-Черноземного банка Сбербанка России.

В 2009-2010 гг. - генеральный директор корпорации "Связьинвест", сменил на этом посту Александра Киселева. При нем "Ростелеком", входивший тогда в "Связьинвест", стал учредителем международных соревнований по фигурному катанию, которые впоследствии приобрели статус одного из этапов международного Гран-при.

В 2011-2016 гг. - президент управляющей компании "Финансовые активы". Также через инвестфонд им. А. С. Попова владел 10% акций "Ростелекома", но уже в 2011 г. основную их часть продал Сулейману Керимову и Константину Малофееву. В 2011 г. купил на аукционе Sotheby's ("Сотбис") в США и вернул в Россию спускаемую капсулу советского космического корабля "Восток ЗКА-2", на котором в 1959 г. в космос была отправлена собака Звездочка.

С июня 2016 г. - член совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

С 2 апреля 2018 г. по 8 октября 2018 г. - врио заместителя губернатора - первого заместителя председателя правительства Воронежской обл. После отставки Юрченко губернатор Александр Гусев назвал его назначение "кадровой ошибкой".

Владеет 0,06% акций ОАК. Согласно последней опубликованной декларации, в 2017 г. он заработал 551 млн 809 тыс. руб., его супруга - 5 млн 197 тыс. руб.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2010).

Женат. Двое сыновей.