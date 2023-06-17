Генеральный секретарь РФС: сезон был сложный, но мы им довольны

Максим Митрофанов — о детском и юношеском футболе и планах сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью ТАСС рассказал о новом экипировщике организации, подвел итоги сезона РПЛ и Кубка России и прокомментировал, на каком этапе находятся переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу допуска к международным соревнованиям.

— Для РФС это дебют на ПМЭФ. Как пришли к такому решению? Что уже состоялось и что запланировано впереди?

— Это уже 26-й ПМЭФ, и форум уже стал настоящей хорошей традицией для нашей страны. Его содержание давно вышло за рамки исключительно экономики — здесь представляются все лучшие достижения и инновации в различных отраслях.

Вероятно, на первый взгляд участие спортивной федерации в ПМЭФ может казаться чем-то необычным. Но футбол и спорт — это тоже отрасли экономики, и это огромная индустрия, в которую вовлечено большое количество людей. Сложно найти человека, который не любит спорт. А среди тех, кто любит спорт, еще сложнее найти тех, кто не любит футбол.

Возможность участия РФС в ПМЭФ обсуждалась несколько лет. Наконец в этом году сложились все факторы. Мы получаем большое количество позитивных откликов от участников форума по нашему участию, по мероприятиям, которые мы проводим на форуме. Также в рамках форума мы подписываем ряд соглашений с партнерами, спонсорами, регионами, в которых мы уже выступаем инвесторами, создавая новые возможности для развития футбола.

— Самое главное на этом ПМЭФ для РФС — новый экипировщик?

— Если говорить о том, что будет больше всего заметно для болельщика, — это, несомненно, экипировка. Потому что форма является своеобразным лицом сборной. Крайне важно, как выглядит форма, как выглядят футболисты национальной сборной, потому что, по сути, они являются символом футбола в стране. Мы очень рады, что подписали контракт именно с российской компанией, которая к марту 2024 года полностью поставит всю экипировку для всех 24 сборных команд России. На сегодняшний день у нас есть значительное количество остатков экипировки от предыдущего партнера, поэтому дефицита мы не испытываем, а с марта следующего года мы полностью перейдем на форму от Jogel.

Важно, что вся линейка формы Jogel будет разработана и произведена специально под РФС, это будет полностью эксклюзивная форма. Также важно то, что у компании большая линейка товаров, в том числе для массового спорта, которая является доступной, но при этом качественной. То, во что будет одеваться сборная, — это уже профессиональная линейка высшего уровня, которая по своим технологическим и качественным характеристикам не будет уступать аналогам, которые поставляли западные компании.

Также важно, что часть продукции производится на территории России. В этом смысле мы будем дополнительно обеспечены независимо от каких бы то ни было внешних обстоятельств.

— Работа РФС не ограничивается сборной и профессиональными клубами. Есть проекты для молодежи и для детей. Каким основным проектам, не связанным с профессиональным футболом, РФС уделяет основное внимание?

— Вы абсолютно правы. Если говорить о направлении, которое больше всего на виду, по которому оценивают РФС прежде всего, — это профессиональный футбол. Витриной являются национальная команда и клубы РПЛ. Однако футбол — это пирамида, которая гораздо больше и обширнее, чем только профессиональный спорт, чтобы добиться его популярности у болельщиков, необходимо заниматься его развитием на всех уровнях.

Мы реализуем несколько проектов, направленных на решение этой задачи, и я бы выделил два ключевых. Первый — "Футбол в школе". Его мы реализуем совместно с Министерством просвещения РФ. Основа проекта — третий урок физкультуры в общеобразовательных школах на базе футбола. В этом году мы его успешно реализуем в 48 субъектах страны в 2 150 школах. По данным министерства, свыше 546 тыс. детей в настоящий момент занимаются футболом в рамках этого проекта.

Мы не ставим целью сделать из всех этих ребят, а это и мальчишки, и девчонки, профессиональных футболистов. Это скорее одна из подзадач — создать условия для ознакомления с футболом, влюбить детей в игру, предложить им возможность продолжить свое развитие в футболе. Но главная задача — это привить любовь к футболу, научить играть и получить большое количество людей, интересующихся нашим видом спорта, который прививает здоровье, умение общаться в коллективе, способствует отдыху, снятию стресса. Футбол в принципе входит в программу реабилитации и подготовки почти во всех видах спорта. В шахматах, в хоккее и в борьбе. Все играют в футбол. Поэтому футбол объединяет — это важное качество футбола, и мы хотим, чтобы как можно большее количество детей им занималось.

Уже в следующем учебном году мы идем во все регионы России. Ожидаем, что участниками проекта станут свыше миллиона школьников. Надо понимать, что этот урок — это занятия футболом минимум один-два раза в неделю. Это большое количество часов в год. К 2030 году мы нацелены охватить 25% всех школ в России, а это около 10 тыс. школ.

