Директор по музыкальным сервисам VK: ключевые мейджоры продолжают работать с "VK Музыкой"

Николай Дуксин — о том, как изменилась аудитория "VK Музыки" за год, и о тренде на потребление русскоязычного контента

Директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин в рамках ПМЭФ рассказал ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном", какие изменения ждет рынок российских стриминговых сервисов в ближайшие годы, как изменилась аудитория "VK Музыки" за год, и о тренде на потребление русскоязычного контента.

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— На сколько за последний год выросла доля российских исполнителей в сервисе "VK Музыка"? И какие прогнозы по росту доли на текущий год?

— Русскоязычная аудитория выбирает русскоязычный контент. Как я сказал, доля иностранного каталога никогда не превышала 15% в общем объеме потребления именно с точки зрения качества. Поэтому этот тренд давний. В принципе, по ощущениям мы уже практически приблизились к его оптимальному значению. Возможно, будут еще какие-то незначительные корректировки порядка 5%. Но в целом та специфика нашего рынка, которая позволяет приводить к тому, что русскоязычная аудитория потребляет русскоязычный контент, она точно сохранится и будет стабильной.

— Каким образом сервис решает проблему ухода иностранных мейджоров? Как обстоят дела в сервисе с треками иностранных артистов?

— Здесь слово "проблема", наверное, не совсем корректное. Потому что оно дает очень драматический окрас. Действительно, существуют обстоятельства, при которых некоторые иностранные компании и правообладатели ушли с российского рынка. Но очень важно, что именно некоторые. На сегодняшний момент продолжают сотрудничество ключевые большие игроки. И в сервисе "VK Музыка" доступно более 50 млн иностранных композиций от иностранных компаний. Поэтому говорить о том, что это как-то драматически влияет на ситуацию, — абсолютно точно нет.

— Ранее РАЭК сообщал, что рынок музыкального стриминга в 2022 году просел на 40%. Какие у вас прогнозы по рынку на 2023 год?

— Действительно, 2022 год, особенно его вторая половина, она была обусловлена изменениями вообще в принципе объемов музыкального рынка. И в первую очередь это было связано с тем, что ушли некоторые западные стриминговые сервисы. И аудитории, которая потребляла контент через эти сервисы, потребовалось время для того, чтобы привыкнуть, выбрать другой стриминговый сервис, российский стриминговый сервис, на котором было бы проще потреблять контент и привычнее и который бы соответствовал их пониманию о том, что хорошо и что удобно. Но на самом деле первая половина этого года показывает как раз очень хороший рост. Причем рост как в абсолютных значениях, так и с точки зрения общего объема аудитории, так и в объеме подписок. Мы уже восстановили докризисный объем аудитории как по подпискам, так и по общему объему аудитории. И продолжаем уверенный рост. Поэтому я абсолютно убежден, что рост продолжится и мы, скорее всего, в ближайшие два-три года будем развиваться с тем же темпом, с которым развивались два года назад.

— До кризиса это было...

— Это было до 40 млн человек и порядка 3,5–4 млн человек подписной базы внутри сервиса "VK Музыка". На сегодняшний момент база платных подписчиков уже превышает 5,5 млн человек. А общая аудитория больше 46 млн человек.