Губернатор Солодов: «Камчатка должна стать точкой круглогодичного притяжения»

Владимир Солодов - о развитии туризма, реализации планов прошлых лет и помощи новым российским регионам

Камчатский край в 2023 году провел на Восточном экономическом форуме «День соколов», во время которого специалисты из региона продемонстрировали выучку выращенных в специальном центре хищных птиц. Камчатские кречеты привлекли внимание гостей форума из других стран, заставив говорить о «соколиной дипломатии». О том, как ей воспользоваться для развития региона, а также о развитии туризма, реализации планов прошлых лет и помощи новым российским регионам в интервью ТАСС рассказал губернатор Владимир Солодов.

- Какие ключевые соглашения Камчатский край заключает в этом году на ВЭФ?

- Восточный экономический форум для нас – это всегда ключевое событие года, потому что здесь, на Дальнем Востоке, подводят итоги и намечают стратегические планы на будущее. Например, в 2021 году президент России Владимир Путин на ВЭФ поручил разработать мастер-планы дальневосточных городов. Мы сразу, еще во время форума, начали заниматься этой задачей, что позволило уже через год первыми представить и утвердить мастер-план. И мы его сейчас реализовываем.

В этом году мы уже подписали на ВЭФ соглашение о реализации ключевого объекта мастер-плана – многофункционального общественно-информационного центра, который будет объединять интерактивную выставку для погружения в Камчатку, музей, посвященный вулканам, природе и всему, чем мы гордимся на полуострове. Кроме того, в него войдут трансформируемый концертный зал с общественными пространствами, туристический информационный центр, общественное пространство для молодежи и городская гостиная. Моя задача – собрать под одной крышей основные функции городской площади, чтобы центр Петропавловска-Камчатского зажил интенсивнее. Мы договорились о том, что частный инвестор, группа компаний «Мост», в ближайшее время начнет реализацию проекта по принципам концессионного соглашения с поддержкой федерального правительства.

Мы представляем инвесторам и другие проекты мастер-планов – например, строительство гостиничных комплексов, прокладку канатной дороги, которая уже находится в процессе проектирования. Уверен, что они привлекут заинтересованных инвесторов в туристическую сферу, общепит и смежные направления. Хочу подчеркнуть, что для нас мастер-план – это возможность объединить усилия федерального бюджета и привлечь частные средства. В значительном объеме мы решаем эту задачу здесь, на Восточном экономическом форуме.

- Вы упомянули о проекте канатной дороги. Уже понятна ее протяженность, стоимость проекта и кто его будет реализовывать?

- Начну с последнего: мы создали дочернюю компанию совместно с инвесторами, которые занимаются проектом «Три вулкана». У них большой опыт реализации проектов, связанных с канатными дорогами.

Саму дорогу назвали «Сопка Мишенная» или «Сопка М». Старт будет из центра города, с главной площади. Протяженность - около 2 км. Подъем на сопку Мишенная - это самая высокая сопка в центре Петропавловска.

- Там смотровая площадка?

- Да, смотровая площадка, ресторан, видовая прогулочная зона и сеть прогулочных дорог, которые позволят человеку спуститься пешком после того, как он поднялся по канатной дороге, а также дополнительные развлекательные элементы - зип-лайн, родельбан и другие. Примерная стоимость - 2 млрд рублей. Сейчас идет проектирование, и точные параметры проекта будут уточнены по ее итогам.

- В Благовещенске была проблема, когда они проектировали трансграничную дорогу в китайский Хэйхэ: кабины, которые планировалось использовать, делали французы, а они вышли из проекта. Здесь таких рисков нет?

- Этот вопрос прорабатывает инвестор, но такие риски управляемы, у них есть решение. Только в парке «Три вулкана» мы планируем 30 км новых канатных дорог и подъемников. Поэтому, конечно, эти вопросы в комплексе будут решать. В этом смысле городской проект - прямое следствие большого проекта «Три вулкана».

- Какими темпами на Камчатке развивается туристическая отрасль?

- Туризм для нас - одно из ключевых направлений для привлечения инвестиций и самая быстрорастущая отрасль: по объему инвестиций она за год выросла в 2,5 раза. Да, эта сфера еще отстает по абсолютному объему инвестиций, но с точки зрения темпов это, безусловно, самый быстрорастущий сегмент.

За год, то есть с прошлого ВЭФ, на Камчатке дополнительно ввели 500 мест размещения в отелях. Реализуется целый ряд масштабных проектов - это парк «Три вулкана», санаторно-курортный кластер в Зеленовских озерках. Идет расширение эко-отеля «Лагуна», который формирует свои базы и точки присутствия по всему краю.

Мы видим стабильный прирост туристов. Каждый год он увеличивается примерно на 10-15%, и в этом году мы ожидаем, что он превысит 360 тыс. человек. При этом в общем-то нет больших проблем с пропускными способностями, с проездной мощностью. Спасибо «Аэрофлоту» и правительству России – благодаря их поддержке обеспечиваются приемлемые цены.

