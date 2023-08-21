Ксения Шойгу: ставим цель создать большой центр триатлона в России

О развитии Федерации триатлона России и шансах выступить на Олимпиаде в Париже — в интервью ТАСС

Президент Федерации триатлона России, организатор "Гонки героев", "Забег.РФ", велогонки La Strada и многих других крупных спортивных событий Ксения Шойгу рассказала в интервью ТАСС о допуске юниоров до международных соревнований по триатлону, снятии санкций после нарушения антидопинговых правил спортсменами, планах торжественных мероприятий в связи с десятилетием "Гонки героев", а также про развитие массовых мероприятий на территории страны и в дружественных государствах.

— В сентябре "Гонке героев" исполняется 10 лет. Планируются ли торжественные мероприятия?

— Никогда не думала, что настанет эта дата. Не думала, что люди до сих пор будут бегать "Гонку героев", а у нас появится еще много других спортивных проектов, которые тоже вызовут внимание у участников. Будет и главное мероприятие, которое будет состоять из нескольких событий. Первым станет "Гонка героев", которая пройдет в Тягачево, как и первое мероприятие. Именно осенью проходила первая гонка. И, конечно, будет концерт. Хотим, чтобы как можно больше любителей спорта хорошо провели время. Планов на будущее у нас тоже громадье, но важно и отметить десятилетие.

— В последнее время получают государственную регистрацию довольно много новых видов спорта. В каком статусе соревнования "Гонка героев"?

— У нас есть федерация по гонкам с препятствиями, мы постоянно открываем новые отделения. Совсем недавно наши спортсмены получили первые спортивные разряды — кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Они выступали на международных стартах, откуда мы привезли три золота. Включая чемпионат мира и чемпионат Европы. Есть и международная федерация, которая выполняет операционную бумажную работу. Нас пускают на международные старты.

— Планируется ли расширение географии "Гонки героев"?

— Да, всему этому дан новый толчок в связи с проведением международного забега (полумарафон One Run — международная версия названия полумарафона "Забег.РФ", организатором которого выступает "Лига героев" — прим. ТАСС). Многие страны стали интересоваться, что еще можно реализовать. Мы ведем переговоры с несколькими странами по поводу гонки, а также по проведению велосипедных заездов и плавания.

— С какими странами ведете переговоры?

— Сейчас мы взаимодействуем с коллегами из СНГ и из Африки, за что большое спасибо форуму Россия — Африка. Мы взаимодействуем с арабским миром, планируем осуществлять контакты и с Латинской Америкой. Хочется, чтобы забег также укреплялся в городах Китая. Местным организаторам формат понравился, и они хотят проводить еще мероприятия.

— Насколько реально конкурировать с известными мировыми соревнованиям? В частности, марафонами.

— Здесь больше история про маркетинг, чем про предоставление услуги. Если говорить о том же нашумевшем Парижском марафоне, который мечтают пробежать. Как только мы начали проводить "Забег.РФ", мы были в Париже на таком мероприятии. С учетом богатой истории и огромного количества людей мы были немного удивлены организацией. Потому что все было очень упрощенно и не очень про людей, а скорее про экономию бюджета. И это не было то мероприятие, о котором писали и в котором люди мечтают поучаствовать. Конкурировать сможем, хотя мы уже конкурируем с крупнейшими забегами. В этом году порядка 160 тыс. человек вышли на старт.

— Может ли забег получить статус профессионального соревнования и попасть в международный календарь?

— Не занимались этим вопросом, так как не очень смотрим на попадание в какие-то международные календари. Но это хорошая мысль!

— Какие у вас планы по развитию La Strada?

— Веломероприятия — это другой сегмент. Любителей в велоспорте не очень много. Те, кто участвует, достаточно подкованы. Это более профессиональный сегмент, и в нем принимают участие люди, которые по-настоящему увлечены велоспортом. Есть запрос у нескольких стран организовать веломероприятие. Пока это страны СНГ.

— Есть ли какое-либо продвижение в теме с медицинскими справками для участия в соревнованиях, которые вы организуете?

