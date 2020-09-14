Биография избранного губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 сентября ЦИК России сообщил, что по предварительным итогам единого дня голосования 11-13 сентября губернатором Краснодарского края переизбран Вениамин Кондратьев. За него проголосовали 83,26% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Сафронов с результатом 8,05%. Кондратьев возглавляет регион с 2015 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Вениамин Иванович Кондратьев родился 1 сентября 1970 года в Прокопьевске Кемеровской области.

В 1993 году окончил Кубанский государственный университет (КубГУ, Краснодар) по специальности "филолог, преподаватель русского языка". В 1995 году получил в КубГУ второе высшее образование по специальности "юрист".

Кандидат юридических наук. В 2006 году в Кубанском государственном аграрном университете защитил диссертацию на тему "Осуществление и защита права государственной собственности субъектов Российской Федерации".

С 1991 по 1994 год работал юридическим консультантом, заведовал юридическим сектором акционерного общества "Плутос" (Краснодар).

В 1994 - 1995 годах был старшим юрисконсультом и ведущим специалистом юридического отдела управления делами администрации Краснодарского края.

С 1995 по 2001 год являлся заместителем, затем первым заместителем начальника правового управления администрации Краснодарского края. В конце 1990-х годов возглавил отдел систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов краевой администрации.

С 2001 по 2003 год - заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края.

С августа 2003 года по июль 2014 года занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, курировал вопросы имущественных, земельных и правовых отношений. Также в качестве заместителя главы региона руководил департаментом имущественных отношений Краснодарского края. Одновременно возглавлял региональное отделение Ассоциации юристов России.

В 2014 году переехал в Москву.

В июле 2014 году был назначен заместителем начальника Главного управления федерального имущества Управления делами президента РФ. С 30 июля того же года - и.о. начальника, с 23 января 2015 года - начальник этого управления.

С 12 марта по 22 апреля 2015 года - заместитель руководителя Управления делами президента РФ Владимира Кожина.

22 апреля 2015 года указом главы государства был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Сменил во главе региона Александра Ткачева, назначенного министром сельского хозяйства РФ.

13 сентября 2015 года одержал победу на выборах губернатора Краснодарского края, получив 83,64% голосов (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, депутат краевого заксобрания от КПРФ Николай Осадчий, набрал 7,88% голосов. 22 сентября Кондратьев вступил в должность.

Сумма декларированного дохода за 2019 год составила 2 млн 193 тыс. рублей, супруги - 778 тыс. рублей.

Награжден орденом Александра Невского (2017).

Женат, имеет сына и дочь. Супруга - Галина Геннадьевна, по профессии акушер-гинеколог. Сын - Александр, дочь - Надежда.