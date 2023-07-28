Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине: мы не уберегли Валиеву

Филипп Шветский — об отсутствии в России системы допинга и желании снять с себя подозрения

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский в интервью ТАСС рассказал о причинах подачи иска на германского журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта, о том, как запрещенное вещество могло попасть в организм Камилы Валиевой, и об исследованиях ксенона.

— Филипп, расскажите, зачем спустя столько времени после Олимпиады в Пекине вы решили подать иск против журналиста Хайо Зеппельта о защите чести, достоинства и деловой репутации?

— Да, времени уже немало прошло, но все это в корне повлияло на мою жизнь. Был бы это просто хайп — нет вопросов, пережил бы, но все то повлияло на мою профессиональную деятельность. Сейчас спроси любого — практически все уверены, что препарат Камиле Валиевой дал я. Более того, будь я обывателем, при том информационном фоне, что сложился, я бы тоже на Шветского думал. И этот шлейф тянется за мной, я получил два взыскания с последующим увольнением и лишением поощрений, сегодня любое мое движение становится достояние порицающей общественности, любое мое появление на льду раздувается в СМИ.

Мои движения в сложившейся ситуации крайне ограничены, причины тому — коллегиальность, врачебная тайна, в конце концов, мои личные взгляды. Выход в этой ситуации только один — суд.

— В лице Зеппельта вы выходите на конфронтацию с целым каналом.

— Да я давно жду, чтобы уж хоть кто-то против меня выступил, но пока про меня только говорят. Может, так, наконец, я истины добьюсь? Что касается моей вины во всем этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Еще раз — я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории. Все-таки есть закон, и он должен быть на стороне правды.

— У вас есть версия произошедшего?

— Четкой причины произошедшего на Олимпиаде с Камилой Валиевой никто не знает, мы все до сих пор пытаемся в этом разобраться. При мощной пятиуровневой защите перед Олимпиадой это произошло. Вопрос — как? Ведь Камилу окружали профессионалы, понимающие, как работать, что делать.

Если у спортсмена находят запрещенное вещество, он считается виновным, в этих ситуациях презумпция невиновности отсутствует. Роль окружающих спортсмена специалистов состоит в том, чтобы подсказать, как делать нельзя. С Камилой были тренеры, три врача — два на катке и я, как врач сборной. Она всегда была в контакте, спрашивала, что можно, что нельзя. Плюс существуют два приложения — WADA и РУСАДА, где все эти вещи прописаны. Все, что она принимала внутрь, — а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы (биологически активные добавки) — было множество раз проверено.

Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна.

— Сейчас прием БАДов — это правило или исключение?

— К сожалению, правило. Я категорически против БАДов, поскольку все они проходят регистрацию без доказательной базы клинического эффекта. Нужны цифры, доказательства эффективности. БАД — это легкий способ коммерциализации какого-либо продукта, он и не вредит, и пользы не приносит. Все незаменимые вещества в спорте можно получить из качественных продуктов, здоровые люди в состоянии получать это естественным путем — о чем я постоянно писал в журнале "Мир фигурного катания" с акцентами на антидопинговое поведение, особенно в ургентных (экстренных) ситуациях. Вообще идея "волшебной таблетки" в спорте неискоренима. И зачастую спортсмены могут обвинить в непрофессионализме, если ты отказываешься им дать тот или иной разрешенный препарат. Отсюда и истории, когда врачи выдавали атлетам кальция глюконат вместо той самой "волшебной таблетки". Сейчас все стали грамотными.

Камила пила L-карнитин, гипоксен, но и по ним нет никаких исследований. По мне, это только лишняя химическая нагрузка на организм.

— Вы сказали, что лишились работы. Чем вы занимаетесь сейчас?

— Я продолжаю работать в больнице, в отделении реанимации и интенсивной терапии, уже 21-й год. Мы протезируем жизненно важные органы, которые находятся в критическом состоянии. Кстати, нашему главврачу приходило письмо от "доброжелателя" о моем "темном прошлом", но там мои профессиональные качества не вызвали сомнений.

