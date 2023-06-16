Глава Чувашии: чтобы быть успешными, нужно развивать компетенции

Олег Николаев — о туризме, спорте и образовании

На следующей неделе Чувашия готовится отметить свой главный праздник – День республики. Это время посетить регион, чтобы попробовать вкусную национальную еду, прогуляться по Красной площади (да, здесь есть своя Красная площадь!), покормить чаек и лебедей на Чебоксарском заливе и выучить несколько слов на чувашском, одно из которых, пожалуй, знают все – «салам», что значит «здравствуйте». В ближайшей перспективе туристической поток в республику, согласно прогнозам, вырастет до 1 млн человек в год. Глава региона Олег Николаев рассказал в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума, чем республика планирует привлечь туристов, как намерены развивать в Чувашии спорт, а также как изменится уровень подготовки специалистов за счет образовательных кластеров.

— Традиционно в День республики в регион приезжают туристы, чтобы принять участие в национальных гуляниях. В прошлом году между Казанью и Чебоксарами стали курсировать «Валдаи». Ранее сообщалось о планах развития причальной инфраструктуры в малых населенных пунктах Чувашии в рамках проекта «Великий Волжский путь». Началась ли уже эта работа?

— На данном этапе мы находимся на стадии проектирования двух причальных стенок в Мариинском Посаде и городе Козловка. Это малые города, которые находятся в Чувашской Республике на берегу реки Волги. Традиционно их посещало большое количество туристов. Раньше, когда там были причалы, достаточно много судов останавливалось. Сейчас, к сожалению, в Козловке не останавливаются. Мариинский Посад в летнее время, благодаря дебаркадерам, туристы с удовольствием посещают.

Поэтому мы здесь ведем работу, я бы так сказал, комплексно. С одной стороны, как я уже сказал, проектируем причальную стенку. Планируем в ближайший месяц-два получить положительное заключение. Ну и, естественно, будем дальше ее строить.

Параллельно мы работаем над тем, чтобы благоустроить эти малые города. Есть несколько федеральных программ, которые взаимно синхронизируя, мы реализовываем. И Козловка, и Марпосад участвуют в федеральной программе благоустройства малых городов и сельских поселений. И оба сейчас уже реализовали по одному проекту. Сейчас Мариинский Посад развивает ранее реализованный проект, чтобы он расширился, и в целом, город преобразился.

Параллельно разрабатываем так называемый туристический код. Работу уже начали. Ввиду того, что вся эта работа параллельно идет, есть некий единый брендинг, под который разрабатываются те проекты, о которых я сказал.

— Речь идет о едином бренде проекта «Великий Волжский путь»? Или это что-то другое?

— Наши коллеги, которые работают по чувашской части проекта, находятся в тесном контакте со специалистами, разрабатывающими «Великий Волжский путь». И, естественно, мы в одной концепции свои проекты реализовываем с тем, чтобы попасть потом в единую концепцию и находиться в единой линии. Мы делаем ту работу, которая не попадает в рамках мастер-планирования «Великого Волжского пути», но при этом для нас является значимой и необходимой для развития республики, а самое главное - обеспечивающей комфорт и сервис туристам, которые будут приезжать к нам в Чувашию по Волге.

— Во сколько обойдется республике строительство причальных стенок? И за счет каких источников они будут построены?

— Проектирование – это наша статья расходов, а по строительству, мы планируем участвовать в федеральных программах. Каждая причальная стенка примерно по 600 млн рублей. Общая стоимость проектов обойдется нам примерно в 1 млрд 600 тыс. рублей.

— Удивляет насыщенная программа спортивных мероприятий в Чувашии в последнее время. Это и конные бега, и спортивный туризм, и автоспорт и, конечно, шахматы. Чебоксары, если не ошибаюсь, даже претендуют на шахматную столицу России? С чем связано такое внимание к разным видам спорта и насколько это востребовано?