С этим проектом связаны и проекты дошкольного и студенческого футбола. Мы создаем условия и предпосылки, чтобы дети знакомились с футболом начиная с трех лет. И уже взрослые девушки, юноши, молодые люди имели возможность продолжить заниматься любимым видом спорта в вузах, средних учебных заведениях, когда они школу заканчивают.

И второй проект — это проект подготовки спортивного резерва. Вы знаете, что у нас в стране свыше 2,2 тыс. учреждений спортивной подготовки, которые готовят специалистов, свыше 420 тыс. человек готовятся стать профессиональными футболистами. Однако надо понимать, что это неоднородная конкурентная среда. И для подготовки профессионалов нужно создавать условия. Нужно, чтобы футбольные школы играли с соперниками, против которых играть тяжело, чтобы не было проходных матчей.

Подготовке резерва посвящен проект, который называется Юношеская футбольная лига. Он стартовал в 2019 году и в настоящий момент объединяет около 100 учреждений спортивной подготовки, которые в четырех возрастах ведут соревновательную деятельность. Но это не только про соревнования, это и про развитие инфраструктуры, и про подготовку тренеров, и много чего еще. Приведу простую цифру для того, чтобы вы поняли объем проекта. В 2018 году под эгидой РФС всего в стране проходило 1 997 матчей. Это и чемпионат России, и все первенства России, и женские соревнования, и кубок, и все детско-юношеские соревнования по футболу. В прошлом сезоне только в Юношеской футбольной лиге сыграно больше 2,5 тыс. матчей. Соответственно, в целевом 2026 году (когда ЮФЛ охватит все четыре возраста во всех регионах), таких матчей будет свыше 3,5 тыс. ЮФЛ будет самым крупным соревнованием в командных игровых видах спорта в мире, которое еще и проводится одним организатором. Это принципиально другие условия для подготовки футболистов. Уже есть первые результаты. Порядка семи игроков, прошедших школу Юношеской футбольной лиги, призываются в сборную команду России. И мы уверены, что продолжение проекта только укрепит важность и статус соревнования, и результаты в части именно подготовленных профессиональных футболистов будут только лучше.

Мы делаем многое помимо "Футбола в школе" и ЮФЛ. Но я бы выделил эти два проекта, потому что они охватывают всю страну и их действительно можно назвать прорывами в части подхода, качества организации и качества реализации. И результат, который мы получаем, нельзя сравнивать с тем, как была выстроена система до 2019 года.

— Завершился сезон в российском футболе, имею в виду РПЛ и Кубок России, какие можно подвести итоги?

— Сезон был интересным и необычным. Мы испытывали высокое давление, связанное с тем, что и сборная, и наши профессиональные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях. Это, конечно, большой минус. И клубы, и национальная команда потеряли не только игровую практику, но и значительные финансовые возможности, которые давало участие в международных соревнованиях. Тем не менее нам удалось перегруппироваться. Мы реформировали Кубок России. Использовали возможности, которые дают образовавшиеся из-за отсутствия международных соревнований паузы. Сделали так, чтобы в Кубке России стало существенно больше матчей между клубами РПЛ, которые, естественно, вызывают больший интерес у болельщиков, у партнеров и спонсоров. Но тем не менее не забыли и о маленьких клубах. Поскольку региональные клубы за счет новой формулы, в том числе в части распределения денег, получили дополнительные возможности честно заработать их на футбольном поле. Следует отметить, что из 2 млрд рублей бюджета Кубка России мы получаем от компании "Фонбет", нашего партнера и титульного спонсора турнира, 1,6 млрд рублей — они идут на призовые. То есть это те деньги, которые распределяются непосредственно между клубами-участниками. Остальные суммы идут на судейство и иные организационные вопросы, маркетинговые вопросы сопровождения и продвижения кубка.

Я думаю, что какие-то выводы стратегического плана о том, как дальше должен развиваться кубок, как должен развиваться формат РПЛ, пока делать рано. Но уже можно сказать, что эффект от нововведений прошедшего сезона положительный, и нам точно нужно и дальше обсуждать возможность изменений. Пока наши клубы и сборная не имеют доступа к международным соревнованиям, мы должны продолжать развивать новые форматы внутренних соревнований, делать их еще более интересными, понятными и доступными для болельщиков, выгодными для клубов. И таким образом повышать качество и интересность этих соревнований.

— Можно сказать, что удовлетворены проведением сезона?

— Да, конечно. Сезон был сложный, но мы довольны тем, как он прошел. Понятно, что есть какие-то моменты, которые требуют улучшений. И всегда нужно стремиться к лучшему. И вся команда российского футбола, РФС, лиги, клубы, школы, — мы работаем над этим.

— Та ситуация, в которую сейчас попал российский футбол в международном плане, — наверняка не все болельщики понимают, что это. Если говорить обычным языком, на каком этапе сейчас находится российский футбол, какие есть риски и что нас ожидает?

