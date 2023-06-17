Мария Захарова: страх для нашего человека — грех

Официальный представитель МИД РФ — о том, как проходит ПМЭФ и были ли когда-то возможна дружба между Россией и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала об атмосфере на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), давлении Запада на страны-участницы в преддверии мероприятия, дала оценку ситуации на Украине, а также ответила на вопрос, почему не надо бояться нынешней международной обстановки.

— Добрый день, Мария Владимировна! Очень рада приветствовать вас на полях ПМЭФ. Большое спасибо, что согласились дать нам интервью в очередной раз.

— Вам спасибо за интерес к внешней политике. И, кстати говоря, отдельно — за достоверное освещение и внешнеполитического курса России, и в целом международных отношений. Это сейчас большая редкость. Мы ведем отдельный блок работы, который посвящен антифейкам и бесконечным (это уже просто стало нашей рутиной) опровержениям большого количества либо специально вброшенных недостоверных новостей, либо просто искаженного восприятия того, что происходит, либо банального непрофессионализма. Благодарю ТАСС за то, что к международной повестке это информационное агентство подходит чрезвычайно ответственно. Это чувствуется, это видно. Поэтому большое вам за это спасибо.

— Первый вопрос вам как представителю внешнеполитического ведомства мы задаем каждый год. Как вы можете оценить нынешнюю обстановку на форуме?

— Деловая, рабочая. Что еще можно сказать? Приподнятая, заинтересованная. Я понимаю, что, наверное, следующий будет вопрос по традиции: "Из скольких стран приехали представители?". Более 130 стран. По-моему, даже около 140 стран представлены своими делегатами, делегациями, представителями, бизнесом, общественными деятелями и так далее. На мой взгляд, это уже должно просто перестать нас вообще каким-то образом волновать — такие вопросы, как "сколько", "а больше ли, чем в прошлом году", "а так ли широко представлено"?

Я, честно говоря, больше радуюсь, когда вижу людей из наших регионов, которые достигли определенных успехов в ведении бизнеса, в становлении предприятий и которые приезжают на форум впервые с конкретными наработками для того, чтобы показать себя, для того, чтобы заключить какие-то сделки или соглашения. Я понимаю, что, наверное, это звучит странновато из уст человека, который комментирует международные отношения. Но искренне, как гражданин России, да и, кстати говоря, как человек, занимающийся международными делами, искренне радуюсь за то, что людей из регионов, которые представляют свое дело, становится больше на этом форуме. Мне кажется, что на них должно быть в первую очередь сфокусировано наше внимание. Честно, как чувствую, так вам и говорю.

— Мы радуемся и встрече с вами, и встречам с нашими коллегами-журналистами, но в этом году мы не наблюдаем журналистов из западных стран. Как вы знаете, журналисты из недружественных стран не имели возможности получить аккредитацию. С чем связано такое решение?

— Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать организаторам. Как любой форум, как любая площадка, они решают. Мы в это не были вовлечены. Я давала вчера брифинг на площадке форума, и онлайн мы подключили представителей из, в частности, агентства Рейтер. Они могли совершенно спокойно онлайн задать вопрос.

Второй момент. Я хочу обратить внимание: все мероприятия транслируются, и можно "достать" — просто в плане увидеть — любую сессию, любую панель в режиме онлайн. Поэтому недостатка в освещении работы форума нет абсолютно. Любой человек, любой журналист может увидеть и получить свое ощущение. Это конкретно по данной ситуации.

Но в целом я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, вот этому дикому непрофессионализму (но в контексте западного медиамейнстрима это не непрофессионализм, это злонамеренная антироссийская подача материалов) нужно объявлять бой. Еще раз хочу подчеркнуть, что решение об аккредитации принимали организаторы. Им нужно задавать вопрос, чем они мотивировали, как они выстраивали эту работу.