— Чувашия – очень спортивный регион, где каждый второй житель занимается физической культурой и спортом. И для этого в республике проводится планомерная работа. Только за последние три года в Чувашии было построено и реконструировано более 40 спортивных объектов. Уделяется большое внимание массовому спорту. Это ежемесячные Дни здоровья и спорта, когда каждый житель может совершенно бесплатно воспользоваться услугами республиканских и муниципальных спортивных объектов. Это и региональный указ по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни, согласно которому мужчины и женщины «серебряного» возраста могут бесплатно заниматься спортом на базе республиканских и муниципальных спортсооружений в часы их минимальной загруженности. А так как Чувашия – регион на Волге, важно, чтобы дети с малых лет умели плавать. И важным инструментом в вопросе сохранения жизни детей на водоемах играет указ главы республики по обучению плаванию школьников. На сегодняшний день проект охватил уже более 22 тыс. учащихся.

Большим подспорьем в вопросе популяризации здорового образа жизни и вовлечения жителей Чувашии в регулярные занятия спортом является проведение крупных спортивных соревновании по различным видам спорта. И здесь наша республика имеет богатый опыт. Например, в прошлом году Чувашия на высоком организационном уровне провела чемпионат России по легкой атлетике, который по рейтингу World Athletics вошел в ТОП-30 лучших соревнований в мире, заняв 15-е место.

Кроме того, в прошлом году Чувашия провела Суперфиналы чемпионатов России по шахматам. И по оценке участников и гостей это были лучшие шахматные соревнования в современной истории. Они внесли неоценимый вклад не только в укрепление имиджа Чувашии как спортивного региона, но и в повышение туристической привлекательности республики. В этом году, со 2 по 12 августа, в Чебоксарах состоится этап детского Кубка России, на который, как ожидается, приедет порядка 400 юных спортсменов.

Образовательные кластеры для развития компетенций

— Какая работа ведется в Чувашии по созданию трех образовательных кластеров «Туризм и сфера услуг», «Педагогика» и «Клиническая и профилактическая медицина»? Какое значение для республики имеет их формирование?

— По поручению президента была запущена программы «Профессионалитет». Для нас это очень хорошая поддержка. Мы еще два года назад начали серьезную, фундаментальную работу по полной перезагрузке среднего профессионального образования. Есть глубинный анализ потребностей в кадрах в экономике и социальной сфере. То, что в ходе этой работы появилась задача развивать среднее профессиональное образование на основе создания таких образовательных кластеров – это для нас очень здорово. Мы уже реализовываем два проекта: это образовательные центры по направлениям «Машиностроение» и «Топливно-энергетический комплекс». И вот еще три кластера получили соответствующую поддержку.

Это, прежде всего, создание новых лабораторий, современных пространств для подготовки специалистов, причем с участием государства и бизнеса, заинтересованного в подготовке кадров. Ребята, которые будут обучаться на площадке этих образовательных кластеров, несомненно, будут получать высококлассное образование с использованием технологий и оборудование, которое сегодня применяется на площадке предприятий или учреждений социальной сферы. Практически во время учебы они будут работать в компаниях и через какое-то время получать заработную плату.

— Есть ряд регионов, которые «специализируются» на промышленности, другие активно развивают туризм или IT-сферу. На какие направления развития Чувашии сделали бы Вы ставку в среднесрочной перспективе?

— Есть традиционные направления, которые свойственны тому или иному региону. Очевидно, нам для того, чтобы быть успешными, нужно развивать те же компетенции, в зависимости от меняющихся обстоятельств. Для Чувашии сильные стороны – электротехника, машиностроение, химия, агропромышленный сектор. Ровно на этих направлениях мы должны сконцентрироваться.

Но есть такие сквозные направления, которые нужны везде. Это, конечно, IT, искусственный интеллект. Такие новые отрасли, которые позволят нам качественно организовать процесс в любой сфере, нужно отдельно развивать и углублять специализацию.