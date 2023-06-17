Анатолий Аксаков: прибыль банковского сектора в 2023 г. может составить 2,5 трлн рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку — о ЦБ и цифровом рубле

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал ТАСС для новой рубрики "Три вопроса о главном" о том, сколько может заработать банковский сектор в текущем году, понизит ли ключевую ставку Центральный банк и начнут ли граждане расплачиваться цифровыми рублями.

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— На прошлой неделе Банк России сохранил ставку на уровне 7,5% и дал сигнал, что, возможно, будет повышение ставки. Видите ли вы предпосылки для снижения ставки? Когда можно ожидать этого снижения?

— Я с пониманием отношусь к тому, что Центральный банк объявил. Мы видим, что курс рубля падает. И, очевидно, это падение может работать как инфляционный фактор, и Центральный банк за этим внимательно следит. При этом мы видим, что продукция сельского хозяйства, продукты питания у нас имеют тенденцию по цене к снижению. И это тот фактор, который говорит о том, что, может быть, продовольственная составляющая, которая тоже влияет на настроения людей и на финансовые рынки, будет являться тормозом к повышению ключевой ставки, а, вполне возможно, и таким фактором снижения ключевой ставки. Это, конечно, было бы интересно для бизнеса, и сигнал был бы хороший. Но Центральный банк делает все взвешенно. Надеюсь, что на следующем заседании он так же, по крайней мере, оставит ключевую ставку на том же уровне, что и сейчас, 7,5%. А, может быть, вдруг, неожиданно, учитывая продовольственную составляющую с точки зрения ценообразования, возьмет и снизит ее немножко.

— Когда граждане смогут начать расплачиваться цифровым рублем? Будет ли он востребован среди граждан, или же это больше история для международных расчетов?

— Цифровой рубль будет узаконен уже, я надеюсь, в весеннюю сессию, мы над этим активно работаем. Значительные согласования, которые касаются принятия закона во втором-третьем чтении, пройдены, и, соответственно, он будет узаконен, как платежное средство, третья форма рубля. И, я думаю, что на начальном этапе будут, конечно, в экспериментальном режиме его использовать. Граждане многие просто с интересом откроют цифровые кошельки в информационной системе Центрального банка, и будут там какие-то обороты осуществлять. Но это все будет такое экспериментальное, цифровой рубль, скорее, будет интересен тем, кто в принципе интересуется новым.

Бизнес тоже будет, конечно, экспериментировать, посмотрит, как это работает. А вот что касается государства, оно может довольно быстро включиться в процесс использования цифрового рубля для финансирования государственных проектов, всего, что связано с государственным финансированием. Поскольку цифровой рубль позволяет государству более четко и более наглядно видеть, как используется то, что выделяет государство на разные проекты. И, я думаю, что государство быстро задействует смарт-контракт для того, чтобы деньги шли на финансирование проектов и задач государственных именно в тот момент, когда действительно должно по контракту, по замыслу должно быть профинансировано использование цифрового рубля на тот или иной проект, на ту или иную программу. Так что государство может стать главным двигателем этого процесса. А дальше, когда практика наработается, вполне возможно, что и компании, и люди начнут активнее его использовать. Допускаю, что во второй половине текущего года уже появятся первые смарт-контракты с использованием цифрового рубля.

— Банк России повысил свой прогноз по прибыли банковского сектора в этом году до 2 трлн руб. Как вы считаете, может ли быть больше 2 трлн, и видите ли вы для этого предпосылки?

— 2 трлн рублей — это реальный показатель прибыли кредитных организаций. Но вполне реальная цифра 2,5 трлн рублей. Потому что вся тенденция получения прибыли банками, во-первых, она отражает ситуацию в экономике, то есть банки активно кредитуют, заемщики активно берут кредиты, соответственно, реализовывают проекты, бизнес-деятельность активно ведется. Я скажу, что перерабатывающая отрасль, машиностроение, строительство, производство товаров народного потребления — оно активно наращивается, иногда даже кратными цифрами, это требует финансовых ресурсов, кредитов. Поэтому 2,5 трлн рублей — это не фантастическая цифра, вполне возможная по итогам этого года.