Я говорю в целом о ситуации. Это полный провал того, что на Западе называется "свобода слова", "демократия" и так далее. Вот так преподносить материалы, заниматься таким манипулированием общественного мнения, которое позволяют себе американские телеканалы, британские таблоиды, европейские интернет-ресурсы, которые, как мы уже видим, с начала СВО якобы демонстративно покинули нашу страну. Вы же помните, это был "парад суверенитетов" зарубежных СМИ из недружественных стран, которые публично начали писать заявления, публиковать заявления о том, что они покидают Россию. Кстати говоря, тогда никто почему-то из них не озаботился вопросом, как они будут освещать ситуацию. Они демонстрировали некое свое "фи" происходящему. Через месяц, когда они поняли, что, в общем-то, от их демарша ничего в мире не изменилось, кроме того, что они потеряли источники информации, они срочно начали возвращаться. Кто-то вернулся физически. Кто-то сказал о том, что будет освещать ситуацию в России, но не из России, а находясь где-то там. То есть они поняли свою ошибку и начали как-то пытаться компенсировать, а потом начался просто год абсолютного информационного беспредела, когда они брали только то, что им скармливали Вашингтон, Лондон, Брюссель. И при этом полностью извращали российские подходы либо путем их игнорирования или непубликации материалов, либо путем просто подлога, подмены понятий и так далее.

Тут могу назвать даже не пионеров, а, так сказать, передовиков в этом деле. Но, я думаю, вы и сами знаете, о ком идет речь. Потому что рубрика "Антифейк" на сайте МИД работает как часы. Если вы помните, мы начинали эту рубрику лет, наверное, пять назад и давали опровержение точечно каждому материалу. Теперь мы делаем обзоры, то есть мы просто включаем большое количество материалов в одно опровержение и публикуем обзором опровержения. Вот с таким количеством фейков и подлогов мы столкнулись.

Кстати говоря, одна из абсолютно показательных историй — это история с "Северным потоком" и его подрывом. Посмотрите, когда были истории, несопоставимые по масштабу, которые раскручивались из Лондона, с "Белыми касками" — псевдосирийскими гуманитарщиками, которые оперировали в Сирии, с "новичками". Вся эта желтушная, разгоняемая ими шелуха. Вспомните, как мировая мейнстримная пресса и СМИ из тех государств, которые мы сейчас называем недружественными, насколько они бросались на эти тему и раскручивали ее буквально каждый день. Вот были взорваны "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Это теракт. Это теракт глобального, международного масштаба, когда гражданская инфраструктура была уничтожена после того, как за полгода до этого президент США сказал, что они разрушат "Северный поток". Абсолютный игнор со стороны американского, британского и еэсовского мейнстрима. Просто нет этой темы, нет вопросов на брифингах в Белом доме. Нет расследований, кстати говоря, этой темы вообще нет.

То же самое вы видите в отношении истории с российской вакциной и вообще того, что творилось на еэсовском пространстве с вакцинами в период пандемии. Сейчас вскрылись колоссальные коррупционные скандалы вокруг Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссии в целом, закупки Pfizer на десятки миллиардов долларов и евро. Все это на фоне отказа нашей вакцине "Спутник" в регистрации и усилий Запада по блокировке нашей вакцины на мировом рынке. Опять же, мировая пресса, я имею в виду мейнстримная из недружественных стран, точечно освещает эту историю, абсолютно замалчивая, что использовались денежные, политические ресурсы. Это не в рамках недобросовестной конкуренции, а просто на фоне потребности мира в вакцине, для того чтобы отстранить российских производителей и вывести на первые линии даже не столько своих производителей, сколько заработать на этом грязные деньги на здоровье людей. Тоже абсолютно иная подача. Нет ни расследователей международных. Нет пресс-конференций обличающих. Нет, кстати говоря, в качестве важнейшего элемента западной пропаганды работы ПАСЕ, всех этих европарламентских институций, которые не штампуют никаких заявлений на этот счет. Вот вам пример того, чем занимается западный медиамейнстрим.

— Как раз что касается злых намерений. По вашим наблюдениям, в этом году западные страны давили на каких-то участников, чтобы они не приезжали на форум? Может быть, кто-то в кулуарах признавался вам.

— Еще как давили. У нас есть информация, как обрабатывали буквально каждую страну. Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики — это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны. И просто буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями, что очередной, так сказать, пакет санкций не за горами и чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России. Это делается не только в отношении питерского форума, это делается в отношении практически каждой сделки, которая идет на государственном, страновом уровне или с участием крупного бизнеса при поддержке государства — при той поддержке, которая является нормой при проведении подобных сделок. Каждый раз кураторы из США, Британии, ЕС либо вылетают заранее в соответствующие страны, как это происходит, например, перед визитами Сергея Викторовича Лаврова на Африканский континент. Они вылетают, обрабатывают местных чиновников и представителей бизнеса, запугивают, рисуют страшные картины. Либо приезжают сразу после для того, чтобы попытаться разрушить договоренности. По всем поводам. Это и культура, и экономика, бизнес, политика — кстати говоря, медиасотрудничество тоже.

