Обращения Владимира Путина к гражданам России. Хронология

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с распространением коронавируса. Хронология президентских обращений с 2000 года - в материале ТАСС.

За период с 2000 года Владимир Путин как глава государства использовал формат телеобращений к гражданам 12 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Чаще всего - пять раз - глава государства призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз выразил благодарность своим избирателям за поддержку. Два телеобращения были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России, еще два касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Выступление в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны, обращение в апреле 2007 года содержало соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его смертью. Наибольшее количество выступлений - три - было сделано Владимиром Путиным в 2018 году.

Хронология обращений

24 марта 2000 года и.о. президента РФ Владимир Путин призвал избирателей принять участие в выборах главы государства, назначенных на 26 марта. Он заявил, что "день выборов станет точкой отсчета нового времени". При этом Владимир Путин подчеркнул, что граждане будут выбирать не только президента, "чья обязанность поднять хозяйство, вернуть стране ее престиж и ведущую роль в мире, восстановить управляемость России", но и Верховного главнокомандующего.

17 мая 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин объявил гражданам о намерении укрепить вертикаль власти. В частности, глава государства предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов власти в случае принятия ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством.

22 июня 2001 года Владимир Путин выступил с обращением по телевидению и радио в связи с 60-летней годовщиной начала Великой Отечественной войны.

26 октября 2002 года, после освобождения заложников в Театральном центре на Дубровке, президент поблагодарил всех граждан России за "выдержку и единство". Обращаясь к родным и близким погибших, Владимир Путин сказал: "Мы не смогли спасти всех. Простите нас".

11 марта 2004 года Владимир Путин призвал избирателей прийти на президентские выборы и назвал участие в них "уникальным правом влиять на ход событий в своем Отечестве".

4 сентября 2004 года, после теракта в Беслане, глава государства в своем обращении к гражданам выразил поддержку всем, потерявшим своих близких, и заявил, что в ближайшие время будут приняты меры по созданию новой системы взаимодействия сил и средств на Северном Кавказе, а также о разработке новой "антикризисной системы управления".

23 апреля 2007 года Владимир Путин выступил по телевидению со специальным обращением в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства принес свои соболезнования его семье и сообщил, что 25 апреля будет объявлено днем общенационального траура.

2 марта 2012 года Владимир Путин призвал граждан страны прийти и проголосовать на президентских выборах 4 марта.

15 сентября 2016 года, в преддверии выборов депутатов Государственной думы, Владимир Путин заявил, что участие в них является гражданским долгом для каждого и "проявлением искренних чувств к своей стране".

16 марта 2018 года Владимир Путин накануне президентских выборов вновь призвал россиян принять участие в голосовании, подчеркнув при этом право каждого избирателя на свободный выбор.

23 марта 2018 года, после обнародования ЦИК результатов президентских выборов, Владимир Путин, набравший 76,69% голосов, поблагодарил своих сторонников, сказав, что "чувствует внутреннюю потребность" обратиться к ним напрямую. Он заявил, что выполнит все предвыборные обещания, и отметил, что России "необходим настоящий прорыв".

29 августа 2018 года президент выступил с обращением к гражданам по вопросу изменения пенсионного законодательства, предложенного правительством. Президент подчеркнул, что предлагаемые изменения необходимы для обеспечения "устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы вперед". Вместе с тем, глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо предложенных правительством 63, ввести меры социальной защиты граждан т. н. предпенсионного возраста.