Помимо этого, я являюсь старшим научным сотрудником Института лазерной медицины ФМБА России, занимаюсь научной деятельностью. Также я продолжаю сопровождать спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России и профессионального баскетбольного клуба МБА.

— В фильме Зеппельта говорится, что вы занимались исследованием запрещенного в спорте ксенона.

© Вероника Советова/ ТАСС

— Ксенон — это прежде всего достояние человечества, мы дышим им каждый день, он с XVI века известен. Сейчас его научились выделять в чистые молекулы, и это используется и в космической отрасли, и в производстве IT-техники, в частности в выращивании микросхем, а также в медицине. Это эффективный вектор, поскольку инертный газ экологически чист, он мощно и позитивно влияет на организм человека. Воздействуя на его рецепторы, он защищает организм от агрессивных факторов внешней и внутренней среды. Ксенон, конечно, не панацея, но в комплексе он может справляться с болями, со стрессами.

Наши исследования всегда были открытыми. И да, в качестве добровольцев у нас были спортсмены. Ровно до того момента, как в спорте его запретили.

— Почему запретили, на ваш взгляд?

— Думаю, в первую очередь поскольку это российский продукт, мы дальше всех продвинулись в этой работе, и это было для нас приоритетным направлением. Этими исследованиями занимались крупные учреждения.

— А иностранцы его исследовали?

— В большей степени они уделяли внимание аргону, он широко используется в США. Ксенон и аргон — это глобальные вещи, их все изучали. Но раз WADA запретило его в 2015 году — нет вопросов, ни одного спортсмена с 2015 года в этой программе не было.

— Также в числе обвинений Зеппельта в ваш адрес — дело гребцов 2007 года (тогда за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы шесть спортсменов — прим. ТАСС). Вы тогда взяли на себя вину за происходящее.

— Это помнят все, но мало кто утрудился прочесть все материалы того дела. Мы год бились, нам ребят спасать надо было. И да, мы нашли виноватых — вину на себя взяли главный тренер и я. Вот только спортсмены рассказали, что сами делали себе те инъекции без медицинских показаний и контроля врачей — это раз. А второе — почему никто не попытался сопоставить все факты, когда все это происходило? Наша федерация к тому моменту готова была выставить на Олимпиаду две восьмерки, и обе — топового уровня. Беспредельная "наглость", в интерпретации или во взгляде наших конкурентов.

Поясню: для полной дисквалификации команды нужно определенное количество положительных случаев употребление допинга. К тому моменту внутривенные вливания были запрещены, с чем я, кстати, совершенно согласен — от этого, при отсутствии медицинских показаний, нет никакой пользы, только насилие над своим организмом, но этим тогда грешил весь спортивный мир. Что касается гребцов, то в их случае было введение легальных препаратов нелегальным методом. Сначала "взяли" трех спортсменов, потом еще трех и следом еще столько же — для обвинения в массовом нарушении нужно девять.

Теперь немного антуража — остатки с остатками инфузии были найдены в мусорном баке в Швейцарии неким бдительным швейцарцем. Он вышел на зарядку, потом залез в мусорный бак, развернул пакет, потом отнес его в местную федерацию гребли и сообщил, что это пакет русских. Ничего не смущает? Я сказал тогда, что это намеренная провокация, но никто слушать не захотел, всем легче было согласиться и разрушить результаты длительной подготовки хороших спортсменов. Как говорится, "шли годы".

— Закадровый голос в фильме Зеппельта упомянул и случай с мельдонием фигуристки Екатерины Бобровой.

— Ситуация с Катей тогда быстро разрешилась, все друг перед другом извинились, покланялись и разошлись, а негативный след опять за мной тянется.

— После произошедшего на Олимпиаде в Пекине вы привлекались к следствию?

