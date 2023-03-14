Владимир Сальдо: готов вернуться в Херсон хоть завтра

Врио губернатора Херсонской области — о том, как складывается ситуация в регионе

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС рассказал, почему жители городов возвращаются домой, несмотря на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ), зачем премьер-министра Великобритании Риши Сунака пригласили в регион, сколько человек уже получили российское гражданство и как идет строительство нового города на Арабатской стрелке.

— Владимир Васильевич, как бы вы сейчас оценили ситуацию в Херсонской области?

— Говоря об обстановке на территории области, нужно учитывать два аспекта: мирный и военный. Большая часть левобережья Херсонской области — это аграрный и рекреационный сектор. У нас есть детские курорты в Скадовске и на Арабатской стрелке, для взрослых тоже очень много различных мест отдыха. Например, сотни километров чистых песчаных пляжей. Это все весной начинает оживать. На полях работают аграрии, техника, удобряют почву, поднимаются озимые, кстати, в хорошем состоянии. Нужно отдать должное аграриям: они не ушли в подполье, не прячутся, а работают рядом с военными.

Второй аспект — военный. Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья. Даже если будет какая-то попытка сунуться со стороны ВСУ, которые действуют по приказу киевского режима — подчеркиваю, именно киевского режима, потому что наши земляки нам не враги, — то эти попытки обречены на провал. Поэтому, в общем-то, никто и не суется. Все ограничивается артиллерийскими дуэлями через большую водную преграду — реку Днепр.

© Валерий Стурит/ ТАСС

— Военным помогают и добровольцы. Как в регионе идет формирование добровольческого батальона имени Василия Маргелова?

— Мы в связи с эвакуацией немного задержались с этим, но работа идет. У нас формируется добровольческий батальон имени Василия Маргелова, известного как "дядя Вася", он один из основателей десантных войск. Маргелов во время Великой Отечественной войны именно за форсирование Днепра и освобождение Херсона от фашистских захватчиков всего за три дня получил звание Героя Советского Союза.

Процесс юридического оформления на завершающей стадии. Поступило уже около 600 заявлений для вступления в него. Часть и основной костяк батальона сформирован кадровыми военными, которые умеют и знают, как воевать, как защищать. По большей части батальон рассчитан на то, чтобы в рамках закона о территориальной обороне охранять объекты, коммуникации. Но в то же время бойцы могут вступить в бой. Они будут вооружены таким образом, что смогут дать отпор и поддержать военных на определенных направлениях.

Но хотел бы отметить, что очень многие мужчины хотят с оружием в руках защищать свое право на свободу, на свободу выбора и свое право жить так, как они этого хотят, а не так, как навязывают миру англосаксонские руководители. Поэтому это внутренний патриотический порыв, и остановить людей не удастся.

— Вы напомнили историю Маргелова, под чьим командованием удалось освободить Херсон. Какие перспективы, на ваш взгляд, в ближайшее время вернуть под контроль город?

— Честно, мое внутреннее ощущение такое: я хоть завтра готов вернуться в Херсон и начать его восстановление. Но есть все-таки такое понятие, как военная тайна.

Я могу сказать только одно: это произойдет в обозримом будущем. И в подтверждение тому, что эта дата не за горами, я могу привести сложившуюся в городе ситуацию: ВСУ теперь не опираются на поддержку оставшихся жителей, то есть даже те, кто там остался и ждал возвращения Украины, сейчас думают совершенно обратное. Ждуны дождались того, что им пришлось призадуматься и увидеть, кто есть кто и кто как относится к людям. Сейчас все то, что происходит в областном центре, говорит о том, что киевский режим очень сильно не уверен, что сможет удержать Херсон. Вывозятся материальные ценности, разграбляются культурные ценности херсонских музеев, врачей пытаются принуждать переезжать из Херсона в сторону Западной Украины.

— С октября прошлого года в регионе идет эвакуация из наиболее обстреливаемой пятнадцатикилометровой зоны. Сколько человек уехали?

— Я то ли огорчу вас, то ли обрадую: у нас идет обратный процесс. Эвакуироваться, конечно, жители левобережных городов могут. Но есть и те, кто возвращается, несмотря на опасность попадания под обстрелы. Обстрелы идут со стороны украинских военных, и по большей части это артиллерийские, минометные обстрелы. Ежедневно фиксируем где-то от пятидесяти до ста выстрелов с противоположной стороны Днепра. Они попадают и в огороды, и в жилые дома, но, невзирая ни на что, люди возвращаются, преобладает чувство здравого смысла. Люди перестали бояться. Возрождается работа предприятий, трудятся аграрии, есть пассажирское и автобусное сообщение. И мы сейчас никому не запрещаем возвращаться. Обязательной эвакуации нет.

© Андрей Рубцов/ ТАСС

— Сколько человек погибли, пострадали из-за обстрелов ВСУ?