— Уже удалось добиться введения обязательной страховки на соревнованиях по триатлону. Большое количество разных комментариев было на эту тему. Но когда ты видишь пару-тройку травм у людей, упавших с велосипеда, тебе становится абсолютно очевидно, почему надо страховаться. Надеюсь, что скоро эта инициатива станет обязательна во всех любительских стартах. Страховка включается в стоимость билета. Но в триатлоне ее отдельно оплачивают люди, там есть полис на одно мероприятие, есть на серию, есть на сезон. А если говорить про страховку на любое спортивное мероприятие, то она стоит около 100–150 рублей дополнительно к стоимости билета.

— Как развивается Федерация триатлона России?

— Мы рады тенденции, что регионы сами выходят на ФТР с предложением о создании федерации в субъекте. Другими словами, наряду с взаимодействием с уже развивающими активность федерациями по стране открываем новые отделения в новых субъектах, которые обязательно связаны с детской активностью. Мы видим, как увеличивается выборка и как в каждом возрасте увеличивается объем юных спортсменов, которые конкурируют и хотят заниматься триатлоном. Для нас это очень важно и ценно. Новая команда пришла в федерацию, когда старое оборудование устарело, а нового еще не хватало. На данный момент коллеги имеют значительно меньше проблем в регионах с материально-техническим обеспечением. Основная цель — начать реализацию проекта большого триатлонного центра для всесезонной подготовки. Наряду с несколькими вариантами основные локации — Краснодарский край и Татарстан. Идет обсуждение, мы хотели уже в этом году запустить проектирование.

— Какова ситуация с международной деятельностью?

— Пришла новость о том, что наших юниоров в возрасте до 19 лет могут допустить до соревнований. Однако есть ряд пунктов, включая "нейтральность", которые требуют самых детальных уточнений, — необходимо все-таки найти этот общий знаменатель. Работаем в этом направлении в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России. У ребят открываются новые возможности, график спортивных стартов на следующий год после этого решения выглядит абсолютно иначе. Я абсолютно убеждена, что они сделают все, чтобы если и не занять призовые места, то войти в топ-10. А у нас прямо сейчас таких спортсменов достаточно много.

— Есть ли подвижки в допуске взрослых спортсменов?

— Мы договорились, что будем действовать поступательно. Если с детьми все получится, то на следующий год будем разговаривать о допуске взрослых спортсменов. Дискриминация по национальности и другим критериям недопустима.

— Российских спортсменов пригласили на Азиатские игры. Есть понимание, будет ли там триатлон?

— Триатлон внесен в программу Азиатских игр с 2006 года. С Азиатскими играми в плане триатлона все достаточно сложно. Азиатская федерация была вновь создана совсем недавно, и ей предстоит многое пройти, чтобы воспитать спортсменов мирового уровня. Не могу сказать, что сегодня будет суперконкуренция, но мы точно поедем в любое место, где можем участвовать.

Есть еще интересные международные спортивные проекты, такие как Игры БРИКС и Игры дружбы, которые представляют для нас интерес, и мы также активно работаем, чтобы наш олимпийский вид спорта был включен в их программы.

Кроме того, мы прорабатываем двусторонний формат сотрудничества, в том числе возможность проведения и матчевых встреч с зарубежными коллегами, включая страны Ближнего Востока.

— Есть ли еще технический шанс для российских спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже?

— Если мы будем очень быстро бегать, то будет одна или две путевки. Квалификационный период на парижскую Олимпиаду начался 27 мая 2022-го и завершится 27 мая 2024 года, а это значит, что в случае допуска в следующем году мы должны сделать буквально невозможное, а именно за очень сжатый срок набрать необходимое количество рейтинговых баллов. Но я изначально говорила о том, что рассчитываю не на предстоящие Олимпийские игры, а на следующие. Юниоров мы растим именно для этого. Мы будем и сейчас участвовать, бороться и делать все возможное. Но ребята, которые сегодня подают большие надежды, будут еще слишком юны.

— Чем завершилась ситуация с положительными допинг-пробами российских триатлонистов?

— Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты. Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений. Более того, мы поняли, что употребление запрещенных препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно все, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства. Постоянно напоминаем о "принципе строгой ответственности", что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике. Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаем их максимально успешно.