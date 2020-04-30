Освобождение концентрационного лагеря Равенсбрюк

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советскими войсками был освобожден концентрационный лагерь Равенсбрюк в Германии. Специально для ТАСС материал об этом событии подготовил российский историк Алексей Исаев.

История лагеря

Концентрационный лагерь Равенсбрюк (в буквальном переводе "Вороний мост") был построен в Германии в 1938 году для содержания женщин. Место для него выбрали в Мекленбурге, рядом с городом Фюрстенберг, всего в нескольких десятках километров севернее Берлина, на дороге в Росток. Надо сказать, что нацисты специально выбирали для концлагерей места с тяжелыми природными условиями. Равенсбрюк располагался в долине с постоянно дующими холодными и сырыми ветрами. Озеро Шведтзее и лес ограждали лагерь от посторонних взглядов.

Первые заключенные попали в Равенсбрюк весной 1939 года. Изначально лагерь был рассчитан на 6 тыс. человек и включал в себя 14 бараков и вспомогательные постройки. Однако к концу 1944 года в Равенсбрюке постоянно содержалось не менее 12 тыс. человек, а в январе 1945 года в нем числилось 36 тыс. человек. В результате в бараки, где раньше размещалось по 120 человек, загоняли по 800-900 узниц. В Равенсбрюке содержались участницы европейского движения сопротивления, а также члены семей деятелей сопротивления и политических противников нацистов. Среди 860 первых узниц лагеря было 150 немецких антифашисток. В их числе находились жена и дочь лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана - Роза и Ирма Тельман, а также жена чехословацкого журналиста и активиста компартии Юлиуса Фучика - Густа.

С началом войны в Равенсбрюк все чаще привозили заключенных-иностранок. Так в него попала француженка, деятель международного демократического женского движения Мари Клод Вайян-Кутюрье, арестованная вишистской полицией.

В 1941 году женский концлагерь был дополнен небольшим мужским лагерем на 350 заключенных, смежным с основным.

Уже в октябре 1941 года в Равенсбрюк попали первые женщины из СССР. 27 февраля 1943 года в концлагерь прибыла группа советских женщин из числа военнопленных в количестве 536 человек. Это были подпольщицы, летчицы, связистки, водители автомашин, медики и политработники. Они были захвачены в плен под Киевом, в Керчи, Севастополе, в окружениях и в ходе карательных акций. Всего за время войны через лагерь прошли около 2 тыс. женщин из советских республик, в том числе женщина-санинструктор и разведчик Мария Байда из Севастополя.

По количеству узников Равенсбрюк, конечно, уступал лагерям уничтожения в Польше. Через Равенсбрюк за все время войны прошли около 132 тыс. узников из 23 стран, в том числе 120 тыс. женщин и около тысячи детей. Для сравнения: через Освенцим прошли более 4 млн, через Майданек и Треблинку - около 1 млн человек каждый. Из числа концентрационных лагерей на территории Германии, построенных нацистами до войны, Равенсбрюк отличался высокой смертностью. Из 132 тыс. узников погибли 92,7 тыс. Для сравнения: в лагере смерти Дахау были замучены и казнены 66 тыс. человек из 280 тыс. Сравнимым с Равенсбрюком по уровню смертности был только концлагерь Флоссенбюрг (в районе Нюрнберга) - 80 тыс. уничтоженных узников из 112 тыс.

В 1942 году рядом с лагерем возвели мастерские, где использовался труд узниц Равенсбрюка. Они занимались, в частности, пошивом формы для эсэсовцев. Также в Равенсбрюке проводились медицинские эксперименты над заключенными.

Утром 27 апреля 1945 года началась эвакуация узников лагеря. 20 тыс. человек были построены в колонны и отправлены пешим маршем на северо-запад.

Освобождение Равенсбрюка

30 апреля 1945 года с востока к концлагерю подошел 492-й стрелковый полк 199-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Охрана сбежала, и оставшиеся узники и узницы встречали освободителей. В Равенсбрюке к этому времени находилось около 2-3 тыс. человек. Они и встретили освободителей. Колонны с угнанными узниками также вскоре были спасены. Среди 20 тыс. освобожденных было 700 советских граждан. В журнале боевых действий полка особо отметили, что в Равенсбрюке была освобождена жена Эрнста Тельмана. Это имя хорошо знали в Советском Союзе.

В память об освобождении узников лагеря на развилке дорог между городами Кривитц и Шверин был установлен камень с надписью: "1 мая 1945 года здесь были освобождены советскими солдатами узники концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк". В настоящее время на территории бывшего лагеря Равенсбрюк работает музей.