— Вы как официальный представитель МИД России наверняка получаете угрозы? Хочу вам задать вопрос от нашего обычного слушателя, читателя. Бывает ли страшно Марии Владимировне Захаровой?

— Я в данном случае ничем не отличаюсь от огромного количества наших граждан, которые столкнулись с настоящим информационным терроризмом, который осуществляется в том числе и, наверное, в первую очередь через ЦИПСО, это спецслужба Украины, которая занимается вот таким киберэкстремизмом. Люди уровня общественных деятелей, чиновников, журналистов, обывателей, и не только начиная с 2022 года, а на протяжении вот этих последних лет, неоднократно становились жертвами — или потенциальными жертвами, или прямыми жертвами — вот этого кибермошенничества, потом уже перешедшего в кибертерроризм.

Я объясню, в чем дело. Вы сталкивались с телефонным мошенничеством, когда звонят сотрудники как бы российских банков, или российских коммунальных служб, или российских правоохранительных органов? Мы считали, что это какие-то мошенники, они же говорили всегда на русском языке. Такие мелкие воришки, может быть, даже какие-то крупные представители оргпреступности. Но, как выясняется теперь, за всем за этим стояла, не хочу говорить Украина, но киевский режим. Дальше были и более страшные случаи. Вы помните, как по Москве и по другим городам нашей страны прокатился телефонный терроризм, адресно направленный на социальные учреждения, в первую очередь школы, детские сады, больницы? Это было пару лет назад. Когда эвакуировали школы, потому что получали звонки о том, что они были заминированы. Это тоже звонки, которые шли с территории Украины, и реализовывали все это именно люди, подконтрольные украинским спецслужбам, а за ними стояли, естественно, западные кураторы. Поэтому никогда, наверное, никто не мог представить, насколько масштабна эта экстремистская деятельность под эгидой киевского режима. Сейчас, после того, как они перешли уже к следующей террористической фазе своей деятельности и на информационном направлении, в первую очередь с рассылкой по мессенджерам, со звонками, с обработкой социальных сетей, публикацией персональных данных, бесконечным телефонным терроризмом гражданской инфраструктуры и так далее, все это складывается в единую линию. И мы понимаем, что это многолетняя спланированная работа по созданию на территории Украины настоящего плацдарма по нанесению ударов по разным направлениям в отношении нашей страны и наших граждан.

— И все же бывает ли вам страшно?

— Я живой человек. По-разному бывает. Я испытываю разные эмоции.

— К нам вчера на интервью приходила госпожа Карин Кнайсль, известная вам. Она тоже рассказала об угрозах в свой адрес и порассуждала об отношениях с Западом.

— Давайте я вам скажу то, что, наверное, сказать должна. Понимаете, страх — это грех. Вот для нашего человека, для человека либо православного, либо находящегося в нашей культуре, цивилизации есть такое понимание, что страх — это грех. Он может присутствовать, он может иногда подбираться, иногда захватывать целиком, но нужно самому себе говорить: страх — это грех. И нужно идти вперед. Нужно полагаться и на волю божью, и на друзей, и на страну, на народ, на самого себя. Верить в то, что мы делаем дело правое и что мы делаем общее дело, и что мы делаем его не просто ради каждого из нас лично, а ради тех, кто вокруг нас. И когда ты это понимаешь, когда ты понимаешь, что ты работаешь и занимаешься чем-то, что нужно людям вокруг тебя, и не только твоим близким, не только твоей семье, не только твоим друзьям, но тем людям, которые и являются народом, тогда этот страх, поверьте, уходит на второй план, даже если он к кому-то и приходит. Поэтому нужно понимать, зачем мы это делаем, что мы делаем. Уверяю, это лучшее средство от тех волнений и того, что многие начали испытывать сейчас, а многие уже испытывали до этого.

