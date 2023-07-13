Гендиректор КРСУ: первая очередь технопарка в Новокольцовском появится к началу 2025 года

Андрей Мисюра – о реализованных проектах, новых резидентах и привлеченных инвестициях

Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал о строительстве технопарка, резидентах индустриального парка "Богословский" и мерах господдержки для новой обогатительной фабрики.

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​​​​​​​— Ранее сообщалось, что строительство технопарка электронной промышленности начнется в Екатеринбурге 2023 году. Когда начнется его строительство?

— Мы предлагаем более широко смотреть на этот проект, это не только технопарк и индустриальный парк, это целая экосистема. Экосистема была создана 12 апреля 2023 года. В рамках нее мы стали подписывать соглашения о сотрудничестве с резидентами компании, которые будут размещены в технопарке или в индустриальном парке, а также с другими партнерами экосистемы, которые не будут в качестве резидентов, но планируют взаимодействовать со всеми участниками экосистемы. Такие, как Сбер, например. С некоторыми мы подписывали соглашения на ИННОПРОМ. Проекты экосистемы уже сейчас реализуются, запущено проектирование на земельном участке в 16 га, он будет находиться рядом с Екатеринбург-ЭКСПО, в пяти минутах. Он предусматривает встраивание в структуру микрорайона Новокольцовского, где будет построено 2,5 млн кв. м жилья, 80 тыс. человек будет жить, 8 тыс. студентов будут жить в общежитиях кампуса Уральского федерального университета, который, кстати, тоже является партнером нашей экосистемы. И мы с Виктором Анатольевичем Кокшаровым вчера подписали соглашение о сотрудничестве. Проект реализуется уже сейчас, планируем закончить строительство первой очереди в конце 2024 – начале 2025 года и планируем размещение резидентов на территории технопарка в 2025 году. Инженерная подготовка земельного участка индустриального парка идет параллельно. Мы планируем эту работу провести в течение 2024 года. Мы уже подписали с тремя резидентами соглашение о реализации проекта в индустриальном парке, чтобы они могли строить свои производственные помещения. То есть каждый из резидентов будет вкладывать в строительство здания с оснащением оборудованием и созданием рабочих мест порядка 30 млн рублей.

— КРСУ управляет индустриальным парком "Богословский" в моногороде Краснотурьинске на севере Свердловской области. Сколько резидентов удалось привлечь на территорию парка?

— Проект Богословского индустриального парка в массовом публичном пространстве не воспринимается как успешный проект, потому что в свое время реализовывался очень долго, должны были еще в 2015 году его запустить, но первые резиденты зашли только в 2017 году. И, к сожалению, те девять резидентов, под кого проектировалась энергетическая инфраструктура, так и не зашли на площадки индустриального парка. Тем не менее, Корпорация развития администрирует этот проект и, начиная с 2017 года, на территории парка "Богословский" размещены 12 резидентов - крупные производственные компании. Одна из них китайская. Объем инвестиций этих компаний в создании производственных мощностей сегодня 4,5 млрд рублей, создано более 800 рабочих мест. Но это не полностью характеризует весь проект. В рамках Краснотурьинска создан ТОСЭР и, получается, что "Богословский индустриальный парк" является ядром ТОСЭРа, потому что в рамках этого проекта создана энергетическая инфраструктура, к которой подключаются другие компании, они создают свое производство на территории Краснотурьинска, не являясь резидентами, но пользуясь услугами либо управляющей компании, либо других резидентов индустриального парка. Сегодня в рамках этого проекта объем инвестиций по ТОСЭР – 12 млрд рублей. Теперь посмотрите на эту ситуацию по-другому: тяжелая территория, моногород. В свое время Русал сократил производство на Богословском алюминиевом заводе, большое количество людей лишились дохода, и надо было искать другие варианты. Сегодня, благодаря тому что наш регион, Правительство Свердловской области инвестировало в проект "Богословского индустриального парка", там созданы рабочие места, привлечены инвестиции. Эта территория стала плацдармом для освоения рынков ХМАО, ЯНАО в части нефтесервиса - большое количество нефтесервисных компаний организовывало свое производство именно на территории "Богословского индустриального парка", это наши резиденты. Это очень важно.

— В июне губернатор Евгений Куйвашев дал старт новой обогатительной фабрике "Краснотурьинск-Полиметалл". Корпорация сопровождала проект с 2019 года. Какими мерами господдержки воспользовалась компания?

— "Полиметалл" - ведущая горнодобывающая компания в России, самый крупный производитель золота в России, технологический лидер отрасли. Они в свое время заходили на территорию Краснотурьинска и планировали разрабатывать месторождение. Изначально в их планах было инвестировать 4 млрд руб. На сегодняшний момент объем инвестиций – более 7 млрд руб. Это говорит о том, что компания сегодня видит большую перспективу и понимает, что их инвестиции будут застрахованы. Во-первых, они получили статус участника ТОСЭР, за счет этого они получают определенные льготы в том числе по налогообложению. И за счет налоговой выгоды они имели возможность построить железнодорожный мост, который обеспечивает их логистику и передачу сырья с месторождений на их фабрику.. "Полиметалл" является нашим ключевым партнером, мы активно работаем 4 года, помогаем им в части подключения, согласования, в вопросах взаимодействия по земельным вопросам, энергетической инфраструктуре и, самое главное, помогаем в части оформления документов, соглашения о СЗПК, это соглашение о защите инвестиций. Это очень важный инструмент для поддержки инвестиций в регионе.

Беседовала Людмила Зызо