— Я был опрошен представителями МВД, есть соответствующие документы. Я даже обратился, чтобы пройти детектор лжи, и, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я был в РУСАДА. Там мне, кстати, задали вопрос: что я вынес из ситуации с гребцами? Та ситуация мне помогла, она дала мне знания. Я тогда только начинал свой путь как спортивный врач. Так вот — пройдя все эти разбирательства, ты никогда больше туда попасть не захочешь. Это достаточно жесткая процедура по отношению ко всем фигурантам.

Возвращаясь к общению со специалистами МВД. Тогда я понял: чтобы добиться истины, нужно искать выгоду, мотив. В случае с Камилой какой был мотив? Да никакого. Итоги ее выступлений за последние годы показали, что она могла выигрывать даже с ошибкой. Ей просто надо было делать то, что она умеет, вот и все. При таком антидопинговом контроле, что сейчас есть, какой был смысл рисковать? Все ее окружение пахало четыре года, чтобы наши спортсмены феерически выступили на Олимпиаде.

Все, кстати, уже забыли, как мы попали на Олимпиаду, сколько тогда из-за ковида людей отсеялось. Мы в Красноярске по два раза в день сдавали тесты на ковид, две разные санитарные организации пробы брали. Об этом уже все забыли просто.

— Допинг-проба на чемпионате России была предпоследней, потом была проба на чемпионате Европы. В ней ничего не нашли. Это ведь о чем-то говорит?

— Это косвенный факт, что она невиновна.

— Откуда версия со стаканом дедушки?

— Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в ее организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии — для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову.

— Рассматривалась ли версия, что положительная проба Валиевой стала результатом чьего-то злого умысла?

— Не бывает таких случайностей, что хотите со мной делайте. Не бывает такого, что через два часа после командной олимпийской победы "впуливается" информация, что у одного из русских фигуристов положительная допинг-проба. Когда 9 февраля стало известно, что это Камила Валиева, я сразу сказал: если я появляюсь в ближайшее время в этой схеме, это заказная история. Я появился в ней 11 февраля, прошли сутки. И сразу же видеофильм из Германии, здесь тему поддержали в СМИ некоторые наши депутаты. Акценты были успешно смещены.

Хайо Зеппельт говорит в фильме, что ему мое имя назвали российские источники, приближенные к федерации. Но снять фильм за такой короткий промежуток времени, причем так качественно, очень сложно. Качество мне действительно понравилось — хорошее, немецкое. Во всей этой ситуации Камила и я стали инструментами для запуска определенного механизма, выстроенного заранее.

— Около месяца назад вы подавали иск на тольяттинское издание — они, не дожидаясь суда, дали опровержение своего материала. Сейчас на канал ARD и Зеппельта. Это звенья одной цепи?

— Мне нужно было понять, могу ли я оправдать себя в судебном порядке. Было около 50 СМИ, опубликовавших такие материалы. В том материале, на наш с адвокатами субъективный взгляд, было больше всего порочащей меня информации. Но ARD и Зеппельт, безусловно, стали главным триггером.

При подготовке спортсменов, при участии в международных соревнованиях я все делал за Россию, и это не ложный патриотизм. Все это за полставки бюджетной зарплаты, это ни для кого не секрет. Я совмещал работу в интенсивной терапии с подготовкой спортсменов сборной команды, что в итоге было конструктивно, но такой тандем привел в недоумение американских журналистов, а я просто хотел и смог быть с командой России и спортсменами. Мне важно чувство причастности, я люблю спорт. Я живу этим многие годы, с 2005 года. Какая система допинга? Ее нет, как не было и в советские годы. Были тогда какие-то однократные попытки, но это далеко от "системы".

— Несколько дней назад вышло очередное "творение" Григория Родченкова о российской системе допинга.

— Мне смешно. Я принимал участие в подготовке к Сочи, для меня это из области фантазий — коктейль дюшес? Побойтесь бога. И кто такое вообще попробовал добровольно? При современных методах отлова это было бы за секунды найдено. У нас все к Играм подошли чистыми. Просто торжество бреда.