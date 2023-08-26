Президент Южной Осетии Алан Гаглоев: мы часть Русского мира и знаем цену войны

26 августа исполняется 15 лет со дня признания независимости Южной Осетии после отражения грузинской агрессии в 2008 году. Президент республики Алан Гаглоев в эксклюзивном интервью заместителю главного редактора ТАСС Юлии Шарифулиной указал на усиление военного сотрудничества Грузии и НАТО и рассказал, как в этих условиях совместно с РФ удается сохранять безопасность границ.

— Здравствуйте, Алан Эдуардович. 26 августа исполняется 15 лет со дня признания независимости Южной Осетии, и в этой связи мой первый вопрос: сохраняется ли угроза военного противостояния, особенно с учетом того, что между Тбилиси, Цхинвалом и Сухумом до сих пор не подписан юридически обязывающий документ о неприменении силы?

— Подписание юридически обязывающего документа между Грузией, Южной Осетией и Абхазией является основной целью женевских дискуссий. Они проводятся с 15 октября 2008 года в соответствии с соглашениями Медведева — Саркози. Мы, к сожалению, должны констатировать, что Грузия, грузинская сторона, при поддержке своих западных партнеров всячески саботирует это подписание, саботирует выработку взаимоприемлемого документа, который бы в определенной степени стал основанием для восстановления доверия между нашими странами. Мы видим, что страны НАТО, с учетом еще и начала специальной военной операции, наращивают военное, военно-техническое сотрудничество с Грузией. По информации самого официального Тбилиси, в ближайшее время грузинско-польское предприятие начнет массовое производство беспилотных летательных аппаратов и дронов-камикадзе. Это нас не может не настораживать. Параллельно мы слышим заявления грузинских властей, что Грузия отказывается от силовых методов решения вопросов, но такие заявления мы слышали еще и в 2008 году от Михаила Саакашвили, поэтому цену этим заявлениям и словам мы прекрасно помним. Вместе с тем, конечно, хочется отметить, что мы внимательно отслеживаем все процессы, которые происходят на территории Грузии, и призвали бы действующие власти Грузии перейти от таких заявлений к делам и приступить к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между нашими странами.

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— Можно ли на сегодня сказать, что границы Южной Осетии надежно защищены, в том числе в свете проводимой Россией специальной военной операции?

— После признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации была проведена очень серьезная работа. Между нашими странами подписано очень много соглашений, в рамках этих соглашений сегодня на территории Южной Осетии расположена 4-я гвардейская военная база. По другому соглашению о совместной охране государственной границы сегодня наши рубежи охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России. В 2015 году был подписан договор о союзничестве и интеграции, в рамках реализации которого был создан общий контур обороны и безопасности Республики Южная Осетия, в соответствии с которым агрессия в отношении Южной Осетии рассматривается как нападение на Российскую Федерацию.

Мы после 26 августа 2008 года начали жить в спокойствии, люди занимаются своими делами. Думаю, что безопасность Южной Осетии сегодня обеспечена

— Готов ли Цхинвал налаживать отношения с Грузией и на каких условиях?

— Условия югоосетинской стороны неоднократно озвучивались в течение 15 лет. Наша позиция не меняется. Это в первую очередь, конечно же, признание грузинской стороной ответственности за агрессию в отношении Южной Осетии и военные преступления, это подписание соглашения о неприменении силы, та совместная работа, которую я уже обозначил, по делимитации и демаркации государственной границы между нашими странами. Это бы послужило основанием для развития отношений в других сферах. Но пока такого соглашения нет, и те угрозы, которые были до 2008 года, практически остаются. Мы видим, что с началом специальной военной операции и с подачи западных стран радикальные силы Грузии периодически обращаются к действующим властям Грузии, чтобы воспользоваться моментом и решить вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем. Но тот печальный опыт 2008 года, видимо, отрезвляет их горячие головы, и действующие власти, да и народ Грузии не хотят повторения этих событий в еще больших масштабах.

— Задам вам вопрос, который не может не волновать россиян. Есть ли планы у Южной Осетии построить аэропорт или протянуть железнодорожную ветку до Владикавказа?

— Вопрос, конечно, непростой, имеется в виду — в плане осуществления. Но надо отметить, что этот вопрос прорабатывался еще и в дореволюционной России. После к этому вопросу возвращались и в советский период. И надо отметить, что после 2008 года этот вопрос рассматривался даже на уровне российского правительства. Но последующие события очень многое скорректировали. И сегодня мы видим, что происходят определенные процессы, которые пока не дают вернуться к этим планам. Но реализация этого плана — железнодорожного сообщения и аэропорта — это бы, конечно, придало очень серьезный импульс и горнорудной промышленности, и добывающей промышленности, и всему, что связано с экспортной продукцией. Это бы, конечно, был очень большой плюс.

— Мы видим, что российские туристы уже потянулись в Южную Осетию, посещают с удовольствием Цхинвал. Но в связи с этим вопрос: надежно ли в Цхинвале и в других селах Южной Осетии работают карты "Мир"?

— У нас пока карты "Мир" работают в черте города, но Сберегательный банк Республики Южная Осетия прорабатывает этот вопрос. В ближайшее время мы увидим результаты. Председатель банка уже докладывал об определенных наработках, поэтому уверенность в развитии банковской сферы у нас есть.

— Не очень этично было бы с моей стороны задавать вам вопрос о возможном референдуме о вхождении Южной Осетии в состав России, потому что мы наблюдаем в последние годы, что это становится подспорьем различных политических интриг. Но я не могу вас не спросить, ощущает ли себя Южная Осетия частью именно Русского мира?

— Жители Южной Осетии всегда себя ощущали частью российского цивилизационного пространства. Даже с того момента, когда Осетия как единая территориальная единица вошла в состав Российской империи в 1774 году. После этого очень много раз пытались оторвать южную часть Осетии от России, это было и в 1918-м, в 1920-х годах, в 1990-х в ходе известных событий. Но народ Южной Осетии реагировал на такие решения однозначно. Даже с учетом тех репрессий, которые проводились во внутренних районах Грузии и на территории республики, народ Южной Осетии никогда не отказывался от своего исторического выбора, исторического стремления быть вместе с Россией и быть частью Русского мира.

Мы свое будущее строили и строим вместе с Российской Федерацией и все проблемы, успехи и победы воспринимаем как свои

Массовое участие добровольцев из Южной Осетии в специальной военной операции в том числе связано именно с этим фактором. После признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии для нас открылись определенные двери, и мы развиваем, углубляем те отношения с Российской Федерацией, которые у нас были.