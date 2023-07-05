Антон Атрашкин: 99% участников "Иннопрома" выставляют продукцию, интересную рынку

Директор деловой программы "Иннопрома" в интервью ТАСС рассказал, какие страны посетят площадку в этом году, появится ли на стендах продукция оборонно-промышленного комплекса и что сегодня интересует бизнес больше всего

После переориентации российской промышленности на рынки дружественных стран Международная промышленная выставка "Иннопром", которая в тринадцатый раз пройдет в Екатеринбурге 10–13 июля, продолжила наращивать площади и ассортимент представленной продукции. Какие страны посетят площадку в этом году, появится ли на стендах продукция оборонно-промышленного комплекса и что сегодня интересует бизнес больше всего, в интервью ТАСС рассказал директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин.

— "Иннопром" пережил много преображений. К зданию "Екатеринбург-Экспо" присоединялись новые площади, и сейчас это уже современная площадка, которой в прошлом году восхищались коллеги из стран СНГ. Кого в этом году вы ждете из гостей и хедлайнеров?

— Действительно, "Иннопром" за эти годы развивался и вширь, и вглубь. В этом году нам стало настолько тесно, что те, кто приедет, увидят, что выставка заполнила не только павильоны, но и галереи. Посетители увидят, что 50 тыс. кв. м "Екатеринбург-Экспо" "Иннопром" полностью заполнил и хочет еще. И, если честно, мы будем просить администрацию Свердловской области подумать о расширении площадки.

Последние 10 лет мы развиваемся как международная выставка. Такая амбиция была с самого начала, и для этого приходилось кого-то заманивать, кого-то из международных гостей очень долго и активно убеждать приехать, но в итоге все выстроилось: "Иннопром" стал той платформой, куда приезжают завязывать правильные контакты и где представлены все индустрии российской промышленности, в том числе транспортное машиностроение, энергетика, новые материалы и IT. Сюда можно приехать и увидеть весь спектр отраслей. Из-за этого иностранцы всегда к нам стремились, потому что "Иннопром" стал той точкой входа, где сходятся покупатели, инвесторы и власть.

Конечно же, в 2023 году география международных участников изменилась, но "Иннопром" был и остается глобальной площадкой. В этом году мы увидим большие делегации и экспозиции не только наших ближайших соседей по Евразии, среди которых, прежде всего, страна-партнер Беларусь, а также Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, но и большие делегации из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Саудовской Аравии. Целый павильон площадью 10 тыс. кв. м будет отдан Китаю, более 300 китайских компаний примут участие в этом году. Знаю, что это большая нагрузка на гостиничную сеть Екатеринбурга, но для нас как организаторов такой ажиотаж — это лишний стимул для развития гостиничной индустрии. Это также свидетельство того, что международные участники видят в нас площадку, через которую надо заходить на российский рынок.

— Вы сказали, что планируете расширять площадку. Будут построены новые павильоны?

— Мы сами как оператор выставочной деятельности ничего строить не можем, но руководству Свердловской области, которое придет на площадку, мы с гордостью доложим, что она полностью заполнена. Поэтому мы говорим, что в перспективе нам мало места, и обращаем на это внимание руководства.

— На какие проекты, соглашения и разработки вы делаете ставку в этом году?

— Мы сами как выставочный оператор ставку на какие-то проекты и соглашения не делаем. Более того, в отличие от многих других площадок, мы никогда не заставляем участников подписывать соглашения именно у нас. Нам важно, чтобы компания из Турции встретилась с интересной компанией, например, из Челябинска, и для этого мы создаем все возможные условия. Совсем не обязательно, чтобы они подписывались на "Иннопроме", и где они подпишутся потом — в Москве, Стамбуле или где-то еще, нам, если честно, все равно. Участники нас за то и ценят, что мы создаем площадку для контактов. И то, что уже в марте выставка была практически полностью заполнена, является для нас свидетельством эффективности, а не количество подписанных контрактов.

Действительно, многие компании стараются чем-то удивить публику, но 99% из них выставляют не какие-то заоблачные экспонаты, которые существуют только в фантазиях дизайнеров, а именно ту продукцию, которую предлагают рынку. Сейчас, конечно, есть такой тренд — например, на некоторых выставках ставят шест и вокруг него танцуют девушки. Можно и так привлекать внимание аудитории, но у наших участников таких задач нет. Они стараются выставлять ту продукцию, которая востребована рынком.

И конечно же, для нас важны и первый полностью локализованный электропоезд "Ласточка" от "Синары", и трамвай "Невский", который будет впервые показан на "Иннопроме", и уникальная разработка российских инженеров — болотоход, и огромное количество беспилотников, как летающих, так и ездящих по суше. Но это все исключительно коммерческие разработки, и их задача — не попасть в новости, а найти конкретных заказчиков. Между шоу и продажами наши участники выбирают продажи, а если нужно удивиться, можно сходить в Disneyland — там очень много вещей, которые потрясают воображение.

© Пресс-служба ИННОПРОМ

— Что касается беспилотных систем, "Иннопром" всегда держал за собой статус гражданской площадки. Не будет ли ухода в сторону продукции двойного и специального назначения?

— "Иннопром" — это площадка исключительно для промышленной продукции гражданского назначения, у нас даже нет аудитории для военной продукции. В России есть немало выставок, где демонстрируются новинки именно военной техники, и те, кому интересна эта продукция, выставляются там, а потенциальные покупатели приезжают туда. Мы же остаемся главной универсальной промышленной выставкой гражданского назначения.

— Если вы можете об этом рассказать, о чем пойдет речь на пленарной сессии? Какие основные лейтмотивы там будут подниматься?

