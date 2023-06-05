Главные итоги чемпионата России по футболу

"Зенит" стал чемпионом России после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Петербургская команда заняла первое место в турнирной таблице РПЛ пятый раз подряд. Всего на счету сине-бело-голубых девять побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), в 1984 году команда единственный раз выиграла чемпионат СССР. Теперь на эмблеме "Зенита" две звезды, которые добавляются на логотип за каждые пять чемпионств, включая титулы в чемпионатах СССР. Борьба за медали продолжалась до последнего тура РПЛ, в матчах 30-го тура ЦСКА победил "Ростов" (4:1), "Спартак" уступил самарским "Крыльям Советов" (0:1). ЦСКА занял второе место, команда впервые с сезона-2017/18 завоевала медали, когда также завершила сезон на второй позиции. Красно-белые стали третьими, московская команда завоевала медали впервые с сезона-2020/21, когда стала второй.

По итогам сезона состав участников РПЛ покинули "Торпедо" и "Химки". Черно-белые лишились возможности остаться в высшем дивизионе чемпионата России после 27-го тура, проиграв ЦСКА (0:3), команда набрала 13 очков в 30 матчах. В течение этого сезона "Торпедо" возглавляли четыре тренера: Александр Бородюк, Николай Савичев, Андрей Талалаев, сейчас главным тренером является испанец Жозеп Клотет. Также в "Торпедо" несколько раз менялся президент, начинал сезон во главе клуба Денис Маслов (до августа 2022 года), до 1 марта 2023 года пост президента "Торпедо" занимал Илья Геркус, сейчас на этой должности Ярослав Савин.

О вылете "Химок" из Премьер-лиги стало известно после 28-го тура РПЛ. Команда выступает в высшем дивизионе страны с сезона-2020/21. В прошлом сезоне команду возглавляли четыре тренера: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов и Андрей Талалаев, который продолжает работу в клубе.