— Совсем просто объяснить, наверное, все равно не получится. Потому что нужно понимать, чем футбол с точки зрения организации отличается от многих других видов спорта. Футбол вертикально интегрирован, и весь футбол во всем мире подчиняется одной организации — ФИФА. Соответственно, все страны живут по единым правилам, которые ею установлены. И это означает, что если в отдельных видах спорта, например, отстранение от международных соревнований можно компенсировать созданием своих собственных международных проектов, пригласить дружественные страны, то в футболе правила проведения соревнований регламентируются ФИФА. В периоды времени, в которые собираются сборные, календари, турнирные графики составляются ФИФА, и нарушить эти правила не может ни одна страна, которая в мировом футболе существует.

Соответственно, в настоящий момент решениями ФИФА и УЕФА участие наших сборных и клубов в международных официальных матчах приостановлено. В футболе годовой календарь делится на две составляющие. Первая — годовой календарь национальной ассоциации, например РФС, и она в течение года проводит любые соревнования как она хочет. Вторая — специальные паузы, которые едины во всем мире. Эти периоды так и называются — окнами ФИФА, в которые собираются национальные сборные. В этот период времени невозможно проводить внутренние официальные соревнования, и в этот период клубы обязаны отпускать своих игроков в национальные сборные, если они вызваны. Соответственно, мы не можем участвовать в официальных соревнованиях, но мы можем проводить товарищеские матчи.

Мы проводили товарищеские матчи со сборными Киргизии, Узбекистана и Таджикистана в 2022 году. В этом году мы сыграли со сборными Ирана и Ирака. Причем игра со сборной Ирака, что очень важно, была на домашнем стадионе, в Санкт-Петербурге. Соответственно, и дальше мы планируем максимально использовать все возможности, но это не так просто. Потому что у потенциальных соперников есть либо официальные игры, либо заранее согласованные товарищеские матчи. Но мы максимально сосредоточены на том, чтобы искать партнеров, находить их — и находим.

Клубы тоже на самом деле занимаются похожей практикой. Здесь следует отметить, например, петербургский "Зенит", который наиболее активно участвует в различного рода международных соревнованиях. Но отрадно, что и многие другие клубы, посмотрев на этот пример, сейчас активно ведут подобные переговоры, в том числе с азиатскими, латиноамериканскими партнерами, для того, чтобы такие товарищеские турниры и матчи проводить.

РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА по возвращению наших сборных и клубов к участию в международных матчах. Но это не только спортивный вопрос. Претензий по спорту у международных организаций к РФС или клубам нет, но понятно, что достичь окончательной договоренности — сложная задача. Но постепенно, шаг за шагом, РФС продвигается к тому, чтобы возвращаться в международный календарь, чтобы какие-то ограничения ослабевали. Так, в частности, в Волгограде в конце мая был проведен турнир развития УЕФА для мальчишек и девчонок. Наши юношеские сборные допускаются до участия в различного рода международных турнирах. И в Бразилии, в Бангладеш, в ряде других стран. Сейчас мы достигли договоренности с ФИФА по ослаблению ряда правил, касающихся трансферов футболистов. Это большой прорыв — условное "воровство" футболистов не может быть продолжено, и контракты российских клубов с игроками защищены. Поэтому мы надеемся на дальнейшее продвижение и позитивное завершение этих переговоров. Но, соответственно, есть договоренности с ФИФА и УЕФА, что ход и детали переговоров ни мы, ни они не комментируем.

— Сейчас у сборной России есть шанс попасть на чемпионат мира 2026 года?

— Мы над этим работаем, мы являемся частью УЕФА. Это одна из конфедераций в составе ФИФА. И отбор наш начинается в конце осени 2024 года. Мы работаем над тем, чтобы ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение.

— В каком случае мы можем попасть на турнир?

— Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены.

— Какие на этот год планы у сборных России?

— Из ближайших планов — проведение в июле двух товарищеских матчей с женской сборной Ирана, один из которых пройдет в Казани. Мы находимся в стадии переговоров со сборной Катара относительно проведения матча мужской сборной в Дохе в сентябре. Ведем переговоры и поиск партнера по второму матчу, который хотели бы провести в России до матча с Катаром. Также уже ищем партнеров для матчей на октябрь, ноябрь и на март 2024 года. Такие же переговоры на различных уровнях ведутся по различным сборным, например юношеским и мини-футбольным. Это уже постоянный для нас процесс. Поэтому, как только мы будем достигать каких-то договоренностей, мы с удовольствием будем информировать о них болельщиков.

— Последний турнир развития был в Волгограде, и на нем говорили, что осенью там могут сыграть словенцы. Это было неожиданно.

— Такую возможность мы обсуждали и с сербами, и много с кем еще. Самое главное для наших коллег — что решение о проведении турниров развития принимается УЕФА. Также важно заблаговременное планирование. Пока УЕФА обещал поддержку в части дальнейшего проведения турниров развития. И они готовы отдавать их большее количество нам для проведения. Сам факт того, как проводится турнир, удовлетворяет как партнеров, я имею в виду другие национальные ассоциации, другие сборные, так и УЕФА в части качества организации, поэтому постепенно желающих участвовать все больше. А боящихся участвовать — все меньше.