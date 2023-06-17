И.о. главы Счетной палаты: все органы власти понимают важность нашей работы

Галина Изотова — о результатах деятельности и планах ведомства

В мае этого года Счетная палата РФ закончила финансовый аудит двух органов системы ООН — Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об итогах проведенного аудита, основных направлениях деятельности, предстоящих проверках и перспективах внедрения в работу искусственного интеллекта в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ рассказала и.о. председателя Счетной палаты (СП) РФ Галина Изотова.

— Галина Сергеевна, давайте начнем с планов Счетной палаты, есть какие-то изменения в вашей работе? Какие основные задачи ставит себе СП с учетом вашей стратегии?

— Стратегия Счетной палаты рассчитана до 2024 года включительно.

Мы сейчас нацелены, чтобы в трехлетнем плане нашей работы были не только проверки, но еще и трансформационные изменения, направленные на изменение и совершенствование внутренней методологии Счетной палаты, в том числе с применением всех возможностей современных IT-решений

Напомню, что в конце прошлого года Госдумой и Советом Федерации были приняты изменения в 41-й федеральный закон ("О Счетной палате"), что потребовало от нас скорректировать наши планы. И в этой связи мы сейчас перерабатываем свою нормативную базу. Буквально перед форумом на последней коллегии Счетной палаты был принят новый стандарт аудита соответствия. Для нас это очень важная задача. Но надо сказать, что элементы аудита соответствия всегда были в работе Счетной палаты: он является одним из основных видов аудита по всем международным стандартам, которые мы используем в нашей деятельности. Кроме того, Счетная палата занимается международным аудитом, проверяет международные организации, что подразумевает использование аудита соответствия.

Но нашей главной задачей остается финансовый аудит и проверка использования средств федерального бюджета.

— Что касается проверок, какие у Счетной палаты планы на этот год? Что будет в приоритете, какие направления?

— План работы Счетной палаты состоит из нескольких сутевых частей, таких как проверка исполнения бюджета, проверка проекта бюджета, исполнение поручений президента и палат Федерального собрания. Однако есть еще одна часть мероприятий, которую можно назвать приоритетом Счетной палаты, — это наши инициативные мероприятия. Те, которые аудиторы решили проводить самостоятельно, определив ту или иную тему как наиболее актуальную и требующую внимания со стороны государственного контроля.

Вокруг таких системно значимых тем в области госуправления и социально-экономического развития страны мы спланировали 25 среднесрочных кросс-отраслевых и отраслевых комплексов мероприятий, которые Счетная палата последовательно реализует в течение 2022–2024 годов. При этом сложно выделить какие-то отдельные приоритеты, так как каждое мероприятие уникально само по себе и является приоритетом. Например, сейчас активно ведется работа над такими разными, но в равной степени значимыми темами, как проверка расходования средств федерального бюджета на меры социальной поддержки или анализ государственной поддержки ключевых отраслей обрабатывающей промышленности, также можно отметить проверку, направленную на оценку механизмов формирования начальных цен контрактов.

В этом году мы провели уже 130 проверок из 330 запланированных к завершению в 2023 году. 70% из завершенных мероприятий были направлены на проверку исполнения федерального бюджета. По итогам первого, еще незавершившегося, полугодия в части выявленных нарушений и недостатков мы выявили порядка 1,5 трлн рублей. Наибольшая доля нарушений приходится на нарушения требований к бюджетному учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской отчетности — более 400 фактов нарушений на сумму около 1,2 трлн рублей, или 97,2%. Часть этих нарушений исправляется уже в ходе проверок.

Нарушения при исполнении федерального бюджета в текущем году составили 650 фактов на сумму 14,4 млрд рублей, при этом среди них превалируют нарушения при предоставлении и использовании субсидий юридическими лицами — 10,9 млрд рублей. Остальные нарушения в общей статистике составляют менее процента.

— Какова доля в этих суммах серьезных нарушений?

— Не так много, примерно от 5 до 10% — это серьезные нарушения. Есть нарушения, по которым мы направляем материалы в правоохранительные органы. В 2022 году в правоохранительные органы направлено 37 обращений. В прошлом году мы также вернули в казну порядка 9 млрд рублей. В этом году пока эти показатели рано афишировать, потому что еще идут проверки. К концу года будем подводить эти итоги.

— И уже озвучите, да?

— При представлении нашего годового отчета, как обычно, мы это сделаем.

— Насколько эффективно устраняются нарушения, которые вы находите в ходе проверок?

— Все работает достаточно четко. В соответствии с законодательством у нас несколько инструментов реализации исполнения наших замечаний.

По результатам проведенных контрольных мероприятий Счетная палата направляет руководителям объектов аудита представления, в которых содержится информация о выявленных недостатках и нарушениях, а также требования по их устранению и возмещению причиненного государству ущерба.

Срок выполнения представления устанавливается Счетной палатой в течение 30 дней со дня внесения представления в объект, если не указан иной срок.

В случаях невыполнения представления или несоблюдения сроков его выполнения Счетная палата направляет руководителям объектов аудита обязательное для выполнения предписание для принятия мер, возмещения причиненного ущерба и привлечения к ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

А если и предписание не выполняется, то у нас есть по законодательству право приостановки операции по счету любого ведомства, любого главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС). Но до таких крайних мер дело не доходит, все органы власти понимают важность нашей работы, всегда стараются оперативно отреагировать на все замечания аудиторов.