— Наша задача всегда состоит в том, чтобы ключевая сессия форума была интересна взыскательной бизнес-аудитории, поэтому в этот раз мы собираем на одной сцене руководителей правительств очень большого количества самых разных стран мира, расположенных от Калининграда до Коломбо. Они представят свои стратегии устойчивости, и нам кажется, что мы выбрали очень удачную тему — "Устойчивое производство: стратегии обновления". Потому что это не только про Россию и страну-партнер Беларусь, эта тема близка производителям во всех странах мира. Они за последние годы подвергаются очень сложным испытаниям — это и совсем недавно отгремевшая эпидемия COVID-19, и разрыв многих логистических цепочек.

Промышленники вынуждены реагировать на изменения очень быстро и перестраивать свою деятельность, поэтому тема устойчивости близка и Европе, и Азии, и Африке. Если у нас получится, мы на одной сцене соберем руководителей правительств, министров промышленности разных стран и попросим их рассказать о стратегиях развития в нашем сложном турбулентном мире. Нам кажется, что для аудитории главной пленарной сессии, которая пройдет в самом большом зале на несколько тысяч человек, это достаточно актуально.

— Ожидаете ли вы в этом году партнеров из ближневосточных стран? Гости оттуда всегда были, но уступали по количеству и составу коллегам из Индии, Китая и других стран Азии.

— Да, мы делаем особый акцент на такие страны, как Саудовская Аравия, где в конце мая прошел первый "Иннопром", и ОАЭ. Прежде всего потому, что из этих стран всегда было много инвесторов в российскую промышленность, а сейчас в них направлен целый ряд товарно-транспортных потоков. Там активнее стали закупать российские технологии, некоторые отечественные компании частично размещают свои производства в странах арабского мира. Это растущие огромные рынки, поэтому мы ожидаем делегации из ОАЭ и Саудовской Аравии — как руководителей правительств, так и лидеров бизнеса.

— В этом году страной-партнером выступила Белоруссия. Можете рассказать, кто приедет из Минска? Какие официальные лица и компании это будут?

— От Беларуси будет самая большая экспозиция в рамках выставки этого года — более 3 тыс. кв. м. Делегацию возглавит премьер-министр республики Роман Головченко, который привезет к нам огромное количество людей, начиная от глав "Белаза" и МАЗа и заканчивая руководителями средних и небольших компаний. Мы ожидаем сотни белорусских промышленников.

© Пресс-служба ИННОПРОМ

Между производителями России и Белоруссии действительно существуют очень устойчивые связи, огромное количество совместных проектов. Это, собственного говоря, и является критерием страны-партнера, которой всегда выступают страны с уже большим действующим товарооборотом. Поэтому никого не удивило появление Беларуси в этом контексте. Нам кажется, что ее участие будет очень знаковым тем более, что один из национальных символов республики — основатель группы "Песняры" Владимир Мулявин — родился в Екатеринбурге, и между "Иннопромом" и Беларусью существуют не только промышленные, но и глубокие культурные связи. Группу "Песняры" мы, кстати, тоже ждем на "Иннопроме". Культурная часть никогда для нас не являлась приоритетом, но бизнесмены вечером используют все мероприятия для дополнительного нетворкинга.

— Расскажите про научную программу. О чем пойдет речь на научных сессиях?

— Каждый год "Иннопром" собирает руководство Московского технического университета имени Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета и Уральского федерального университета — главного университета Урала. Сейчас все больше и больше обсуждается повестка, и представители обеих сфер говорят, что спайка науки и бизнеса работает неидеально: наука сама по себе, а бизнес — отдельно. Иногда бизнес дает какие-то пожертвования университетам, с которыми сотрудничает, но сказать, что российская наука работает по заказу бизнеса, пока нельзя.

Пока что сотрудничество бизнеса с наукой больше точечное, и бизнес скорее помогает ученым выживать. Без этой поддержки высшая школа могла бы стагнировать и дальше, но сейчас настало время для более практического диалога между университетами и компаниями. Компании должны более прикладным образом сотрудничать с наукой, размещать заказы, контролировать их выполнение, быть вовлеченными в подготовку студентов. Такая работа ведется, и сессий на эти темы будет много. Одна из главных сессий, где выступят руководители разных университетов и Минпромторга РФ, будет посвящена кадровому суверенитету.

— А что дает "Иннопром" именно Свердловской области как региону?

— Кроме ажиотажа в гостиницах и замены ушедшему с российского рынка Tinder "Иннопром" дает Свердловской области приток платежеспособных бизнесменов не только из России, но и из разных стран мира. Гостиничный фонд с каждым годом увеличивается — это огромный приток денег в область. "Иннопром", который собирает всех ключевых министров и бизнесменов, также помогает развивать конгрессно-выставочную деятельность в Уральском федеральном округе. Мы знаем, что загрузка выставочного комплекса "Екатеринбург-Экспо" с каждым годом все выше и выше. Все больше частных, федеральных и международных мероприятий проходят в стенах этого центра.

Мы ощущаем себя своего рода локомотивом, который открывает миру и России, насколько Екатеринбург удобная площадка со своим прекрасным аэропортом, дорогами, отелями и ресторанами для больших деловых мероприятий. Кроме того, очень многие компании, приезжая в Екатеринбург и совершая поездки по уральским предприятиям, понимают, насколько это место в центре Европы и Азии правильное для того, чтобы открыть свой офис, начать работу с компаниями на Урале.

Мы ожидаем беспрецедентно высокое участие глав правительств разных стран и министров промышленности и экономики. В таком количестве их еще никогда на "Иннопроме" не было, поэтому нам кажется, что 2023 год будет очень высоким с точки зрения и статуса представителей государственной власти.

Беседовали Юния Алеева, Михаил Мананников