- Другая важнейшая отрасль экономики Камчатки – рыболовство. На ВЭФ вы традиционно подводите итоги лососевой путины. Какие показатели в этом году?

- Она в этом году оправдала и даже превзошла ожидания - почти 487 тыс. тонн лосося добыто. На форуме мы говорили о новых инвестиционных проектах в рыбохозяйственном комплексе, потому что впереди - строительство береговых заводов и ввод дополнительных мощностей – например, холодильников и смежных производств.

Много внимания на ВЭФ мы уделили внутреннему потреблению рыбы, потому что важно не только добыть ее, но и доставить до потребителей, в частности, в центральных регионах страны. Я считаю, что на это должны быть направлены целенаправленные усилия государства. Ведь, к сожалению, мы видим, что потребление рыбы, особенно среди молодежи, сокращается с каждым годом. А процент потребления рыбы, частота ее употребления напрямую связаны с показателями здоровья, продолжительностью жизни и другими параметрами. Мы подготовили целый ряд предложений для повышения потребления рыбы, обсудили их на форуме с представителями отраслевого сообщества.

- Наверное, ярчайшим событием форума стал впервые прошедший международный «День сокола». Какие цели ставил регион, готовясь к этому мероприятию? Станет ли оно ежегодным?

- Действительно, событие очень важное, историческое. Решение о его проведении принял председатель правительства России Михаил Мишустин. Это позволило нам привлечь внимание к удивительным, очень красивым, грациозным, но редким и исчезающим видам птиц. Исчезающим и из-за сокращения ареала обитания, и, к сожалению, из-за браконьеров, которые отлавливают и варварски вывозят птиц за рубеж. Да, правоохранительные органы, активно с этим борются, но популяциям все равно наносится серьезный урон.

Такой интерес к хищным птицам связан с традициями соколиной охоты, которая популярна в арабском мире. Сокол там – один из важнейших символов благополучия. Мероприятия с участием соколов набирают огромную популярность в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии и в других странах арабского мира. С этим, в том числе связано, проведение форума в международном формате.

День сокола будет ежегодным, как праздник. Это решение правительства Российской Федерации. А над форматом его проведения мы будем думать. Я бы, конечно, предложил отмечать его здесь, на Восточном экономическом форуме, продолжать, но и на Камчатке мы его в любом случае проводим.

- Арабские страны тоже сыграли роль в создании соколиного центра на Камчатке. Продолжатся ли контакты региона с этими государствами?

- Они не просто продолжатся, они будут нарастать. В этом смысле для меня соколиный центр – это точка притяжения для посетителей из арабских стран. Соколиная дипломатия не первое столетие существует. Мы все помним, что [президент России] Владимир Владимирович Путин дарил соколов арабским руководителям. И соколиный центр, кстати, готов таких птиц подготовить, если руководство страны решит дарить их зарубежным партнерам.

И я уверен, что новые проекты появятся. Сейчас о каких-то конкретных примерах говорить преждевременно, но у нас есть деловые контакты с рядом крупных предприятий ОАЭ, которые занимаются логистикой и другими отраслями. Наличие соколиного центра будет дополнительным фактором практической реализации этих проектов.

- Как вы оцениваете результаты прошлых форумов? Всего ли удалось добиться из того, что обсуждали? Может быть, какие-то проекты пришлось отменить из-за санкций?

- Все ключевые проекты, начало которым было положено на ВЭФ движутся, хотя и с разной скоростью. Приведу такой пример. В прошлом году мы презентовали на форуме проект приливной электростанции, которую планируется создать в Пенжинской губе с акцентом на рынок зеленого водорода. Да, проект серьезно, так скажем, осложнился из-за геополитической ситуации, но он не списан, и на этом форуме мы провели переговоры с южнокорейскими компаниями, которые подтверждают готовность приобретать соответствующий объем зеленого водорода. И для нас это практический сигнал, что мы продолжим движение и проработку проекта. Это проект масштабом на десятилетия, и я специально привожу этот пример, потому что он один из сложнейших, вызывающих вопросы и сомнения в реализации. Но даже такие проекты мы продолжаем реализовывать.

При этом есть проекты, которые уже обретают конкретные очертания. Например, парк «Три вулкана» - огромный туристический кластер с частными инвестициями, превышающими 50 млрд рублей. Там завершаются строительство дороги, подводка термоминеральной воды, решение всех инфраструктурных вопросов, подготовлена строительная площадка. В конце этого - начале следующего года стройка фактически начнется. А это значит, что он потянет за собой и смежные проекты. В этом и логика: закрепить флагманские якорные проекты, начать их реализовывать, а затем презентовать возможности развития площадок вокруг них.

