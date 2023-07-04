Леонид Зюганов: нужно ввести мораторий на строительство коммерческого жилья в Москве

Кандидат в мэры Москвы, депутат Мосгордумы и внук лидера КПРФ в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о путях решения основных проблем Москвы, о планах на реновацию и о том, как к его решению баллотироваться отнесся Геннадий Зюганов.

— Поддержка КПРФ в Москве всегда была сильна, причем это заслуга как Геннадия Андреевича [Зюганова], так и Ивана Ивановича Мельникова (первый зампред ЦК КПРФ). Как вы считаете, у вас персонально есть кредит доверия?

— Абсолютно уверен, что есть. Я в политике с 2010 года, с 2012 года активно работал с Андреем Евгеньевичем Клычковым, которого точно знала если не вся Москва, то ее добрая половина. Я баллотировался и успешно избирался и в 2014-м, и в 2019 году, проводил огромное количество встреч и с жителями, и с партийным активом. В прошлом созыве из 45 депутатов стал лидером по количеству проведенных круглых столов, на которых мы всегда поднимаем самые болезненные вопросы. Абсолютно точно могу сказать — на любое обращение от людей мы обязательно реагируем. Собираем юристов, делаем обращения, выводим проблемы на достаточный уровень освещенности и зачастую доводим до положительного результата. Мне не стыдно за свою работу, и я уверен, что поддержка москвичей, инициативных групп у нас есть.

— Как лидер КПРФ отнесся к вашему решению баллотироваться?

— Геннадий Андреевич отнесся достаточно сдержанно. Сам он прошел тяжелейший политический путь и прекрасно знает, как это непросто и насколько это высочайший уровень ответственности. Не соглашусь с термином "ваше решение". КПРФ — это большая партия, и все решения такого уровня принимаются не единолично, а большинством ее членов, кадровой комиссией, пленумами, конференциями. Выдвижение кандидата на пост мэра Москвы обсуждалось со всех сторон и на всех уровнях партийной вертикали. Мне Геннадий Андреевич дал единственный совет: "Иди в свои райкомы, где ваши партийные, и советуйся с ними, как вы будете поступать дальше. Программа у партии есть, если будешь на нее опираться — люди точно тебя поддержат".

Какого-то большого восторга в его глазах я не увидел, но партийное решение он безусловно поддержал

— Кто ваш главный конкурент на выборах? Не считая Сергея Семеновича Собянина, вы — единственный из кандидатов — не депутат Госдумы. Сложно ли будет соперничать с остальными?

— Я бы еще добавил — я не только единственный не депутат Госдумы, я единственный кандидат-москвич, который здесь родился, вырос, закончил свою любимую гимназию, музыкальную школу, университет, работаю здесь и точно не собираюсь никуда уезжать. Вопрос в том, что если я буду следить постоянно за всеми оппонентами, то абсолютно точно не смогу нормально представить свою предвыборную программу и выступить с нашим альтернативным планом развития Москвы. Мы провели очень серьезную работу, собрали и систематизировали самые серьезные вопросы москвичей, и я концентрируюсь именно на решении этих вопросов. На выборы я иду не ради оппонентов и конкуренции, а ради наших сторонников, которые хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, были представлены на выборах мэра Москвы 2023 года. И не просто представлены, а решены.

— Какие проекты по развитию Москвы московское отделение КПРФ реализовало к этому времени? Какие перспективные проекты находятся на стадии разработки?

— Я отмечу два глобальных вопроса. Первое — это решенный вопрос с дольщиками. Все вы помните эту историю, когда застройщики рисовали красиво проект, собирали под него долевое участие, брали с дольщиков деньги, а заканчивалось это в ряде случаев очень печально. К сожалению, вопрос обманутых дольщиков долгое время стоял мертвым грузом в Москве. Подключилась наша партия, мы провели съезд с дольщиками, вынесли проблему на самый высокий уровень. Геннадий Андреевич разговаривал с президентом, выступал на Госсовете по безопасности. И благодаря нашим усилиям вопрос 70 тыс. московских дольщиков сдвинулся с мертвой точки — средства в московском бюджете все-таки нашлись и были выделены на завершение строительства.

Второй глобальный вопрос — о детях войны. Мы выступали с инициативой о введении доплаты в размере 2 тыс. рублей всем рожденным с 1928 по 1945 год. Мы предполагали, что эта льгота будет действовать массово по всей Москве. В итоге закон был принят, но с условием, что если у человека уже есть льготы — например, он труженик тыла или ветеран боевых действий, то доплата ему не положена. Но даже в таком урезанном виде этот закон очень важен. В Москве он охватил порядка 60 тыс. человек, и хорошо, что хотя бы так инициативу приняли — мы устранили проблему, когда у ветеранов не было возможности подтвердить льготную категорию, потому что документы были утеряны.

Планируем пойти дальше и поставить вопрос об обязательной инспекции всех помещений, в которых проживают наши ветераны, и при необходимости добиваться проведения ремонта в них за счет средств городского бюджета

Каждый депутат Московской городской думы от фракции КПРФ имеет на счету десятки успешно решенных вопросов — по защите объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, отмене незаконного строительства, устройству пешеходных переходов и светофоров. Мы много работаем с бюджетом, добиваемся выделения средств на социально значимые объекты — физкультурно-оздоровительные комплексы, Дворцы молодежи. Все эти проекты напрямую повлияли на развитие столицы: где-то снизили социальную напряженность, где-то сделали жизнь более комфортной, где-то предотвратили возможную беду.

Что касается второй части вопроса, самый перспективный проект сейчас — это программа, с которой я иду на выборы, наш альтернативный план социалистического развития Москвы.

— Блицвопрос. Выделите главные три проблемы Москвы и как можно их решить?

