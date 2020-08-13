История акций протеста в Белоруссии против результатов выборов президента

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК республики, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набрала 10,09% голосов. Сторонники Тихановской считают эти результаты сфальсифицированными. С 9 августа в Минске и в некоторых других городах республики продолжаются массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Задержаны несколько тысяч человек, Светлана Тихановская покинула страну.

За все время нахождения Лукашенко у власти (с 1994 года) нынешние акции протеста стали самыми масштабными. Ранее оппозиция трижды выводила своих сторонников на улицы в знак несогласия с итогами выборов. О том, как в Белоруссии проходили протесты после выборов президента - в материале ТАСС.

2006 год

Первая акция протеста против результатов выборов президента прошла в Белоруссии в 2006 году. Тогда Александр Лукашенко был избран на третий срок (ограничение по президентским срокам снято поправками в конституцию республики 2004 года). По данным Центризбиркома, на выборах 19 марта при явке 92,9% (самый высокий показатель за всю историю президентских выборов) за Александра Лукашенко отдали голоса 83% избирателей.

Протесты начались в Минске после объявления ЦИК первых результатов голосования. Возле Дворца Республики на Октябрьской площади в центре города начали собираться сторонники оппозиционных кандидатов - лидера объединенных демократических сил Александра Милинкевича и руководителя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Александра Козулина. По сведениям МВД, в несанкционированном митинге приняли участие до 8 тыс. человек, по данным оппозиции - до 30 тыс. Под руководством Милинкевича и Козулина протестующие прошли до площади Победы, после чего митинг был завершен, милиция не предпринимала попыток разгона демонстрантов.

20 марта оппозиция организовала палаточный городок на Октябрьской площади столицы. 23 марта, после объявления ЦИК окончательных результатов выборов, милиция зачистила площадь. Вся операция заняла 15 минут, спецсредства при этом не применялись.

25 марта лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на новую акцию протеста. Митинг начался на проспекте Независимости, прилегающем к Октябрьской площади. В акции, по разным оценкам, принимали участие от 5 до 7 тыс. человек. Протестующие попытались прорваться на площадь, но были оттеснены спецназом и внутренними войсками. После этого сторонники оппозиции, около 2,5 тыс. человек, собрались на несанкционированный митинг в сквере Янки Купалы. Оттуда они направились к спецприемнику-распределителю "Окрестино", куда ранее были доставлены задержанные демонстранты. Протестующих остановили силы внутренних войск и спецназа. Центр города были полностью блокирован. При разгоне митингующих силовики применили дубинки, шумовые гранаты и слезоточивый газ. Один из лидеров оппозиции - Александр Козулин - был задержан (13 июля осужден на 5,5 лет лишения свободы, в августе 2008 года помилован специальным указом президента республики). Всего, по информации правозащитных организаций и оппозиции, в период с 21 по 25 марта в Минске были задержаны более 500 человек, среди которых граждане России и Польши.

2010 год

На очередных выборах 19 декабря 2010 года Александр Лукашенко, по данным ЦИК республики, вновь одержал победу, набрав 79,65% голосов. Вечером того же дня на Октябрьской площади собрались несогласные с объявленными результатами голосования (по разным оценкам, от 5 до 40 тыс. человек). Движение к площади колонны сторонников одного из оппозиционных кандидатов - лидера общественной кампании "Говори правду" Владимира Некляева - было остановлено милицейским спецназом, в ходе столкновений Некляев был ранен.

С Октябрьской площади протестующие двинулись на площадь Независимости, где несколько человек предприняли попытку штурма Дома правительства, выломав двери и разбив окна в здании. Несмотря на то, что основная часть митингующих не принимала участие в штурме, а лидеры оппозиции призывали своих сторонников прекратить попытки проникнуть в здание, милицейские спецподразделения начали силовую операцию по оттеснению толпы. Людей избивали ногами и дубинками, были применены шумовые гранаты, десятки человек получили травмы.

20 декабря противники Александра Лукашенко попытались провести митинг на площади Независимости, но были разогнаны сотрудниками правоохранительных органов. 21 декабря у приемника-распределителя "Окрестино" около 200 человек провели акцию в знак солидарности с задержанными.

Всего на акциях протеста были задержаны более 600 человек, включая самих оппозиционных кандидатов в президенты. В 2011 году основной соперник Александра Лукашенко на выборах, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников, был приговорен к пяти годам колонии (в 2012 году освобожден досрочно), Владимир Некляев - к двум годам заключения.

2015 год

11 октября 2015 года Александр Лукашенко был избран президентом Белоруссии на пятый срок. По данным ЦИК, за него проголосовали 83,47% избирателей (рекордный показатель за всю историю выборов главы белорусского государства). Вечером, после объявления первых итогов голосования, сторонники оппозиционных кандидатов организовали шествие от Октябрьской площади до площади Независимости. В акции приняли участие до 200 человек, правоохранительные органы не предпринимали мер по разгону протестующих.