Вы посмотрите, какой травле, многолетней травле подвергались российские журналисты и общественные деятели. Ведь многие наши граждане даже не догадывались, в каких нечеловеческих условиях живут наши телевизионные ведущие, наши журналисты-международники. А как живут и как выживали все эти годы ребята, которые находились, например, за рубежом, собкоры наши в различных странах, которым отказывали в участии в мероприятиях, которых запугивали, травили, в отношении которых организовывали административные или уголовные дела, как их таскали по тюрьмам. Как жили и работали наши ребята, которые освещали ситуацию, например, на Украине. Кому я рассказываю? Вы это все знаете как агентство. Пересечение даже границы с журналистскими целями каждый раз для российских журналистов было испытанием. Сколько общественным деятелям поступало угроз многолетних. Я это знаю, потому что мы защищали, вытаскивали, спасали и так далее. Вы это знаете, потому что ваши коллеги, да вы сами попадали в такие ситуации. Вы все это прекрасно знали. Для общественного мнения во многом это стало открытием, потому что люди занимались своими делами, работали, воспитывали детей и особо на это не обращали внимания, но это все было из года в год. Просто сейчас нужно дать отпор этому, чтобы этого никогда больше не было и никому в голову не приходило, что такое возможно. Вот это, мне кажется, лучшее средство для того, чтобы, может быть, не избавляться от волнения, но по крайней мере быть уверенным в том, что надо идти вперед и наше дело правое.

— Журналистам и дипломатам в западных странах действительно сейчас приходится непросто.

— Это точно.

— И вот как раз Карин Кнайсль охарактеризовала отношения между Россией и Западом как жесткий развод, где еще предстоят суды и разбирательства.

— Да.

— Как вы можете охарактеризовать сложившуюся ситуацию?

— В данном случае у меня нет такого опыта во всех смыслах слова, как у Карин Кнайсль, в том числе с точки зрения развода. Поэтому мне сложно, так сказать, использовать это определение. Я не уверена, что я бы использовала такую же метафору по целому ряду причин, потому что все-таки, знаете, действительно, если говорить о людях близких, которые создавали семью, то в какой-то момент они действительно могут превратиться в злейших врагов, потому что друг друга очень хорошо знают. На место таких очень близких эмоций и чувств приходят обида, разочарование и так далее. Я не уверена, что так можно охарактеризовать наши отношения с Западом. Мы хотели выстраивать отношения равноправные. Мы хотели и дружбы, и партнерства, и сотрудничества, а там-то была совершенно другая история.

Там, к сожалению, как теперь оказывается, фига-то в кармане была постоянно на протяжении всех этих лет

Но разве можно это сравнить с практически родственными отношениями, которыми люди связаны в кругу семьи? Нет. Это не так. Поэтому я бы использовала совершенно другие сравнения. Наверно, это сродни действительно отсутствию возможности у одной стороны проявить ответственный подход, воздержаться от предательства, которое точно не было для них чем-то неминуемым. Я бы в большей степени, наверно, вот так об этом сказала.

— Как вы думаете, сколько, не знаю, наверное, все-таки лет должно пройти, чтобы стало все хорошо?

— Вот смотрите, разве были мы с Западом одной семьей? У нас были просто вот уже все готовы документы как раз-таки для перехода в какие-то более близкие отношения, например, в направлении безвизового режима. Вы же помните, тогда этим занимался господин Анвар Азимов, наш посол по особым поручениям. Все было готово. Не было никакой причины для того, чтобы это не произошло. И это не произошло, потому что была, опять же, видимо, фига в кармане. Они не собирались это делать. Они выматывали наши возможности. Они бесконечно ставили условия, мы бесконечно под них подстраивались. А на самом деле, видимо, они не собирались давать нам безвизовый режим, полагая, что политически им это не нужно. И не допуская, чтобы мы действительно становились некой единой общностью, пространством для туризма, для передвижения и так далее. Поэтому вот этой настоящей близости, которая могла бы быть и к которой мы были абсолютно готовы, и она была бы чрезвычайно полезна, учитывая как раз родившиеся на просторах Западной Европы идеи о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока...

Они, опять же, на Западе этим шансом не воспользовались. Почему? Ответ у меня тоже есть. Потому что отсутствует возможность у них реализовывать свою независимую национальную политику внешнюю, внутреннюю, потому что они подчинены Штатам, потому что они повязаны какой-то вот этой логикой сателлитства, бесконечного, знаете, преклонения перед сувереном, исполнения его воли вассалами. И нет возможности продавить даже то, что выгодно непосредственно им, жизненно необходимо. А я думаю, что отношения в сфере энергетики, в сфере промышленности и производства Европейскому Союзу были жизненно необходимы. Кстати говоря, Карин Кнайсль об этом тоже вчера говорила. И я в этом смысле с ней абсолютно согласна. Кстати, они теперь постепенно через свой бизнес, через своих промышленников и предпринимателей, через свои компании понимают, какую ошибку они совершили, не отстаивая много лет свой суверенитет. Ведь их бизнес разворачивается и уезжает в Соединенные Штаты, потому что нет дешевых ресурсов, я имею в виду, энергетических, нет стабильности, идет рецессия. Она и в Штатах, так сказать, имеется, но в Западной Европе перспективы очень плохие. И бизнес весь переориентируется на Соединенные Штаты, которые переманивают, которые создают условия и кидают своего партнера.

