Управляющий директор IT-компании Т1: Т1 сосредоточилась на создании генеративного ИИ

Кирилл Булгаков ​​​​​— о трендах IT-отрасли в России и об изменениях в компании за 2022 год

Управляющий директор IT-компании Т1 Кирилл Булгаков рассказал ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном" о создании генеративного искусственного интеллекта, трендах IT-отрасли в России и об изменениях в компании за 2022 год.

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​​​​​— Начинаем с основного тренда. Искусственный интеллект ​​​​​— главный тренд в IT-индустрии. Как он интегрирован в автоматизацию процессов, чего ждать?

— Наверное, самая остромодная тема ​​​​​— это генеративные нейросети. Я их называю созидающими. Тема действительно на пике популярности. Вместе с тем это та история, где еще предстоит найти правильное коммерческое применение результатам работы. Сейчас все ушли, скажем, в помощников, в ассистентов. Это, на самом деле, палка о двух концах, потому что далеко не всегда клиенту банка приятно общаться с железной леди. Хочется человеческого общения. Здесь еще баланс нужно будет искать.

На чем мы сосредоточились, Т1? Мы создаем генеративную нейросеть, которая будет помогать разработчикам писать части кода. На самом деле, чрезвычайно востребованная история, потому что объем кода, создаваемого каждый день, каждый час в стране и в мире, он гигантский. Автоматизация этой функции и написание кусков искусственным интеллектом ​​​​​— это то, что, несомненно, будет востребовано. В Т1 у нас есть целая платформа "Сфера". Это набор инструментов, которые позволяют эффективно выстроить процесс разработки программного обеспечения. И именно в этом месте, я думаю, мы найдем наилучшее применение искусственного интеллекта в том смысле, о котором я говорю.

— Помимо искусственного интеллекта, на ваш взгляд, три основных тренда в IT в России.

— Понятно, что про импортозамещение не сказал только ленивый. Но я здесь, наверное, остановлюсь на таком тренде, как необходимость создания инженерного программного обеспечения в интересах производства. Это то программное обеспечение, куда заложено очень много смыслов. Оно создается обычно годами наиболее квалифицированными специалистами. И до последнего времени альтернатив зарубежному программному обеспечению в этом смысле не было, еще год назад не было. Но, скажем, за последний год те компании, которые сфокусировались на этом, они прошли большой путь. В Т1 мы инвестируем в команду, которая создает отечественный инструмент класса высокого показателя эффективности. То есть это инструмент, который позволяет конструкторам решать их инженерные задачи. Мы видим большой прогресс, видим в этом будущее, то есть вот такой интересный продукт.

— Если брать последний год для компании, что изменилось, с одной стороны, с точки зрения процессов, с другой стороны, с точки зрения запросов заказчика: государства, бизнеса?

— Группа за истекший год выросла больше чем в два раза. Оборот превысил 166 млрд рублей. Это утвердило нас, я думаю, всерьез и надолго на первом месте на рынке отечественных IT-игроков. Могу сказать, что это на сегодня абсолютный рекорд. Такой быстрый рост задает высокую планку с точки зрения эффективности процессов. Мы, конечно, на этом фокусируемся. И с точки зрения инноваций, потому что мы запускаем много новых историй, которые, в частности, будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме. Скажу так: есть крупнейшие заказчики на рынке, которые входят в топ российских компаний крупнейших. Это и госкорпорации, и добывающие, и многие другие, которые ищут для себя партнера, в котором можно быть уверенным, что называется, всерьез и надолго, даже навсегда.