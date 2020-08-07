Хронология крупных авиакатастроф 2020 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2020 года пассажирский самолет Boeing 737 индийской авиакомпании Air India Express потерпел крушение при посадке в городе Кожикоде (штат Керала, Индия). По предварительным данным, жертвами катастрофы стали по меньшей мере 15 человек.

ТАСС подготовил хронологию крупных авиационных катастроф 2020 года. С начала года сообщалось о четырех инцидентах (без учета ЧП в Индии 7 августа), в которых погибли десять и более человек.

2 января военно-транспортный самолет Ан-12 ВВС Судана потерпел крушение через пять минут после вылета из аэропорта Эль-Генейны (административный центр региона Западный Дарфур). В Дарфур воздушное судно привезло медикаменты и продовольствие и совершало обратный рейс в суданскую столицу. На борту находились 18 человек - семь членов экипажа, восемь гражданских лиц (в том числе четверо детей) и трое судей. Все они погибли. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам.

8 января вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом 752 в Киев. На борту воздушного судна находились 176 человек - девять членов экипажа и 167 пассажиров (граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритания). Все они погибли. 11 января 2020 года Тегеран признал, что самолет был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". В июле Украина и Иран провели в Киеве переговоры, по итогам которых Тегеран согласился выплатить компенсацию. Ее сумма пока не определена.

22 мая пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Pakistan International Airlines потерпел крушение в городе Карачи. Воздушное судно упало на жилой район. На борту находились 99 человек, 97 из них погибли. Среди жителей домов, на которые рухнул самолет, жертв не было. 24 июня 2020 года министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан представил в нижней палате парламента Пакистана предварительные итоги расследования причин катастрофы. По словам Хана, основной причиной ЧП стал человеческий фактор: пилоты на протяжении всего полета были увлечены разговорами о последствиях пандемии коронавируса. В нескольких км от взлетно-посадочной полосы они по ошибке убрали ранее выпущенные шасси, в результате чего авиалайнер при попытке приземления повредил оба двигателя и в ходе повторного захода на посадку лишился тяги.

21 июля на юго-востоке Колумбии, в районе муниципалитета Миту департамента Ваупес, потерпел крушение вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk военного ведомства. Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в результате катастрофы шесть человек получили травмы. 22 июля поисковая бригада обнаружила тела еще девяти военнослужащих, которые находились на борту. Двое военных пропали без вести. По данным колумбийских вооруженных сил, вертолет "осуществлял оперативную поддержку с воздуха". Ведется расследование причин крушения боевой машины.