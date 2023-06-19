Гендиректор ГК "Астра": планируем в текущем году вырасти в выручке более чем в два раза

Илья Сивцев — о выходе компании на зарубежные рынки и планах по развитию операционной системы Astra Linux

Генеральный директор IТ-компании "Астра" Илья Сивцев для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал о прогнозах и планах компании на 2023 год, выходе на зарубежные рынки и планах по развитию операционной системы Astra Linux.

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— Выручка. У вас хороший результат в 2022 году. Что планируете на 2023-й? Есть ли прогнозы, ожидания?

— Да, 2022 год закончился очень здорово для компании. Недавно вышел отраслевой материал с независимой оценкой рынка отечественных ОС, в котором доля нашего основного флагманского продукта — операционной системы Astra Linux — оценена в 76%. То есть, мы безоговорочно национальный чемпион, компания №1 на этом сегменте рынка, хотя у нас порядка 60 конкурентов. И результат прошлого года — выручка в 6,5 млрд рублей — более чем в 2,5 раза больше предыдущего. В этом году по осторожному прогнозу планируем вырасти более чем в два раза. Мы детальные цифры не обозначаем для того, чтобы не попадать в неудобную ситуацию, но пока, если посмотреть на период 5 месяцев от года, то мы растем более чем в 2,5 раза. Поэтому смотрим с позитивом и оптимизмом в будущее. Считаем, что очень порадуем и результатом 2023 года. В данный момент у нас есть модель до 2030 года. В ней прописаны все прогнозные цифры по всем рынкам и системам. У нас их достаточно много, не только операционка, но и резервное копирование, реализация, VDI и так далее, огромное количество продуктов, порядка 15 продуктовых категорий. По каждому из них планы выполняются, мы очень довольны. Все наши инвестиции, все чтобы мы ни развивали, дают очень высокие результаты.

— Вы заявляли о планах экспансии в каких странах, регионах. Расскажите вообще, как вы планируете расширяться, с кем уже есть соглашение, с кем планируете в перспективе.

— В первую очередь это, скорее, долгосрочная стратегия. В приоритете — инвестиции и в M&A (сделки по слиянию и поглощению – прим. ТАСС), и в разработку новых продуктов внутри инфраструктурного софта, и развитие отраслевых направлений. Мы потихонечку переключаемся на b2b-сектор, поэтому международная экспансия, основная ее часть, идет вторым этапом, уже после того, как в b2b покажем хороший результат. Результат на небольших предприятиях, в маленьких производственных компаниях, потому что драйверы покупки отчасти очень похожи, в том числе и международные. Некоторые ключевые наши преимущества, такие как информационная безопасность или санкционная независимость, перестают влиять в других странах, потому что эти страны — внешний игрок. И в связи с чем считаем, что лучше серьезно подготовиться к этой экспансии, выработать стратегию под каждый новый внешний рынок. В данный момент делаем первые шаги. В Беларуси мы недавно открыли подразделение, уже договорились с рядом местных ФОИВов и с достаточно большим количеством корпораций, которые представлены на территории республики. Первые успехи есть в Узбекистане, в Казахстане, и очень плотно общаемся с Индией. Мы считаем, что это будет наш самый основной проект с точки зрения международного развития. К сожалению, конкретными результатами в деньгах на текущий момент времени похвастаться, наверное, не то чтобы не чем, но, скорее, преждевременно хвастаться, потому что показатели, если честно, посредственные с точки зрения общего влияния на весь бизнес. Мы сейчас формируем для себя эту долгосрочную стратегию. Активное начало международной экспансии — начало 2024 года. Пока мы присматриваемся, формируем партнерство, проводим мероприятия.

— По поводу Astra Linux, конкретно по этому продукту и, может быть, есть какие-то еще новинки? То есть, как это планируется развивать, внедрять на какие рынки и так далее. И, может быть, что-то еще есть.

— Если говорить про наш экосистемой подход с фокусом на развитие операционной системы Astra — это развитие серверной операционной системы. Мы продолжаем нашу работу по адаптации операционной системы под высокие нагрузки, чтобы соответствовать потребностям больших информационных систем энтерпрайз заказчиков (крупные компании, которые работают давно на рынке – прим. ТАСС). Мы продолжаем включать в состав операционки нужные другим разработчикам библиотеки, и по сути мы формируем плацдарм для построения любых индустриальных бизнес-приложений.