— Первое, о чем говорят москвичи всегда на всех встречах, — это градостроительная политика. Это притча во языцех, краеугольный камень множества других проблем, которые шлейфом тянутся за неразумной градостроительной политикой. Не надо быть специалистом, чтобы признать — в Москве полностью отсутствует баланс строительства коммерческого жилья и социальных объектов. Хватит уже строить коммерческие гигантские проекты, давайте начнем строить поликлиники, школы, детские сады, объекты спорта и культуры! Огромного бюджета Москвы на это точно хватает. Решение тут одно — ввести мораторий на строительство коммерческого жилья и привести в порядок НИиПИ Генплана, который в советское время этот баланс четко анализировал, а город его так же четко соблюдал. Невозможно было представить, чтобы на огромный жилой квартал был построен только один детский сад, и тот частный. Мы просто обязаны навести в этой сфере порядок и предоставить москвичам главные социальные гарантии от государства — доступное образование, спорт и медицину.

Вторая большая проблема, на мой взгляд, это полностью отсутствующая программа развития науки и промышленности. В 80-е годы прошлого столетия в Москве около 1,8 млн человек были заняты в обрабатывающей сфере. Это были люди, которые своими руками создавали продукт. Сейчас количество населения и работающих людей выросло больше чем в два раза, но из них только порядка 650 тыс. человек заняты в обрабатывающей сфере. Я думаю, не стоит объяснять, почему это происходит, но в этой связи у меня вопрос: почему мы до сих пор не провели исследование научно-исследовательских институтов, коллективов, всего НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. ТАСС)? Почему не провели это исследование в привязке к промышленности? Эту задачу мы можем решить. Я считаю, что в первую очередь необходим мораторий на перепрофилирование промышленных территорий под коммерческую застройку. Хватит строить жилье вместо заводов! Второе: нужно провести серьезный анализ научных институтов, коллективов, НИОКР и промышленности. Связать их в единый цикл и разработать работающую концепцию адресной, понятной поддержки этих направлений. И третье: переориентировать госмуниципальный заказ на наши предприятия. Москва постоянно что-то закупает. Долгое время мы закупали у транснациональных корпораций только потому, что они десятилетиями упражнялись в конкуренции и получали фантастическую, по нашим меркам, государственную поддержку. Наши предприятия были просто выброшены из этой схемы. И те из них, кто вопреки всему все еще удерживается на плаву, тоже умрут, если не давать им сбыт.

Третья проблема, которую я бы выделил, — это образование. Нам нужно растить свои кадры. Технологии развиваются с колоссальной скоростью, вслед за ними так же стремительно меняется рынок труда. Мы должны быть к этому готовы. Поэтому, на мой взгляд, сфера образования — ключевая. Детям с первого класса нужно проводить профориентацию, показывать им на живых реальных примерах, кем можно быть в будущем. Школьники должны ясно представлять, что такое работа инженера, айтишника, журналиста. Вопрос образования очень тесно связан с промышленностью и градостроительной политикой, ведь в Москве сосредоточены сильнейшие технические вузы, которые готовят действительно первоклассных специалистов. Но если сейчас мы окончательно застроим все промзоны и уничтожим остатки производства, где выпускники этих прекрасных вузов найдут себе применение? Я вижу это огромной проблемой не только Москвы, но и всей страны. Но эти вопросы мы готовы вдумчиво и последовательно решать.

— Каково ваше отношение к программе реновации? Нужно ли ее продолжать?

— Реновация — это реальная боль столицы, и ситуация с годами будет только ухудшаться.

Архитекторы давно представили программу альтернативной реновации, при которой применяется технология надстройки над существующими зданиями. Дом используется как фундамент, затем проводится капитальная модернизация, появляются лифты, парковка и так далее. Это в десятки раз дешевле, чем та реновация, которая проводится сейчас

Я считаю, что реновацией должна заниматься муниципальная строительная компания, для которой не является целью извлечение прибыли. У нас же реновация полностью отдана на откуп девелоперам, в каждый проект они накручивают 2–3 млрд своей прибыли, и вот так пятиэтажки и превращаются в 22–25-этажные дома. И потом не надо сетовать, что мы не можем решить проблему с дорожно-транспортной инфраструктурой, детскими садами и школами, потому что вы опять занимаетесь переуплотнением всех районов, которые затронула программа реновации. Альтернативная программа, которую мы предлагаем, эту проблему полностью решает.

— Вы сообщали о намерении создать цифровую экосистему КПРФ. Что она будет в себя включать, для каких целей использоваться? Будет ли она способствовать общению партии и граждан? Когда ее планируется запустить?

— Главная задача этой системы — ускорение и упрощение общения между членами партии, активистами, жителями, которые обращаются за решением своих вопросов. У КПРФ выстроена сильная депутатская вертикаль, в которую входят депутаты Госдумы, Мосгордумы и муниципалитетов. У нас есть огромное количество сторонников, активисты, инициативные группы, родительские, экологические сообщества. Есть члены партии — люди, которые решили связать с КПРФ свою жизнь и получили партийные билеты. Система необходима для быстрого, внятного и эффективного взаимодействия этих трех больших групп. Всем нашим единомышленникам должно быть абсолютно понятно, какие мероприятия проводят депутаты, какие запросы есть у инициативных групп, какие потребности есть у наших активистов. Они не должны искать эту информацию по разным группам и чатам, вся она будет аккумулироваться в одном месте. Система должна помочь москвичам мгновенно в режиме онлайн получить нашу юридическую помощь, а мы сможем быстрее отправить депутатов и активистов туда, где в первую очередь требуется их участие. Это большая и амбициозная задача, которая точно выведет работу партии на принципиально новый уровень. Надеемся, что первая рабочая версия цифровой экосистемы КПРФ будет представлена уже к сентябрю.