— К счастью, среди мирного населения не такое критичное число пострадавших, но в любом случае человеческая жизнь, которую отобрали таким варварским методом, имеет особое значение, очень ценна для нас. Я собираю информацию по каждому человеку, который погиб или пострадал из-за обстрелов. Мы на их семьи распространяем выплаты, как и на военных: при ранении выплачивается материальная помощь до трех миллионов рублей, при смерти — до пяти, чтобы хоть как-то компенсировать и дать возможность ощутить поддержку государства.

— Оценивали ли ущерб, нанесенный в результате обстрелов ВСУ? Планируете ли подавать иски по примеру Крыма?

— Мы собираемся подавать не иски: в ответ на все те санкции, которые вводят против Российской Федерации, жителей России, руководителей, в том числе и меня, есть другое предложение. Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область: пусть приедет, мы ему обеспечим безопасность, дадим возможность ознакомиться со всей ситуацией, поговорить с людьми. Поэтому через вас официально приглашаем. Санкции все снимаем. В первую очередь ждем Сунака с распростертыми объятиями. Все покажем, расскажем. Кроме военных тайн.

© Валерий Стурит/ ТАСС

— Давайте поговорим о восстановлении мирной жизни. Сколько паспортов выдано в области? Сколько планируется выдать к выборам к осени?

— На сегодняшний день выдано около 80 тыс. Задача стоит до 1 сентября выдать более 150 тыс. паспортов. Заявления и документы, подающиеся для получения паспортов, превышают пока технические возможности центров оформления. Президент РФ издал указ, согласно которому вся технология оформления паспорта должна проводиться без затягиваний. В течение десяти дней человек должен уже получить паспорт или мотивированный отказ. Сейчас увеличивается количество работников в центрах получения паспортов. Министерство внутренних дел помогает в этом вопросе, присылают свои бригады, местных не хватает.

— С 1 января 2023 года расчеты в области осуществляются только в рублях. Есть ли понимание, сколько осталось гривны в обращении?

— Гривна есть, и ее еще осталось достаточно много. В условиях еще не сформировавшихся гражданского порядка, правил соблюдения требований законодательства о налогообложении, финансовой дисциплины в наличном расчете гривна еще остается. В безналичном расчете практически все возможности расчета гривной устранены. Я в очередной раз хочу предупредить всех, кто продолжает переводить гривну любыми незаконными методами на Украину на поддержку агрессии против Херсонской области и всей Российской Федерации: такие случаи будут выявлены, инициаторов ждет очень строгое наказание. Такие случаи, к сожалению, есть, нерадивые бизнесмены находят лазейки. Но все это будет прекращено. Любые махинации с гривной и другой иностранной валютой будут пресекаться.

© Валерий Стурит/ ТАСС

— Какая сейчас ситуация на гидроэлектростанции в Новой Каховке, которая часто становится целью обстрелов украинских военных?

— Каховская плотина — это ГЭС и водохранилище, которое создано для того, чтобы обеспечивать водой безводные широчайшие просторы Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма. В систему входят ГЭС, плотина, оросительные системы, водохранилище. Это огромная инфраструктура, созданная после Великой Отечественной войны, которая оживила аграрный сектор. Хотя если говорить, допустим, о херсонских арбузах, то они лучше и вкуснее растут на неполивных землях. Потому что арбуз пускает свои корни на глубину более чем 12 метров и оттуда берет воду, тогда он сладкий, красивый, большой и очень питательный.

Каховская ГЭС © Андрей Рубцов/ ТАСС

Плотина ГЭС стоит на месте, находится в удовлетворительном состоянии. На самой гидроэлектростанции поддерживается автономный режим работы на турбинах, которые там установлены. Они не играют значительной роли в энергообеспечении.

— Восстанавливать ГЭС планируется?

— Она целая, ее нужно будет только привести в более современное состояние, возможно, заменить турбины. Но это все возможно, когда будет обеспечена полная безопасность. Этот комплекс, который играет роль и рекреационную, и сельскохозяйственную, и энергетическую, и туристическую, будет восстановлен примерно в таком же ключе, как Мариуполь.

© Валерий Стурит/ ТАСС

— Финальный вопрос. Ранее вы сообщали, что в области началось строительство нового города на Арабатской стрелке. Как идет строительство? Какие перспективы?

— После всех боевых действий отмечается бурный рост экономики — это аксиома, которую нельзя отрицать. А мы уже планируем бурный рост. Работы по строительству нового города идут полным ходом. Это идея нашего президента — Владимир Владимирович [Путин] конкретно предложил построить новый город. Он будет расположен на Арабатской стрелке, которая является изюминкой области. Это немного подзабытое место в хорошем смысле. Здесь неописуемая красота, возможности как для рекреации, так и для жизни: бесконечные пляжи, пресная вода в достаточном количестве, земли, которые можно обрабатывать. Сейчас ведется проектирование города, разрабатывается мастер-план. Есть заявки от бизнесменов на участие в строительстве, я бы даже сказал, что сформировалась некая очередь из инвесторов, которые не за бюджетные деньги, а за свои финансы хотят поучаствовать в проекте.