- Туристы из других стран, наверное, не так активно посещают Камчатку. Приходится переориентировать рынок на внутренний туризм и дружественные страны?

- Вы абсолютно правы. Действительно, зарубежный туризм у нас серьезно снизился. Но мы не видим падения с точки зрения абсолютных цифр, поскольку рост идет за счет внутреннего туризма – российские граждане, действительно, открывают для себя страну и удивляются, насколько она красивая. Я уверен, что даже если через какое-то время появятся прежние возможности для путешествия по всему миру, многие предпочтут отдыхать дома. И это очень позитивный результат сохранения экономического потребления туризма внутри страны.

В то же время, конечно, зарубежный туризм, я считаю, очень важен, и он должен дополнять внутренний поток. Здесь мы работаем с нашими партнерами - Китаем, Индией, другими странами. Например, а форуме мы проговорили с индийской стороной, как будем продвигать внутри их страны туристические продукты Камчатки. Но здесь все опять упирается в логистические вопросы. Думаю, что открытие прямого рейса с одним из городов Дальнего Востока, будь то Владивосток или Хабаровск, Владивосток - наиболее очевидный выбор, позволил бы активнее привлекать туристов на Камчатку. Считаю это важнейшим направлением для нашей совместной работы на ближайшее время.

- В конце прошлого года вы анонсировали создание на Камчатке центра компетенции по направлению «Экология». Идет ли подготовка этого проекта? Известно ли, когда он может быть создан?

— Принципиальное решение уже принято, подтверждено финансированием. Оно будет осуществляться на принципах государственно-частного партнёрства.

- В рамках «Дальневосточной концессии»?

- Нет, это наше взаимодействие с крупным инвестором, который реализует проект эко-отеля «Лагуна». Он уже функционирует, включает размещение на 600 человек. Это успешный проект, поэтому мы договорились, что будем развивать круглогодичный молодежный центр в непосредственной близости от него, чтобы можно было использовать синергетический эффект.

Часть инфраструктуры инвестор строит за свой счет и передаст в краевую собственность, а часть он построит, и мы будем задействовать ее только на периоды крупных мероприятий. Речь, в частности, о крупном конгресс-центре. Нам сложно будет круглый год самим заполнять его мероприятиями, поэтому часть из них будет проводить инвестор. Уже определены все параметры. Более того, строительные работы начались. И в следующем году мы рассчитываем провести на этой площадке всероссийский экологический форум.

Подчеркну: нам нужно, чтобы Камчатка стала точкой круглогодичного притяжения, в первую очередь, молодежи, заинтересованной в реализации экологических проектов, инициатив, исследований в этой сфере и продвижении экологической повестки. Камчатка как никакой регион для этого подходит.

- Удалось ли проработать вопрос включении Командорских островов в программу «Генеральная уборка»? Когда может начаться работа по этой программе?

- Работа по очистке Командор от накопленного мусора ведется и сегодня, мы занимаемся этим. Но мы подготовили обследование, чтобы включить эту работу в «Генеральную уборку». Для этого он должен войти в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Все документы для этого подготовлены и направлены в Минприроды России. Думаю, что в ближайшее время это случится.

- В этом году все регионы на выставке «Улица Дальнего Востока», в том числе, рассказывают о той помощи, которую оказывают Донбассу, своим бойцам в зоне специальной военной операции. Что привезла Камчатка? Какая работа ведется на полуострове?

- Для нас это приоритетный вопрос, мы им активно занимаемся. Мы помогаем восстанавливать два населенных пункта в ДНР – Светлодарск и Мироновский. Там работы идут, но, конечно, не все просто складывается, потому что они находятся в непосредственной близости от зоны боевых действий, на артемовском направлении. К сожалению, прилеты случаются достаточно часто.

Например, неделю назад в район той школы, где была завершена реконструкция, был прилет целого ряда снарядов: повреждены только отремонтированные фасады, выбиты стекла. И, конечно, в этих условиях несколько медленнее идут строительные работы, поскольку под обстрелами мы всегда стараемся придерживаться безопасности и избегать дополнительных рисков.

В то же время работы ведутся, мы их не останавливаем, и в поселки возвращается мирная жизнь. Я могу сказать, что был там поздней осенью 2022 года, и тогда это были вымершие поселки без воды, света, тепла. Казалось, что даже без людей - было ощущение. Сейчас жизнь идет, людей видно. И то, что мы восстанавливаем школы (одну - в Мироновском, одну - в Светлодарске), занимаемся сейчас активной подготовкой к отопительному сезону, тоже дает свой результат.

Ну, и, конечно, мы оказываем большую помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Для нас это приоритет. Мы гордимся и морскими пехотинцами, и теми, кто вступил в ряды добровольцев, мобилизованными, контрактниками. Всю необходимую поддержку мы здесь оказываем, закупаем необходимое дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты. Будем эту работу продолжать.