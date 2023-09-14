Глава Кузбасса Сергей Цивилев: уголь объединяет все отрасли в единое целое

Руководитель Кемеровской области — о ее развитии

Кемеровская область наращивает темпы добычи угля, угольные компании выходят на новые мировые рынки. Однако дальнейший рост отрасли напрямую увязан с подъемом в других сферах экономики, а также в развитии культуры, спорта и туризма, рассказал в интервью ТАСС губернатор Кемеровской области, председатель межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Победа на выборах и планы по развитию

— В первую очередь хочется поздравить вас с победой на прошедших выборах. Как вы сами их оцениваете, можно ли сказать, что это было самое спокойное голосование?

— Это действительно так. Но самое главное — резкое повышение явки, более 81% избирателей Кузбасса пришли и проголосовали. Никаких дискредитаций и выяснения отношений ни в СМИ, ни в соцсетях. Мы анализировали соцсети, в сутки доходило до 30 тыс. сообщений, все они были позитивно-нейтральными

В конечном результате 85% проголосовало за мою кандидатуру. Но голосовали люди не за меня, а за команду. Этой команде верят, поддерживают планы развития. И жители Кузбасса дали нам огромный карт-бланш на дальнейшую работу.

— Мы находимся на Восточном экономическом форуме, который создавался, в том числе, для налаживания связей со странами Юго-Восточной Азии. По вашей оценке, какая глубина наших промышленных связей с этими странами, могут ли они быть такими же широкими, как это было до этого со странами Запада?

— Президент России Владимир Путин давно поставил перед нами задачу — двигаться на Восток, развивать отношения с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это было задолго до начала специальной военной операции. Потому что наибольший потенциальный рост в экономике происходил здесь. И конечно, мы должны быть приближены к этому региону с огромным потенциалом.

Благодаря форуму у нас появилось большое количество партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, когда Запад наложил эмбарго, наши отрасли продолжили развиваться. Это произошло из-за того, что мы заранее установили отношения с азиатскими партнерами. Но хоть мы и должны работать с другими странами, но ряд технологий, обеспечивающих технологическую безопасность, мы должны оставить за собой.

Роль угля в Кузбассе

— Все мы понимаем, что Кузбасс — это в первую очередь угольный регион. И это выглядит так в представлении многих людей. Как вы относитесь к такой позиции?

— Это неправильное восприятие. Уголь сам по себе не существует, это лишь вершина айсберга. Чтобы уголь добыть, нужна электроэнергия, металл, техника. Затем уголь нужно транспортировать. Уголь превращается в электроэнергию. Он объединяет металлургию, машиностроение, транспортную отрасль в единое целое. И мы это называем традиционной для Кузбасса экономикой.

Вторая экономика, которую мы сейчас развиваем, — это параллельная экономика, которая ориентируется на малый и средний бизнес. Также у нас очень быстро развивается туризм, спорт, культура, сельское хозяйство.

— И насколько активно сейчас малый бизнес и малые стартапы обеспечивают работу угольной отрасли?

— Очень много решений от малого и среднего бизнеса улучшают традиционную экономику, вплоть до производства спецодежды, закупок оборудования и внедрения различных программ IT-решений. Раньше все крупные компании использовали зарубежное оборудование, и малому и среднему бизнесу в эту схему нельзя было попасть. После того как эти контракты остановились, нишу заполнил малый бизнес. Причем у них накопилось очень много преференций.

Мы плотно поддерживаем развитие науки. Научные разработки, например, от молодых ученых тут же превращаются в опытные экземпляры и затем поступают в промышленность. Таким образом, у нас вырабатывается полный цикл по добыче твердых полезных ископаемых.

— Я много слышал различных мнений, кто-то говорит, что уголь — это топливо прошлого, кто-то — топливо будущего. Какие, на ваш взгляд, перспективы по использованию угля?

— Уголь — это топливо прошлого, настоящего и будущего, по крайней мере, не на одно столетие вперед. Технологии развиваются и растут. Сто лет назад уголь добывался киркой и лопатой, затем появились отбойные молотки, конвейеры, локомотивы, электровозы. Теперь мы переходим к полностью безлюдным комплексам подземной добычи. При этом сам материал уголь и его востребованность остаются на том же уровне.

— Если говорить об уровне технологий в добыче угля, на какое место вы бы поставили Россию?

— За последние годы мы вышли на топ-уровень. В прошлом году из-за санкций нас отрезали от современного оборудования, произошел незначительный провал. Но наша отрасль перестроилась на других производителей. Осталось меньше двух лет, когда произойдет технологическое перевооружение угольной отрасли и практически не будет использоваться техника западного производства.

Шерегеш как курорт мирового уровня

— Перейдем к другим темам. Сейчас обсуждается вопрос по переводу курорта "Шерегеш" в статус особой экономической зоны.

— Да, мы такую заявку подготовили, сейчас идет ее проработка. Надеемся, что до конца этого года мы этот статус приобретем.

— Что даст этот статус курорту и что, самое главное, даст этот статус тем, кто на этот курорт едет отдыхать?

— Особая экономическая зона нужна для строительства курортной инфраструктуры. У нас стоит задача создать топовый мировой курорт, поэтому для инвесторов необходимо создавать условия, чтобы они вкладывались по нашему плану. Нам не нужно дешевых и простых гостиниц. Это должно быть на самом высоком уровне и по доступным для людей ценам. Мы же не можем создавать курорт только для богатых. Поэтому для инвесторов нужно создавать льготы и преференции, чтобы в конечном итоге был построен современный курорт мирового уровня с доступными ценами.

— Если статус будет получен, то когда курорт может выйти на проектные мощности по количеству отдыхающих здесь людей?

— Наш план разбит на этапы. В первую пятилетку мы планируем завершить нынешние стройки. Причем первый этап связан со строительством аэропорта "Шерегеш" и с реновацией самого населенного пункта Шерегеш. Он строился в довоенные времена и не соответствует современным требованиям. И как мы отработаем этот пятилетний этап — тогда смогу точно сказать, когда мы выйдем на мировой уровень.

— Вы возглавляете Межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение". В рамках этой ассоциации какое количество инвестпроектов было создано и реализовано, какие дальнейшие планы?

— Фактически эта ассоциация была основана еще 32 года назад. В советские времена продукция одного предприятия становилась сырьем для другого. При развале СССР это все разрушилось. В прошлом году мы с главами других сибирских регионов решили возродить эту ассоциацию.

С 17 по 23 ноября в Кемерове пройдет конференция МАСС по изучению производительных сил Кузбасса. В начале марта 2024 года в Красноярске пройдет конференция по изучению производительных сил всей Сибири. Это позволит совершенствовать стратегии развития как каждого региона Сибирского федерального округа, так и всей Сибири.