Бывает, как я уже говорила, что по результатам отдельных мероприятий материалы направляются в правоохранительные органы, в том числе в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ и МВД.

Еще один важный инструмент — это рекомендации, этот механизм у нас действует с 2019 года. Мы их внедрили, в том числе исходя из международных практик. Рекомендации не носят обязательный характер, их нет в законе, но мы провели в министерствах и ведомствах опросы, получили положительный отклик и увидели востребованность этой работы. Мы всегда готовы оказать помощь в реализации наших предложений. Всего за четыре года нами было выдано более двух тысяч рекомендаций, больше половины уже выполнено.

— С чем вы связываете рост суммы нарушений? Вы говорили, что уже больше триллиона в этом году выявили.

— Как я уже отмечала, это связано с недостаточно качественным ведением бюджетной и бухгалтерской отчетности, там нет серьезных нарушений, но это также требует внимания с нашей стороны.

Честно говоря, мы не гонимся за количеством и объемом нарушений. Наша цель — чем меньше нарушений будет делать объект проверки, тем лучше. Поэтому наша задача — предупреждать, выявлять системные нарушения и недостатки. Нас поддерживает в этом направлении Государственная дума и Совет Федерации

Именно поэтому мы стали отводить больше времени на подготовку проверки, используем при планировании риск-ориентированный подход.

— Вот вы уже коснулись темы работы с парламентом. Госдума ранее рекомендовала Счетной палате проверить "Почту России". Началась ли уже проверка?

— Нет, не началась. Мы только в июле договорились с депутатским корпусом о том, что внесем изменения в план. Сейчас коллеги анализируют отчетность у "Почты России", мы смотрим по открытым источникам, определяем, что проверять.

Проверка пока не началась. Действительно, по итогам рассмотрения нашего годового отчета за 2022 год депутаты обозначили потребность проверки "Почты России". На текущий момент мы формируем концепцию проверки, определяем, какие аспекты деятельности госкомпании целесообразно будет охватить будущим мероприятием.

— По вашей оценке, как долго будет проходить проверка?

— Я думаю, что минимальный срок окончания проверки может быть первый квартал следующего года, может быть, и больше. У нас есть проверки, которые мы делаем по поручению президента в гораздо меньшие сроки. Но здесь, думаю, будет большая обстоятельная проверка. Мы давно не проверяли "Почту России", более пяти лет.

— Не так давно Счетная палата проверила организации ООН, планируете ли вы какие-то еще проверки международных организаций? Каких и когда?

— Да, действительно Счетная палата в мае 2023 года завершила два международных аудита — ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) и структуру ООН по ядерной безопасности (Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Счетная палата продолжает реализацию полномочий внешнего ревизора ООН до 2024 года. Планируем участие в новых конкурсах организаций системы ООН по отбору внешнего ревизора. Также 2023–2025 годах пройдут выборы на пост Внешнего ревизора ЮНЕСКО, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и др.

— Вы чувствуете какие-то изменения, может быть, они говорят, что "нет, не надо нас проверять"?

— Нет, они не могут так сказать, потому что это обязательная составляющая их отчетной политики. Но в этом году нам гораздо тяжелее, чем в прошлом году, докладывать итоги наших проверок. Очень было много въедливых и ненужных, на наш взгляд, вопросов. Но наша команда прекрасно справилась с задачей, все хорошо. Продолжаем работу по Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Нам очень интересно развивать эту деятельность, потому что такие практики крайне интересны для развития самой Счетной палаты, ее компетенции.

— Вы говорили по поводу изменений подходов в работе Счетной палаты. Используете ли вы искусственный интеллект? Сейчас про него много говорят.

— Конечно, мы не просто его используем, мы гордимся теми мероприятиями, которые мы проводили, обрабатывая огромные массивы данных. Это и проверка по бедности, и проверка по показателю продолжительности жизни. Мы взяли массив данных Фонда обязательного медицинского страхования за несколько лет и, применив соответствующие программные продукты, которые мы создали сами со специалистами, находили узкие места. Разработанные в Счетной палате нейронные сети-трансформеры, обученные для контроля государственных закупок, позволяют не просто повысить производительность труда инспектора, но перейти на качественно новый уровень контроля — проводить по ряду направлений сплошные проверки вместо выборочных.

— Какую сейчас долю искусственный интеллект составляет в общем объеме работы Счетной палаты?

— Сложно определить точную долю применения именно искусственного интеллекта, так как разные проверки и направления требуют разных технологических и цифровых решений. Поэтому мы постоянно работаем над повышением уровня цифровой зрелости ведомства. Мы, конечно, активно применяем недавно открывшиеся возможности искусственного интеллекта. Всего на данный момент у нас создано более 160 цифровых решений, которые экономят тысячи человеко-часов наших инспекторов и позволяют охватить нашими мероприятиями 100% документов объектов проверки, значительно увеличить объем проверяемых материалов и данных, приходящихся на одного сотрудника Счетной палаты.