— Вы всегда говорите о том, что нужно верить. Вот верите ли вы, что все-таки эта близость наступит когда-либо?

— Мне это неинтересно. Я не хочу об этом даже думать. Я считаю, что у нас совершенно другое на повестке. И призываю всех перестать заниматься бесконечным психоанализом и самокопанием на предмет, что о нас думают в Европейском Союзе и в целом на Западе. Это более неактуально. Другие перспективы, другие возможности, другие партнеры — это да. Вот это требует усилий, внимания, работы. А эта часть нашей истории, вот этот этап на сегодняшний день не актуален более. К большому сожалению. И я думаю, что, к большому сожалению, в первую очередь Европейского Союза. Но они так сделали все сами. Поэтому просто нужно это понять. Сожалеть, не сожалеть — это дело каждого. Но просто это будет потраченное время, потраченные усилия зря. Они утратили возможность принимать на данном историческом этапе решения в пользу своих национальных интересов. Они полностью подчинены логике "большого брата". Они, к сожалению, еще не дошли до дна вот в этом своем падении. И еще только предстоит внутри Европейского Союза переосмыслить или вообще осмыслить то, что с ними произошло, и начать выстраивать какую-то свою, наверно, какую-то новую систему внутри интеграционного объединения, а может быть, каждому по отдельности. Это их достаточно долгое будущее. Мы не должны даже думать об этом. Это не наша проблема, это их история, пусть они этим занимаются. У нас другие возможности открыты, и форум это показывает.

— Как раз что касается партнеров, назовем их условно братья и сестры международного сообщества, они пытаются сделать лучше, предлагают различные планы украинского урегулирования. Есть китайский план, африканская миссия приедет к нам буквально завтра, Ватикан пытается приложить усилия. Вот есть ли хоть какой-то дееспособный план, хоть какое-то зрелое зерно, которое может сработать?

— Безусловно, и еще раз подчеркну, что мы благодарны каждой стране, каждому государству или каждому общественному деятелю, потому что многие инициативы исходят лично от каких-то видных деятелей, международников. Мы благодарны всем, кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении. Есть и интересные идеи, есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива. Проблема в другом. Проблема в том, что все это заблокировано киевским режимом, который сам себе запретил ведение переговоров с Россией каких бы то ни было. И это все заблокировано было [президентом Украины Владимиром] Зеленским, потому что такая концепция в Вашингтоне. В Вашингтоне концепция — "убивай как можно больше русских". Это было озвучено яркими представителями политического истеблишмента: и Джорджем Бушем-младшим, и сенатором Грэмом. Собственно говоря, сейчас ровно эту же фразу произнесли на Банковой в очередной раз. В Вашингтоне — концепция стратегического поражения России. Раньше они говорили и прописывали это как расчленение. Сейчас они пытаются каким-то образом уже публично — я имею в виду заявления и концепции американских дипломатов — как-то, видимо, еще отыграть назад, сказать, что это не расчленение России, а это некое наказание России. Но это неважно, они это сформулировали абсолютно четко. В Вашингтоне идея тотального доминирования, неважно как, пусть вот такими дикими способами, но собственная исключительность и вседозволенность. Поэтому вопрос не в качестве инициатив, а вопрос в том, что Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи. Будущее Украины они видят совершенно иначе.

Им абсолютно не интересна процветающая Украина, им тем более абсолютно не интересна самостоятельная Украина. Им интересна Украина как инструмент воздействия на Россию и на наш регион в целом. Соответственно, и на Китай идет проекция, и на Европейский Союз. Потому что, так сказать, целью для Вашингтона в этой игре является не только Россия, а возможно, и не столько Россия.

Их цели — это Китай, безусловно, потому что они сходят с ума от темпов их экономического роста, от их технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света

И, безусловно, Европейский Союз, который они, будучи партнерами-союзниками и ближайшими друзьями, принижают и создают ему проблемы, как только можно.

— Будем надеяться, что мир придет. Вам желаем удачного форума и удачного окончания недели. Спасибо вам большое.

— Спасибо вам.