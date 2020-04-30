{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Освобождение концентрационного лагеря Равенсбрюк

Этот лагерь был построен для содержания женщин, через Равенсбрюк прошли около 132 тыс. узников
Крематорий в концентрационном лагере Равенсбрюк Ira Nowinski/Corbis/VCG via Getty Images
Описание
Крематорий в концентрационном лагере Равенсбрюк
© Ira Nowinski/Corbis/VCG via Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 75 лет назад, 30 апреля 1945 года, советскими войсками был освобожден концентрационный лагерь Равенсбрюк в Германии. Специально для ТАСС материал об этом событии подготовил российский историк Алексей Исаев.

История лагеря

Концентрационный лагерь Равенсбрюк (в буквальном переводе "Вороний мост") был построен в Германии в 1938 году для содержания женщин. Место для него выбрали в Мекленбурге, рядом с городом Фюрстенберг, всего в нескольких десятках километров севернее Берлина, на дороге в Росток. Надо сказать, что нацисты специально выбирали для концлагерей места с тяжелыми природными условиями. Равенсбрюк располагался в долине с постоянно дующими холодными и сырыми ветрами. Озеро Шведтзее и лес ограждали лагерь от посторонних взглядов.

Первые заключенные попали в Равенсбрюк весной 1939 года. Изначально лагерь был рассчитан на 6 тыс. человек и включал в себя 14 бараков и вспомогательные постройки. Однако к концу 1944 года в Равенсбрюке постоянно содержалось не менее 12 тыс. человек, а в январе 1945 года в нем числилось 36 тыс. человек. В результате в бараки, где раньше размещалось по 120 человек, загоняли по 800-900 узниц. В Равенсбрюке содержались участницы европейского движения сопротивления, а также члены семей деятелей сопротивления и политических противников нацистов. Среди 860 первых узниц лагеря было 150 немецких антифашисток. В их числе находились жена и дочь лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана - Роза и Ирма Тельман, а также жена чехословацкого журналиста и активиста компартии Юлиуса Фучика - Густа.

С началом войны в Равенсбрюк все чаще привозили заключенных-иностранок. Так в него попала француженка, деятель международного демократического женского движения Мари Клод Вайян-Кутюрье, арестованная вишистской полицией.

В 1941 году женский концлагерь был дополнен небольшим мужским лагерем на 350 заключенных, смежным с основным.

Уже в октябре 1941 года в Равенсбрюк попали первые женщины из СССР. 27 февраля 1943 года в концлагерь прибыла группа советских женщин из числа военнопленных в количестве 536 человек. Это были подпольщицы, летчицы, связистки, водители автомашин, медики и политработники. Они были захвачены в плен под Киевом, в Керчи, Севастополе, в окружениях и в ходе карательных акций. Всего за время войны через лагерь прошли около 2 тыс. женщин из советских республик, в том числе женщина-санинструктор и разведчик Мария Байда из Севастополя.

По количеству узников Равенсбрюк, конечно, уступал лагерям уничтожения в Польше. Через Равенсбрюк за все время войны прошли около 132 тыс. узников из 23 стран, в том числе 120 тыс. женщин и около тысячи детей. Для сравнения: через Освенцим прошли более 4 млн, через Майданек и Треблинку - около 1 млн человек каждый. Из числа концентрационных лагерей на территории Германии, построенных нацистами до войны, Равенсбрюк отличался высокой смертностью. Из 132 тыс. узников погибли 92,7 тыс. Для сравнения: в лагере смерти Дахау были замучены и казнены 66 тыс. человек из 280 тыс. Сравнимым с Равенсбрюком по уровню смертности был только концлагерь Флоссенбюрг (в районе Нюрнберга) - 80 тыс. уничтоженных узников из 112 тыс.

В 1942 году рядом с лагерем возвели мастерские, где использовался труд узниц Равенсбрюка. Они занимались, в частности, пошивом формы для эсэсовцев. Также в Равенсбрюке проводились медицинские эксперименты над заключенными.

Утром 27 апреля 1945 года началась эвакуация узников лагеря. 20 тыс. человек были построены в колонны и отправлены пешим маршем на северо-запад.

Освобождение Равенсбрюка

30 апреля 1945 года с востока к концлагерю подошел 492-й стрелковый полк 199-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Охрана сбежала, и оставшиеся узники и узницы встречали освободителей. В Равенсбрюке к этому времени находилось около 2-3 тыс. человек. Они и встретили освободителей. Колонны с угнанными узниками также вскоре были спасены. Среди 20 тыс. освобожденных было 700 советских граждан. В журнале боевых действий полка особо отметили, что в Равенсбрюке была освобождена жена Эрнста Тельмана. Это имя хорошо знали в Советском Союзе.

В память об освобождении узников лагеря на развилке дорог между городами Кривитц и Шверин был установлен камень с надписью: "1 мая 1945 года здесь были освобождены советскими солдатами узники концлагерей Заксенхаузен и Равенсбрюк". В настоящее время на территории бывшего лагеря Равенсбрюк работает музей. 

Теги
Германия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
История спасения советским солдатом Николаем Масаловым немецкой девочки
Этот поступок увековечен в монументе "Воин-освободитель", установленном в берлинском Трептов-парке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС