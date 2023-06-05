Главные итоги чемпионата России по футболу

Турнирные итоги
1
"Зенит" стал чемпионом России после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 26-го тура РПЛ. Петербургская команда заняла первое место в турнирной таблице РПЛ пятый раз подряд. Всего на счету сине-бело-голубых девять побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), в 1984 году команда единственный раз выиграла чемпионат СССР. Теперь на эмблеме "Зенита" две звезды, которые добавляются на логотип за каждые пять чемпионств, включая титулы в чемпионатах СССР. Борьба за медали продолжалась до последнего тура РПЛ, в матчах 30-го тура ЦСКА победил "Ростов" (4:1), "Спартак" уступил самарским "Крыльям Советов" (0:1). ЦСКА занял второе место, команда впервые с сезона-2017/18 завоевала медали, когда также завершила сезон на второй позиции. Красно-белые стали третьими, московская команда завоевала медали впервые с сезона-2020/21, когда стала второй.
По итогам сезона состав участников РПЛ покинули "Торпедо" и "Химки". Черно-белые лишились возможности остаться в высшем дивизионе чемпионата России после 27-го тура, проиграв ЦСКА (0:3), команда набрала 13 очков в 30 матчах. В течение этого сезона "Торпедо" возглавляли четыре тренера: Александр Бородюк, Николай Савичев, Андрей Талалаев, сейчас главным тренером является испанец Жозеп Клотет. Также в "Торпедо" несколько раз менялся президент, начинал сезон во главе клуба Денис Маслов (до августа 2022 года), до 1 марта 2023 года пост президента "Торпедо" занимал Илья Геркус, сейчас на этой должности Ярослав Савин.
О вылете "Химок" из Премьер-лиги стало известно после 28-го тура РПЛ. Команда выступает в высшем дивизионе страны с сезона-2020/21. В прошлом сезоне команду возглавляли четыре тренера: Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов и Андрей Талалаев, который продолжает работу в клубе.
Новые участники РПЛ и стыковые матчи
2
Казанский "Рубин" стал чемпионом первенства первого дивизиона чемпионата России, второй стала калининградская "Балтика", обе команды в следующем сезоне сыграют в РПЛ. "Рубин" сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые с сезона-2020/21, "Балтика" — впервые с 1998 года. Главным тренером казанской команды является Рашид Рахимов, "Балтику" возглавляет Сергей Игнашевич.
7 и 10 июня пройдут стыковые матчи за право выступать в РПЛ. В них воронежский "Факел", ставший 14-м в РПЛ, сыграет с занявшим четвертое место в Первой лиге красноярским "Енисеем", расположившийся на 13-й позиции в РПЛ "Пари Нижний Новгород" встретится с занявшей пятое место во втором дивизионе московской "Родиной". Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах. Первые матчи дома проведут команды из Первой лиги, вторые — команды из РПЛ.
"Енисей" может сыграть в РПЛ впервые с сезона-2018/19. Главный тренер красноярской команды сообщил, что "Енисей" почти готов к внедрению карты болельщика, которая необходима для выступления в РПЛ. "Родина", которая была основана в 2015 году, может впервые сыграть в РПЛ. Как сообщил ТАСС генеральный директор "Родины" Константин Архипов, команда в случае выхода в высший дивизион чемпионата России будет проводить домашние матчи на "ВТБ-Арене", где также играет московское "Динамо".
Лучшие футболисты лиги
3
Нападающий "Зенита" Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. На счету бразильского нападающего 23 гола в 27 матчах. Второе место занял нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес (20 голов в 27 матчах), третьим стал форвард ЦСКА Федор Чалов (19 голов, 30 матчей). Больше Малкома в одном сезоне в истории чемпионатов России забивали только Олег Веретенников (25 в сезоне-1995) и ивуариец Сейду Думбия (28 в сезоне-2011/12). В сезоне-2011/12 команды провели по 44 матча, он длился полтора года перед переходом на систему "осень — весна".
Армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян стал лучшим ассистентом сезона, на счету футболиста 12 результативных передач в 28 играх. Второе место с 9 передачами делят трое: бразильский полузащитник Клаудиньо ("Зенит"), нападающие Максим Глушенков ("Локомотив") и Александр Соболев ("Спартак"). На третьем месте расположился полузащитник "Динамо" Арсен Захарян — 7 передач.
Больше всего игр "на ноль" в сезоне провел вратарь "Зенита" Михаил Кержаков. В 12 из 24 матчей за петербургскую команду в РПЛ он не пропустил голов. Вторым по этому показателю стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который не пропустил в 10 из 29 проведенных матчей. Замкнул тройку лучших вратарь грозненского "Ахмата" Георгий Шелия (8 матчей "на ноль" из 29).
Первый сезон РПЛ с картой болельщика
4
30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на Госуслугах появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники матча.
27 марта президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров упростить использование карты болельщика россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми. 3 мая на официальном сайте правительства сообщили, что кабмин упростил оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии. 26 мая вступило в силу постановление об упрощенном получении карты.
8 мая Минцифры сообщило, что карту болельщика оформили около 850 тыс. человек.
Суммарная посещаемость всех матчей РПЛ в этом сезоне составила 2 262 312 болельщиков (средняя посещаемость за матч — 9 426 зрителей). Лучшим по посещаемости клубом РПЛ является петербургский "Зенит" (649 013 болельщиков в 30 матчах), вторым идет "Краснодар" (407 117), третьим — "Спартак" (392 176).
Главные рекорды
5
За прошедший сезон РПЛ было установлено немало рекордов. Одним из них является рекорд "Ростова" по количеству пенальти. В матче 21-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле победил "Торпедо" со счетом 2:1, в этой игре в ворота московской команды был назначен пенальти. Этот 11-метровый стал 14-м для ростовской команды за сезон, подопечные Валерия Карпина установили рекорд по данному показателю. В игре 24-го тура РПЛ "Ростов" на выезде победил "Урал", в той встрече в пользу ростовской команды также был назначен 11-метровый, итого команда пробила 15 пенальти за прошедший сезон. До этого по 13 пенальти за один сезон исполняли "Крылья Советов" в 2004 году и "Краснодар" в сезоне-2022/23.
Был обновлен рекорд по количеству пенальти за один тур. В 24-м туре судьи назначили десять пенальти за восемь матчей — по три пенальти было назначено в играх "Факел" — "Оренбург" и "Химки" — "Торпедо". По одному 11-метровому футболисты пробили в играх "Урал" — "Ростов", "Пари Нижний Новгород" — "Крылья Советов", "Зенит" — "Динамо", "Спартак" — "Краснодар". Предыдущий рекорд был установлен в рамках 21-го тура в сезоне-2005, тогда было назначено девять пенальти.
Сезон-2022/23 стал самым результативным в истории РПЛ. Всего было забито 730 мячей, в среднем 3,04 гола за игру. Ранее наибольший показатель по количеству голов за матч было в сезоне-2021/22, когда в среднем команды забивали по 2,66 мяча за сезон.
Еще одно достижение принадлежит Промесу, который установил рекорд по голам в чемпионатах России среди легионеров. На счету нидерландского нападающего 88 голов в 175 матчах за "Спартак" в РПЛ. Ранее рекорд принадлежал иранцу Сердару Азмуну и бразильцу Вагнеру Лаву, забившим по 85 голов. Промесу 31 год, он выступает за "Спартак" с февраля 2021 года, ранее он также выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. Вместе со "Спартаком" футболист становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.
Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России. Лебеденко установил это достижение в матче 18-го тура РПЛ против "Краснодара", встреча закончилась со счетом 2:2. Лебеденко забил в возрасте 39 лет 9 месяцев и 6 дней. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Наталушко из подмосковного "Сатурна" (39 лет 8 месяцев 4 дня), нападающий установил его 17 мая 2000 года, забив в ворота московского "Локомотива".
Возвращение Дзюбы
6
8 февраля пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб подписал контракт с Артемом Дзюбой до конца сезона. На тот момент нападающий находился без клуба три месяца, в августе 2022 года он подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провел пять матчей и отметился одним забитым мячом, но 6 ноября расторг соглашение. Дзюба провел за "Локомотив" 11 матчей в РПЛ, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. 25 мая пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб продлил контракт с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.
Дзюбе 34 года, в мае 2022 года он объявил об уходе из петербургского "Зенита", за который выступал с 2015 года. В составе петербургской команды Дзюба провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 голевых передач, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита", уступая Александру Кержакову (163 гола). С "Зенитом" Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.
Нападающий является воспитанником московского "Спартака", за который выступал с 2006 по 2015 год и с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. С 2009 по 2010 год и с 2013 по 2015 год Дзюба выступал на правах аренды за томскую "Томь" и "Ростов", соответственно, вместе с "Ростовом" он выиграл Кубок России, в 2018 году нападающий на правах аренды выступал за тульский "Арсенал". Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 148 голов, второе место занимает Олег Веретенников (144).
За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 голевых передач. По количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. Последний матч в составе сборной он провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи.
Главные неожиданности
7
По итогам сезона-2021/22 "Сочи" стал вторым, а "Динамо" заняло третье место в турнирной таблице РПЛ. Тем не менее в минувшем сезоне результаты оказались для команд сильно хуже. "Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" расположился на десятой позиции.
"Сочи" в этом сезоне расстался с двумя тренерами. Возглавлять команду с начала сезона начал Александр Точилин, далее был Курбан Бердыев, сейчас главным тренером является Дмитрий Хохлов. После матча 26-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:3) президент "Сочи" Борис Ротенберг рассказал, что Хохлов продолжит работу на своей должности.
"Динамо" уволило главного тренера — серба Славишу Йокановича в конце сезона после поражения "Ахмату" (0:3) в матче 27-го тура. Далее клуб готовил исполняющий обязанности главного тренера Павел Алпатов. Клуб рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера.
Новый сезон
8
26 апреля после общего собрания РПЛ пресс-служба лиги сообщила, что новый сезон начнется 23 июля. Текущий сезон завершится финальным матчем Фонбет — Кубка России, который пройдет 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве, в котором сыграют ЦСКА и "Краснодар".
Роман Шлуинский